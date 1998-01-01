«Победа» просит Росавиацию лишить S7 двух итальянских маршрутов

Наши эксперты обсуждают, сможет ли лоукостер «перехватить» рейсы в Бари и Олбию, и насколько ли эти направления интересны нашим туристам

Авиакомпания "Глобус" (летает под брендом S7 Airlines) может лишиться допусков к рейсам Москва — Бари и Санкт-Петербург — Олбия после обращения лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), свидетельствуют материалы к очередному заседанию профильной комиссии при Минтрансе РФ.

"Глобус" не выполнял полеты по обоим направлением "в течение сезона расписания IATA, следующего за сезоном, в котором был выдан допуск". Формально это является основанием для отзыва допуска. "Победа" обратила на это внимание Росавиации, указано в материалах.

Как сообщалось ранее, в мае после аналогичного обращения "Победы" в Росавиацию авиакомпания "Уральские авиалинии" лишились допуска к регулярным рейсам Москва — Турин. "Победа" также просила отозвать у "Уральских авиалиний" допуски к полетам из Екатеринбурга в Римини, Верону и Венецию, а у "Глобуса" — из Москвы в Геную. Эти обращения Росавиация отклонила.

Напомним, что в марте в ходе выставки MITT-2018 представители авиакомпании S7 впервые сообщили о намерении запустить прямой регулярный авиарейс до Бари (стоимость билета туда и обратно — от 12 тыс. руб.). «Рейс будет выполняться на самолёте Boeing 737-800 из аэропорта Домодедово по воскресеньям с 4 июня по 7 октября», - сообщил тогда представитель S7 Андрей Секнин.

В беседе с нашим корреспондентом Александр Тепляков, специалист отдела PR&Marketing компании «ДАНКО Тревел», так прокомментировал ситуацию вокруг данных рейсов: «Наша компания не держит блоков на данных регулярных рейсах, хотя Бари - достаточно популярное направление среди наших клиентов. DANKO Travel Company - единственная компания, которая делает в Апулии групповые трансферы ко всем отелям, поэтому и заявок на Бари у нас приличное количество.

Для нашей компании самое главное, чтобы, если авиакомпания S7 не будет совершать полеты по данному маршруту, наши туристы не пострадали, и авиакомпания в срок вернула деньги, мы смогли бы найти какую-то альтернативу.

С маршрутом Санкт-Петербург – Олбия - ситуация лучше, так как там туристов у нас значительно меньше и поэтому больших опасений на данный момент мы не испытываем».

Со своей стороны, представители пресс-службы туроператора «Натари Турс» сообщили нашему корреспонденту: «Итальянский Бари сложно назвать массовым туристическим направлением. Скорее это известное место паломничества, в том числе верующих из России. С учетом того, что посетить Бари достаточно просто с соседнего греческого острова Корфу, сложно прогнозировать существенный регулярный объем на рейсах из России.

Олбия - воздушные ворота Северной Сардинии, где находятся далеко не бюджетные курорты острова. Перевозка на Бари скорее "пойдёт" у лоукостера "Победа", чем на более дорогих рейсах S7.



В целом, с учетом общего падения спроса на Италию в текущем летнем сезоне, сокращение объемов перевозки будет только на пользу рынку. Мы не считаем, что отзыв разрешения у одного перевозчика и передача его другому сможет глобально повлиять на рынок».

/TOURBUS.RU