Новости Ситуация вокруг Polar Tour: агентства «штурмуют» офис Anex Tour, в Госдуме просят Генпрокуратуру разобраться с компанией-посредником Эксперты комментируют непростую ситуацию, сложившуюся с агентствами, поверившими компании-субагенту

Агентства пытаются добиться выполнения обязательств перед своими клиентами у туроператоров, чьи туры они покупали через прекратившую на минувшей неделе деятельность компанию-субагента, но большинство заявок посредник не оплатил, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, которую сегодня цитирует «Интерфакс». «В Anex Tour, чьи туры бронировал Polar Tour, нам рассказали, что вчера к ее офису пришло не менее 50 турагентств и попытались "взять офис штурмом" при помощи полиции. Агентства считают, что туроператоры несут ответственность даже за неподтвержденные и неоплаченные заявки Polar Tour. В итоге ситуация разрешилась мирно, с каждым агентством компания работает индивидуально", — рассказала Ирина Тюрина. По ее словам, ситуация для многих турагентств очень тяжелая – у некоторых были заявки на миллион рублей. "Но туроператоры не будут отправлять туристов, если они не получили ни заявок, ни оплаты по турам. При этом оплачено всего 10-15% от тех бронирований, о которых заявляют агентства", — добавила эксперт. В свою очередь, заместитель генерального директора Anex Tour Яна Муромова, которую цитирует РСТ, заявила, что у большинства агентств не было на руках никаких подтверждающих документов об оплате бронирования, в лучшем случае – платежное поручение. «Мы понимаем их проблемы. У некоторых агентств оплачены туры на миллион рублей, ситуация тяжелая. Кто-то в отчаянии даже подделал наш ваучер. Но мы отвечаем только по тем заявкам, которые есть у нас в системе. Это максимум 10-15% от того количества, что нам предъявляют агентства. По остальным у нас нет никакой информации», – добавила собеседница. Как отмечает Ирина Тюрина, "главным достоинством Polar Tour были низкие цены. Компания предлагала турагентам цены ниже на 1-2%, чем туроператоры, а комиссию – на 1-2% выше. При этом комиссия самого посредника у туроператоров составляла 6-8%. Кроме того, оплачивать туры можно было самыми разными способами. Нередко деньги перечислялись на персональные банковские карты руководителей или сотрудников Polar. Все последние месяцы Polar очень активно привлекал агентства, давал хорошие цены, явно «нагонял» объем и денежную массу. Здесь, по словам экспертов, прослеживается сознательный умысел, мошенничество. Хотя основной причиной краха, судя по всему, стала все-таки ущербная схема работы, которая более-менее действовала при высоких операторских комиссиях, а при их резком снижении начала сильно пробуксовывать". В свою очередь, председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сегодня сообщил журналистам, что направил депутатские запросы в Генпрокуратуру и МВД России с призывом провести проверки деятельности компании Polar Tour. "В случае с компанией Polar Tour считаю необходимым, чтобы правоохранительные органы проверили ее деятельность на наличие признаков мошенничества. Нужно изучить финансовую отчетность Polar Tour, движение средств, установить размер ущерба, причиненного гражданам, и виновных", — подчеркнул г-н Дегтярев в своем запросе. Также он обратился в Генпрокуратуру с запросом о выполнении проверки соблюдения Polar Tour федерального законодательства, в том числе Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Кроме того, депутат сообщил о подготовке протокольного поручения Ростуризму с целью разобраться и принять меры в защиту пострадавших туристов. Комментируя сегодня нашему порталу последние события вокруг фактического банкротства Polar Tour, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», Алексан Мкртчян заявил: «Вопрос очень тяжелый, ситуация очень обостренная. Руководители Polar Tour не должны прятаться, им необходимо работать с агентствами, рассказать, что было сделано, какие оплаты проведены. Также они могли бы написать туроператорским компаниям, которые получили всю оплату за туры, письма, подтверждающие, что все операции они как посредники выполнили. Еще можно было бы четко рассказать, какие туры были частично оплачены, что агентства могли внести оставшуюся сумму и прочее. Такое поведение значительно бы облегчило ситуацию». Как добавил наш эксперт, «нельзя работать с перекупщиками, им нельзя попустительствовать. Подобные компании можно легко отключить от системы продаж. К нам многие обращались с предложением начать работать с Polar Tour, но мы всегда отказывались. Деятельность подобных компаний вызывает слишком много вопросов. К примеру, как они сводят концы с концами? Ведь туры продаются в среднем на 1-2% процента дешевле, чем у туроператорских компаний. Откуда прибыль? От завышенной комиссии? Тогда как можно реализовывать продукт по низкой цене, ведь комиссии почти везде стандартные. Так что я уверен, что в итоге все подобные компании-субагенты обречены на провал». /TOURBUS.RU

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