Новости «Натали Турс» - развитие событий Следственный комитет, возможно, начал проверку «Натали Турс»/ В офисе «Натали» осталось всего 15 сотрудников/ Туроператор получил 5 132 претензии от туристов

Как сообщает сегодня РСТ, Следственный комитет начал проверку по факту неисполнения «Натали Турс» обязательств по реализованным турам. Официально об этом пока не объявлено, но сотрудники компании подтвердили, что в минувшую пятницу в офисе туроператора побывали представители ведомства, а еще один источник сообщил, что была изъята часть документации. Впрочем, сегодня же президент группы компаний «Натали Турс» Владимир Воробьёв в интервью профильным СМИ проверг информацию о проверке туроператора Следственным комитетом России. «Эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности». При этом он признал факт получения «запросов от ряда госорганизаций». Напомним, что 11 июля стало известно, что общественная организация «Клуб защиты прав туриста» подала иск в Таганский районный суд Москвы о признании факта прекращения туроператорской деятельности ООО «Панорама Тур» (юрлицо компании «Натали Турс»). Юрист клуба Федор Коробков тогда сообщил: «К нам поступили жалобы туристов. Мы подали иск на ООО «Панорама Тур» с целью объявления компанией прекращения туроператорской деятельности «Натали Турс». Пока это не произойдет, клиенты, чьи туры аннулированы, не смогут получить страховые выплаты». По мнению г-на Коробкова, когда «Натали Турс» аннулировала все туры до 1 октября, это уже означало, что компания прекратила осуществлять туроператорскую деятельность, хотя руководство и пыталось это выставить как небольшую паузу и предлагало туристам отсрочку до следующего лета на предоставление уже оплаченных услуг. Однако эти попытки «Натали Турс» свидетельствуют о злоупотреблении правом по отношению к своим клиентам, - уверен юрист. Кроме того РСТ сообщает, что в компании «Натали Турс» осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены: они получили зарплату за июнь в обмен на заявление об уходе по собственному желанию задним числом. Но и оставшиеся менеджеры ведут переговоры с разными туроператорами на предмет работы. «К сожалению, мы вынуждены отправлять сотрудников в отпуска. Кто-то увольняется – негативный информационный фон увы, не способствует сохранению коллектива», – подтвердил сегодня это сообщение г-н Воробьев. Вместе с тем он заявил, что планы по «перезапуску» предприятия к 1 октября остаются в силе. «Мы работаем над решением проблем в этой сложной ситуации», – говорит он. Наконец, РСТ сообщает, что в течение этой недели вернутся в Россию из других стран все туристы «Натали», при этом последние 22 июля прилетят из Турции. Туроператор направил обратные авиабилеты всем, у кого их не было. При этом по-прежнему нет никакой информации о возврате средств за аннулированные туры. А те агентства, которые пишут в «Натали» соответствующие заявления и ждут денег, вскоре обнаруживают в личных кабинетах «гарантийное обязательство» с расплывчатыми формулировками, которое якобы «предоставлено по обращению клиента к туроператору». На просьбы объяснить, что это такое, агенты в лучше случае получают ответ, что при возврате средств «гарантийка» будет удалена из личного кабинета. При этом даже приблизительных сроков возврата никто не называет. Что касается количества туристов, аннулировавших свои туры, то Владимир Воробьёв сообщил сегодня, что по состоянию на вечер пятницы поступило 5 132 претензии с заявлениями на возврат полной суммы либо части средств за тур. В то же время он оказался не готов комментировать данные об общей стоимости ранее отменённых туров и мнения некоторых экспертов, что фингарантий туроператора может не хватить на страховые выплаты. /TOURBUS.RU

Теги: «Натали Турс», Банкротства туроператоров, Фингарантии, Владимир Воробьев, РСТ, Клуб защиты прав туриста Назад к списку новостей

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