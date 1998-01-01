Консульство США в Петербурге закрывается

Как и предполагал вчера наш портал, сегодня МИД РФ официально объявил что, в ответ на высылку из США 60-ти российских дипломатов Россия «зеркально» высылает 60 сотрудников американского посольства и "отзывет согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге".

Между тем, опрошеныые нами эксперты считают, что закрытие консульства США в Северной столице серьезного влияния на туррынок не окажет.

«Если учесть, что объем организованного туризма в США невелик, закрытие консульства в Петербурге на туристический рынок хотя и скажется, но не будет катастрофическим, - отметил менеджер по продукту компании Meteors Travel Сергей Акулинин. – Тем более, что проблема получения визы в Штаты вовсе не нова».

По его мнению, уже задолго до последних новостей вопрос получения американской визы в России «стоял ребром»: «Планируя тот или иной тур, многие коллеги осознанно старались сделать все для того, чтобы обойтись без ее получения. Если же это было обязательно, использовали возможность сделать это как в Москве, так и в других соседних странах – существовали даже туры туда с целью получения визы в США. Возможно, теперь их снова начнут предлагать всем желающим».

Примерно в том же духе высказывается и председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев. «Снижение величины выездного турпотока из Петербурга в США, связанного с тем, что будет сложнее получить визу, вероятно, - оценивает он ситуацию. – Вместе с тем большой проблемы организованному туризму это явно не создаст – не те объемы».

Для туристов же из США это тем более не станет проблемой, поскольку большая часть из них прибывает в Питер на круизных лайнерах и имеет право 72 часа находиться в России без визы.

По оценке специалистов, в первую очередь закрытие американского консульства в Петербурге скажется на интересах самостоятельных путешественников и тех, кто отправляется в США по делам, на учебу или к родственникам. «Поскольку, в отличие от британского консульства, американское проводило собеседования и выдавало визы не только жителям Петербурга, но и тем, кто живет на территории всего Северо-Запада России, у желающих поехать в Америку возникнут сложности, - полагает менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Теперь, чтобы получить визы, им придется ехать в Москву или в соседние страны, что потребует дополнительных расходов и времени».

Она так же не исключает, что в ближайшее время в Питере станут предлагать туры за американской визой, например, в Хельсинки, поскольку в Москве получение разрешения на въезд в США теперь придется ждать как минимум явно дольше прежнего.

«В связи с закрытием генерального консульства США в Петербурге сообщаем, что все уже назначенные собеседования будут отменены. Все заявления из Петербурга будут перенаправлены в посольство США в Москве. Всем, кого затронуло закрытие консульства США, будет предоставлен визовый приоритет для записи в Москву», – такие сообщения уже появились на сайтах компаний, которые занимаются организацией поездок в Штаты.

Впрочем, и предложения о возможности получения визы в США в других странах тоже не заставили себя ждать, поскольку запись на собеседование в Риге, к примеру, есть, а в Петербурге ее теперь не будет вовсе.

При этом Маргарита Бабаян, генеральный директор компании «Америка-трэвел», в беседе, которое публикует сегодня РСТ, отмечает, что на получение визы в Москве жителям Петербурга рассчитывать вообще не стоит: «Действительно, в начале марта вдруг открылись «окошки» и в Москве, и в Питере. И нам даже удалось записать восемь человек – наших клиентов, которые оплатили консульский сбор еще в сентябре-октябре прошлого года и были готовы рисковать этими деньгами, не хотели ехать за визой в другие страны».

Но, как уточнила г-жа Бабаян, «Эти клиенты были записаны на 5-6 апреля, а консульство в Петербурге закроют 31 марта, да и в Москве, полагаю, ни о каких собеседованиях теперь говорить не приходится. Так что вспыхнувшая надежда тут же и погасла. В общем, очередное обострение в отношениях с США глобально уже ничего не поменяет на этом туристическом направлении».

/TOURBUS.RU