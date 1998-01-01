Новости Жириновский требует, чтобы в России остался только один туроператор Эксперты комментируют очередное громкое заявление лидера ЛДПР, сделанное в связи с проблемами компании «Натали Турс»

Как сообщает сегодня пресс-служба ЛДПР, «Владимир Жириновский высказался по поводу очередного «сюрприза» от крупного туроператора, преподнесенного гражданам РФ. Долги перед контрагентами в 1 миллион долларов привели к расторжению договоров с ними. В результате десятки наших туристов столкнулись с проблемами при заселении в отели Испании, Таиланда и Турции». Как утверждает пресс-служба, «в российскую ассоциацию «Турпомощь», по данным СМИ, поступают сотни звонков от туристов. Люди купили путевки, рассчитывая на нормальный отдых, но заселять в отели из-за долгов старейшего российского туроператора перед контрагентами их не будут – бронирование отменено». «России нужен только один национальный туроператор», - заявил Владимир Жириновский, комментируя ситуацию. «Расплодили частные фирмы, а они банкротятся. Страдают тысячи наших граждан, которые застревают сутками в аэропортах или не могут заселиться в отели. Это никуда не годится. Нельзя рыночную экономику за счет спокойствия людей строить», - уверен лидер ЛДПР. Говоря о сегодняшнем заявлении г-на Жириновского, генеральный директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил нашему порталу: «Самое главное, чтобы эти слова не стали «ценным указанием» для депутата Михаила Дегтярева. Он, как известно, не только входит в ту же фракцию, но и возглавляет Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и, таким образом, отвечает за туристическое законодательство. Остается надеяться, что г-н Дегтярев не примет слова своего лидера всерьез и не станет вести работу в данном направлении». В свою очередь, Ирина Глазкова, исполнительный директор компании «Роза Ветров», в беседе с нашим корреспондентом сказала: «Если послушаться г-на Жириновского, то мы вернемся во времена СССР. Туризм, как и другие рыночные отрасли, лишь реагирует на внешние факторы. Было бы правильнее попытаться исправить ситуацию в целом в экономической сфере - может быть, обратить внимание на снижение налоговой ставки, обратить внимание на низкий уровень заработной платы в стране, на снижение покупательной способности населения. А монополия – это всегда плохо, поскольку цены в итоге лишь взлетают до небес». Напомним, что ранее г-н Жириновский уже предлагал, в частности, обеспечивать охрану российских туристов за рубежом силами отечественных полицейских и перенести на месяц начало учебного года с целью развития семейного отдыха. /TOURBUS.RU

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