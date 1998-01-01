Новости Кризис «Натали Турс» - развитие событий Источники говорят о долге туроператора в $1 млн, Peninsula Tours сообщает о проблемах с размещением туристов "Натали" в Турции, а агентства пытаются найти замену аннулированым турам в Испанию

Как сообщает сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, прекратившая работу с «Натали Турс» испанская принимающая компания World2Meet (W2Meet) - не единственная, с кем у туроператора возникли «финансовые разногласия», о которых рассказал в своем вчерашнем обращении к агентствам президент группы компаний «Натали Турс» Владимир Воробьев. Так, по словам источника издания на туристическом рынке, у «Натали Турс» есть задолженность и перед другими контрагентами, при этом общий долг оператора якобы составляет около $1 млн. «Со дня на день по другим задолженностям могут наступить штрафные санкции, и тогда контрагенты точно так же начнут снимать брони»,— заявил собеседник издания. По его словам, речь идет, в частности, о структурах Hotelbeds и Tourico Holidays. Между тем представитель Hotelbeds заявил, что на текущий момент «Натали Турс» свои обязательства выполняет. Также сегодня стало известно, что принимающий партнер "Натали Турс" в Турции компания Peninsula Tours сообщила о проблемах с оплатой размещения в отелях клиентов компании. Как заявила «Интерфаксу» сегодня пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, "Компания Peninsula Tours, одна из трех принимающих туристов "Натали Турс" в Турции, разослала письмо, в котором сообщает о перебоях с оплатой размещения клиентов туроператора. Как утверждает турецкая компания, в самой "Натали Турс" им посоветовали просить у туристов депозиты до тех пор, пока не будут произведены платежи. При этом, несмотря на многочисленные обещания, этих платежей до сих пор нет". Собеседники "Коммерсанта" на туристическом рынке чегодня отметили, что объем всей летней программы «Натали Турс» составляет около 10 тыс. туров. В самой компании ранее указывали, что планируют в полном объеме сохранить туры на базе регулярной перевозки. Но представитель Ostrovok.ru Наталья Радченкова сомневается, что они будут пользоваться большим интересом потребителей за счет высокой стоимости. «Сейчас по закрывающимся чартерным направлениям на сайте оператора цены на 15–20% превышают стоимость поездки на двоих при самостоятельной раздельной покупке билета и отеля»,— отметила она. В то же время президента Союза туристических агентств Сергей Голов заявляет, что в ти дни в ассоциацию «Турпомощь» поступают десятки звонков от туристов «Натали Турс», столкнувшихся с проблемами при заселении в отели в Испании, Турции и Таиланде: «Это те, кто прилетел на отдых регулярными рейсами, но их проживание не было оплачено. Но "Натали Турс" — действующий туроператор, эти вопросы не в компетенции "Турпомощи". При этом Ассоциация туроператоров России на своем сайте рекомендует путешественникам при необходимости самостоятельно оплачивать размещение, собирая все документы обо всех сделанных расходах для последующей компенсации со стороны туроператора. Сам г-н Воробьев обещал сделать это в течение недели. В то же время РСТ сообщает о том, что агентства, ранее сотрудничавшие с «Натали Турс» ищут новые способы отправить на отдых клиентов. «Заявки к нам начали приходить уже в пятницу, шли довольно активно все выходные и продолжают поступать. До 90% запросов – по Испании. Некоторые агентства прямо сообщают, что их туры аннулированы «Натали», – рассказал гендиректор компании Click Voyage Игорь Козлов. По его словам, компания ищет способы помочь агентствам, предлагая скидки, минимальные цены. При этом июль – высокий сезон, так что найти и подтвердить места по хорошим ценам в Испании очень непросто. В свою очередь туроператор "TUI Россия" сообщил своим агентствам, что «готов увеличить полетную программу и расширить квоты номеров в отелях Испании». Компания готова также предоставить специальные условия и гибкий график оплаты для тех агентств, которые будут бронировать пакетные туры на ближайшие даты. Как замечает гендиректор Space Travel Артур Мурадян, которого также цитирует РСТ, «У нас много звонков, хотя очевидно, что мы – не первые, куда обращаются агенты «Натали». Немало туристов, которые готовы повторно оплатить поездку, но им нужны именно те сроки, на которые был забронирован аннулированный тур... Это снежный ком, который только начал катиться вниз. Сейчас операторы еще могут получать хорошие условия для бронирования, но если ситуация ухудшится, иностранные отельеры займут более жесткую позицию. Будет гораздо сложнее рассчитывать на их доверие, соответственно все труднее будет находить и альтернативные туры». В беседе с нашим корреспондентом Елена Савельева, гендиректор cтоличного турагентства «Базис тур» отметила: «Мы давно уже не работаем с «Натали Турс». Первые «звоночки» я уловила после того, как в СМИ появилась информация об иске к оператору авиакомпании «Трансаэро». Далее в профильных группах социальных сетей стали писать, что туроператор не оплатил туры клиентов и их не заселили. После стали появляться на свет дополнительные юридические лица «Натали Турс» – это и стало «последней каплей» и я поставила «стоп» на работу с этим туроператором. Кстати, аналогично мы поступили с Polar tour». Комментируя нам сегодня развитие событий вокруг компании, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон» отметил: «Боюсь, что сейчас единственный способ преодолеть кризис для «Натали Турс», - это искать инвестора. Владимиру Воробьеву нужно срочно продать контрольный пакет акций, чтобы смочь покрыть долги перед партнерами». /TOURBUS.RU

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