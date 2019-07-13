«Аврора-БГ» отменяет чартеры в Болгарию и Черногорию

Вслед за «Натали Турс» об отказе от выполнения чартерных программ сообщил и oдин из ведущих петербургских туроператоров

Пример «Натали Турс», похоже, оказался заразительным: петербургский туроператор «Аврора БГ» аналогичным образом сообщил партнерам о приостановке летних полетных чартерных программ в Болгарию и Черногорию, начиная с сегодняшнего дня - 2 июля, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Связано ли это с банкротством туроператора «Матрешка-Тур», основным активом которого «Аврора Без Границ» (именно так предлагали расшифровывать аббревиатуру в последнее время) являлась до марта 2018 года, непонятно.

Стоит напомнить, что прошлый сезон туроператор находился под управлением команды «Матрешка-Тур», однако в этом году, испытывая сложности с ликвидацией возникшей задолженности по аннулированным турам, она продала один из своих самых ликвидных активов. «В марте 2018 года «Аврора-БГ» обрела нового собственника, и теперь туроператор позиционирует себя как «Аврора Без Границ», – сообщали в компании.

Как поясняла тогда директор по продвижению компании «Аврора-БГ» Елена Бутенко (действующий реестровый номер туроператора - РТО 017608), в настоящее время ее собственником является зарубежное юридическое лицо, а Любомир Христов, в свое время являвшийся основателем «Авроры-БГ», никакого отношения к ее деятельности не имеет. «В этом сезоне магистральными направлениями будут Болгария и Черногория, а затем к ним станут добавляться и другие», - поясняла Елена Бутенко, не скрывая, что часть команды перешла в «Аврору» из «Матрешки».

Именно эти магистральные направления и оказались без чартеров…

Что касается мнений экспертов по поводу действий «Авроры-БГ», то они разные. «Увы, происходящее сейчас на рынке подтверждает, что доверять на 100% нельзя почти никому, - констатирует менеджер компании «Поехали!» Марина Делицой. – Это ведет к атмосфере всеобщей подозрительности, когда даже годами работавшие вместе партнеры начинают коситься друг на друга».

В свою очередь, менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин не видит в происходящем ничего удивительного. «Если говорить по существу, в нынешней экономической ситуации банкротств туристических компаний практически не избежать, - отмечает он. – А вот как работать и одновременно не «попасть на деньги» - это актуальная проблема для десятков и даже сотен агентов. Ведь если отказ от чартеров «Авроры-БГ» еще можно как-то обосновать, то аналогичные действия «Натали Турс» (точнее, «своевременность» сообщения о них) вообще трудно было предугадать».

По оценке этих, а также других экспертов, все происходящее не только «льет воду на мельницу» скептиков, которые не видят смысла в приобретении туров в рамках акций ранних продаж, но и вообще изрядно портит имидж всей сферы организованного туризма. «Если даже проверенные временем партнеры не выполняют взятых на себя обязательств и фактически подставляют агентов, о каком взаимном доверии может идти речь?» - логично спрашивают они.

Впрочем, у «Авроры-БГ» сейчас все еще имеются все основания для работы, поскольку у нее есть и регистрация в федеральном реестре, и членство в «Турпомощи», и финансовые гарантии. Причем есть не только действующий договор о фингарантиях (до 13 июля с СК «Якорь»), но и новый, на срок до 13.07.2019 г. с «ИНКОР Страхование» с размером финансового обеспечения в 10 млн рублей. К тому же, как и в случае с «Натали Турс», питерский оператор пока тоже не собирается объявлять себя банкротом: пока никаких официальных заявлений по этому поводу сделано не было.

Правда, каким образом «Аврора-БГ» будет продолжать работу и выполнять обязательства, отказавшись от выполнения чартерных полетов по магистральным направлениям, неясно.

/TOURBUS.RU