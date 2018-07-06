Туроператор «Аврора-БГ» заявил о фактическом банкротстве

Несколько дней назад приостановившая работу петербургская туркомпания фактически объявила о банкротстве, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

«ООО «Аврора-БГ» с сожалением сообщает о невозможности дальнейшего осуществления туроператорской деятельности: начиная с 06.07.2018 года наша компания прекращает продажу туристических услуг», – такое сообщение появилось на сайте предприятия в минувшую пятницу.

При этом «Аврора-БГ» подтвердила, что «обязательства, принятые по договорам о реализации турпродукта по всем туристам, уже находящимся на отдыхе в Болгарии и Черногории, будут выполнены в полном объеме».

По оценке компании, речь идет об относительно небольшом числе пострадавших, поскольку за рубежом сейчас находится около 70 клиентов (включая детей), а не улетят на отдых немногим более 180 человек.

Если учесть, что средний чек по услугам «Авроры-БГ» будет явно ниже 50 тыс. рублей (большинство покупали только авиабилеты), финансового обеспечения в объеме 10 млн рублей в страховой компании «Якорь» должно хватить на всех.

Но несмотря на это, в социальных сетях, в которых активно общаются пострадавшие (причем как те, кто уже на отдыхе, так и еще не улетевшие), зреет недовольство. «Как сообщил мне менеджер «Авроры», вывозят только тех, у кого турпакет, – пишет одна из находящихся за границей туристок. - На сообщение о том, что у меня недостаточно своих финансовых средств на приобретение 4 билетов, сотрудники «Авроры-БГ» предложили дождаться депортации по окончанию визы. Это уже ни в какие рамки не лезет!».

«27 июня покупала билет в одну сторону СПб-Бургас в «Авроре-БГ» на 2 июля: они со спокойной совестью продали мне его за 9,3 тыс. руб., – делится другая. – А уже через несколько дней я получила письмо на почту и звонок по телефону, что билета не будет. И денег - тоже…».

Уже известно, что большую часть пострадавших составят не покупатели пакетных туров, а приобретатели билетов в Болгарию и по другим направлениям. В качестве одной из скандальных подробностей выяснилось, что кому-то при продаже услуги выдали только чек, кому-то — счет, а кому-то и договор без печати, но с подписью…

В этой связи юрист Сергей Семенов констатирует: если у покупателей услуг не окажется соответствующим образом оформленных документов, возврат денег может быть крайне затруднен. «Если компания не пойдет по пути добровольного возврата средств клиентам, скорее всего, им придется обращаться в суд, - замечает он. - А он вряд ли станет принимать во внимание «бумаги», на которых нет печати оператора, официально закрепляющей сам факт продажи услуги».

Те, кто покупал пакетный тур, после объявления оператора об остановке работы могут рассчитывать на возмещение по линии страхования его финансовой ответственности. И хотя в сети уже ходят слухи о возможных проблемах из-за недавней смены собственника «Авроры-БГ» (есть опасения, что документы после этого не изменены нужным образом), решение страховщика о создании реестра пострадавших должно быть принято уже сегодня.

Что касается страховой компании «Якорь», в которой должны получить возмещение клиенты «Авроры-БГ», она продолжает формировать реестр пострадавших от недавнего банкротства компании «Матрешка-тур», весной этого года продавшей «Аврору» иному собственнику. По состоянию на начало этой недели, в списке претендентов на выплаты уже зарегистрировано 101 заявление на общую сумму компенсаций почти в 11,5 млн рублей (размер финансового обеспечения - 25 млн).

При этом в нем имеются как физические лица, так и компании. К примеру, «Алина-тур» выступила заявителем от лица 19 туристов, требуя возместить почти 2 млн рублей, а АО «Дед Мороз» требует компенсации более чем на миллион рублей – это самый крупный размер выплат по одному заявлению.

В настоящее время средний размер возмещения по заявлениям «Матрешки» составляет около 113 тыс. рублей, однако встречаются требования и в гораздо больших размерах (на 313, 333 и 384 тыс.). Согласно закону, реестр должен составляться в течение 30 календарных дней, после чего и будет принято решение о размере и порядке выплат пострадавшим.

/TOURBUS.RU