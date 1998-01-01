Новости «Натали Турс» - развитие событий На «Натали Турс» подали в суд/ «Турпомощь» ждет от «Натали» реестр требований пострадавших туристов/ Большинство сотрудников туроператора отправлены в неоплачиваемый отпуск

Как сообщает сегодня «Интерфакс», общественная организация «Клуб защиты прав туриста» подала иск в Таганский районный суд Москвы о признании факта прекращения туроператорской деятельности ООО «Панорама Тур» (юрлицо компании «Натали Турс»). Юрист клуба Федор Коробков рассказал: «К нам поступили жалобы туристов. Мы подали иск на ООО «Панорама Тур» с целью объявления компанией прекращения туроператорской деятельности «Натали Турс». Пока это не произойдет, клиенты, чьи туры аннулированы, не смогут получить страховые выплаты». По мнению г-на Коробкова, когда «Натали Турс» аннулировала все туры до 1 октября, это уже означало, что компания прекратила осуществлять туроператорскую деятельность, хотя руководство и пыталось это выставить как небольшую паузу и предлагало туристам отсрочку до следующего лета на предоставление уже оплаченных услуг. Однако эти попытки «Натали Турс» свидетельствуют о злоупотреблении правом по отношению к своим клиентам, - уверен юрист. В свою очередь, РСТ сообщает, что в минувшие выходные в Россию вернулись примерно 500 туристов чартерных рейсов компании «Натали Турс». «Никого не пришлось эвакуировать, все вернулись вовремя. За рубежом остается еще примерно 3 тыс. туристов, у которых на руках оплаченные билеты на регулярные рейсы. Они должны вернуться в Россию до 17 июля в штатном режиме, так что страховое покрытие туроператора «распечатывать» не придется», – рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, за все время «Турпомощь» получила чуть более 30 обращений от туристов о переселении или незаселении в отели. В основном это касалось Турции, Греции, Испании, Таиланда, Мальдив. Реальную помощь клиентам «Натали» уже оказал TUI Travel, когда отель в Анталье потребовал от туристов доплаты. Как пояснил наш собеседник, о готовности помочь заявили также «Пегас Туристик» и «Библио Глобус». Главные проблемы сейчас связаны с теми туристами, которые приобрели туры у оператора, но не смогут ими воспользоваться, считает эксперт. По словам Юрия Барзыкина, «Натали Турс» ведет работу по реструктуризации своей задолженности перед туристами, в результате чего ее объем может уменьшиться. В частности, выяснилось, что значительная ее доля приходится на реализацию не пакетов, а отдельных услуг, прежде всего авиабилетов. Клиент может их сдать или воспользоваться ими в другое время. У туроператора также значительные депозиты в авиакомпаниях, которые могут быть использованы. Росавиация подтвердила, что долгов перед перевозчиками у оператора нет. Пока же наблюдательный совет «Турпомощи» ждет от «Натали Турс» реестр требований пострадавших туристов и оценку возможности рассчитаться с задолженностью. Как сообщили в то же время РСТ сами сотрудники «Натали Турс», большинство из них до 30 августа отправлены в неоплачиваемый отпуск. Предполагается, что затем их постепенно будут «призывать» обратно, чтобы к 1 октября, когда туроператор планирует возобновить продажи, восстановить работоспособность компании. Однако далеко не все намерены этого дожидаться, тем более что менеджеров активно «разбирают» другие туроператоры. Турагенты же сообщают, что кураторы не реагируют на их письма, и это вполне объяснимо – оставшиеся сотрудники просто не справляются с потоком поступающих запросов. Одно из агентств даже сообщило, что к нему вернулась почти вся электронная почта – сканы документов, отправленные в «Натали» еще 5 июля. «Видимо, эту почту уже никто не получает и не читает, ящики переполнены», – предположили в одном из агентств. В то же время СМИ сообщают, что, несмотря на договоренности Ростуризма с дипломатами ряда стран, стало известно, что в миланском отеле отказались предоставлять номер пожилой паре туристов из России, оплаченный ещё в феврале. Туристам предлагают проживание в другом отеле, но за дополнительную плату в 240 евро. Впрочем, есть и примеры другого отношения к попавшим в беду туристам - по информации РСТ, дубайский партнер «Натали Турс» Alpha Tours разослал по отелям письмо с просьбой не требовать денег от туристов, проживание которых не оплачено, а выставить счет непосредственно компании Alpha Tours. /TOURBUS.RU

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