Москву и Бари свяжет прямой авиарейс

В столице прошла презентация многочисленных возможностей для паломнического, гастрономического и пляжного туризма в южной итальянской провинции Апулия

В рамках завершившейся вчера в Москве выставки MITT-2018 прошла презентация итальянской провинции Апулия, находящейся в юго-восточной части Апеннинского полуострова на берегах Адриатического и Ионического морей

«Апулия — во многих отношениях весьма заметна на карте нашей страны, - рассказал глава туристического офиса Апулии Фраческо Мучачча. - Это наименее лесистая и гористая область Италии. Но в то же время самая восточная и самая длинная — последнее означает наличие большого количества комфортабельных пляжей».

Самые популярные курорты Апулии - Marina Di Andrano близ Лечче (с пляжами Zona Grotta Verde и Zona Botte — поблизости находится живописная пещера La Grotta Verde, Gagliano del Capo, термальные источники, полуостров Гаргано, который иногда называют «шпорой итальянского сапога» - там находится национальный заповедник.

Синьор Мучачча полагает, что российским туристам, уже хорошо знакомым с самыми большими и знаменитыми городами Италии, пора открывать для себя «другую Италию» - ту, что находится южнее Неаполя. Тем более, что регион располагает двумя международными аэропортами — в Бари и в Бриндизи (бывший древнеримский Брундизий), а путь из Рима по железной дороге занимает не более 3, 5 часов.

Одним из главных туристических символов Апулии, набирающим популярность в последние годы, являются знаменитые трулли из маленького адриатического городка Альберобелло, с 1996 года входящие в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Трулли — сооружаемые методом сухой кладки традиционные местные дома с конической крышей, обеспечивавшей сохранение тепла зимой и прохлады — летом. Самые старые из них относятся к началу XVI века.

Весьма насыщен и туристический календарь Апулии — большинство праздников посвящено местной кухне, что выглядит особенно привлекательным в связи с тем, что 2017 год объявлен Годом итальянской еды. Самые интересные из гастрономических фиест - фестиваль вина и бубликов (сагра) в Альберобелло (Alberobello) — 28 апреля, День красного сладкого лука в Acquaviva delle Fonti — июль, Дни осьминога в Fasano и Torre Canne (Бриндизи) — июль, а также праздник местных котлет в Grottaglie — июль, праздник Кальцоне (закрытой пиццы) в Acquaviva delle Fonti — третье воскресенье октября, фестиваль вина и каштанов в Noci - 5-6 ноября.

Кроме того, в Апулии производится почти 20% вин Италии.

Но самой главной туристической «приманкой» для российских туристов, по мнению синьора Мучаччо, является главный город Апулии Бари, где с 1087 г. находятся мощи самого популярного в России святого — Николая Мирликийского, в просторечии — Николы Угодника.

Мощи находятся в крипте базилики Святого Николая (XI-XII вв.) - в крипту допускаются по предварительной договорённости только организованные группы паломников.

Кроме того, в Бари имеется принадлежащее Московской Патриархии подворье св. Николая — эффектное сооружение, построеннок в начале прошлого века знаменитым русским архитектором Алексеем Щусевым.

Недавнее пребывание в Москве частицы мощей Cвятителя Николая, впервые покинувших пределы Италии вместе с растущим в целом интересом к Апулии побудили авиакомпанию S7 запустить прямой регулярный авиарейс до Бари (стоимость билета туда и обратно — от 12 тыс. руб.) «Рейс будет выполняться на самолёте Boeing 737-800 из аэропорта Домодедово по воскресеньям с 4 июня по 7 октября», - сообщил представитель S7 Андрей Секнин.

Присутствовавшие на презентации эксперты высказали мнение, что со временем этот рейс может стать круглогодичным.

/TOURBUS.RU