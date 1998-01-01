Новости «Натали Турс» - кризис продолжает развиваться по негативному сценарию Источники сообщают о долгах «Натали Турс» на «десятки миллионов долларов»/ Принимающие компании целого ряда стран отказываются размещать клиентов туроператора/ Владимир Воробьев сообщил, что "Натали" аннулирует все подтвержденные ранее заявки, но не прекращает работу

Финансовый кризис, поразивший одного из старейших отечественных операторов, обрастает новыми подробностями. Так, вчера вечером государственное информагентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило, что долг "Натали Турс" перед зарубежными партнерами составляет десятки миллионов долларов. Напомним, что ранее «Коммерсант» со ссылкой на своего информатора сообщал о долге примерно в один миллион долларов. "Долг намного больше. На порядки больше, в совокупности - десятки миллионов долларов. Это зарубежные партнеры компании в Испании, ОАЭ, Турции", - отметил источник ТАСС. В компании «Натали Турс» между тем не стали комментировать информацию информагентства. На этом фоне появляется информация о том, что всё новые принимающие компании «Натали Турс» в целом ряде стран отказывают клиентам туроператора в размещении без повторной оплаты. Так, по информации АТОР, испанская принимающая компания Viajes Olimpia сообщила партнерам об аннулировании всех заявок на размещение, поступивших от «Натали Турс». Причина аннуляций – отсутствие оплаты бронирований. «С сегодняшнего дня мы не видим возможности оплачивать эти номера. Мы не можем взять на себя обязательства, которые не выполнил перед нами российский туроператор», - говорится в письме испанской компании. В сообщении турецкой принимающей компании Peninsula Tours также сообщается о проблемах с оплатами услуг со стороны «Натали Турс». «Туроператор сам порекомендовал нам брать депозиты с туристов до тех пор, пока от компании не поступит оплата. Такое обещание было дано несколько раз, однако деньги так и не поступили», - говорится в письме компании. Турагенты подтверждают наличие проблем с заселением в Турции. Так, в отеле Gloria Verde Resort 5* с субботы не заселяют туристов «Натали Турс», а принимающая сторона просит туристов проплачивать отель повторно. По информации РБК, наличие долгов признал и принимающий партнер «Натали Турс» в ОАЭ Alpha Tours Dubai. При этом управляющий директор компании г-н Аднан Ариди заявил что, несмотря на это, компания пока что продолжит сотрудничество с российским оператором. Агентства также сообщают и об отменах бронирований в отелях Италии, Греции, Таиланда, Кипра и Кубы. В частности, директор по маркетингу "1001 Тур" Мария Лещёва сообщила, что «на Кубе отели туристов не оплачены, принимающая компания их не встретила». По информации АТОР, проблемы у клиентов «Натали» возникают не только с размещением. Так, на Тенерифе группе туристов пришлось брать такси до аэропорта за свой счет, так как в групповом трансфере им было отказано. Отметим также, что вчера в интервью порталу «Профи.Тревел» г-н Воробьев, в частности, сообщил, что «понедельник 2 июля для нас был очень сложным, мы ждали несколько негативных моментов. В частности, у нас были обязательства перед Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), должны были выплатить около $1 млн, и существовали серьезные опасения, что не сможем эти обязательства выполнить. Но мы справились. Это позволяет нам до следующего платежа чувствовать себя достаточно спокойно. С 3 июля начали потихоньку платить принимающим компаниям, смотрим, что и где «горит», какие вопросы в срочном порядке необходимо решать. И с каждым днем сейчас ситуация начнет выправляться». Между тем сегодня утром в интервью радиостанции «Эхо Москвы» г-н Воробьев вынужден был полностью отказаться от этого оптимистичного сценария. «Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами и они веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — сказал он в эфире. Он также сообщил, что планирует в среду провести оперативное совещание по возникшим проблемам. «Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше», — добавил глава «Натали Турс». Позднее сегодня в интервью «Интерфаксу» Владимир Воробьев заявил, что планирует восстановить продажу туров в течение одной-двух недель. «Туры, которые были забронированы, начиная с 1 октября 2018 года и далее, не аннулируются. Мы остановили продажу новых туров в связи со сложившейся ситуацией, так как нужно сделать перетряску продукта, поставщиков, и на это уйдет какое-то время – от одной до двух недель потребуется для новых договоренностей», — сказал он. «Мы видим возможности, каким образом ситуацию можно исправить, чтобы возобновить деятельность и удовлетворить клиентов. Мы хотим сохранить компанию, людей, которые 25 лет работают», — заключил г-н Воробьев. Также сегодня во второй половине дня г-н Воробьев провел экстренную пресс-конференцию, в ходе которой в основном повторил тезисы, уже высказанные ранее в ходе сегодняшних интервью. Подробности этой встречи с журналистами - на нашем портале завтра утром. Наконец, сегодня днем первая официальная информация появилась и на сайте оператора. В ней говорится: «Уважаемые коллеги и партнеры,

В связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнерами, вынуждены проинформировать, что компания ООО "Панорама Тур" (юрлицо туроператора - ред.) не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время.

Все заказы/услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. Операционная деятельность компании осуществляется в рабочем режиме.

Туристы с выписанными авиабилетами на регулярных рейсах и оформленными визами смогут воспользоваться данными услугами по своему усмотрению в полном объеме. Информацию о порядке выплат компенсаций и различных схемах взаимодействия с агентами по данному вопросу, будет предоставлена сегодня в течение дня, после совещания с руководителями крупных сетевых объединений». Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU

Теги: Банкротства туроператоров, Натали Турс, Турпомощь, Фингарантии, Турагентства, Кризис туротрасли Назад к списку новостей

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