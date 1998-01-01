Новости Визовые новости Российские туристы смогут получать визы в Японию только по новой системе/ Генконсульство США в Петербурге вероятнее всего будет закрыто/ Минвостокразвития предлагает КНДР упростить визовый режим для россиян

Российские туристы смогут получать визы в Японию только по новой системе Туристы с 1 июня 2018 года смогут получать визу в Японию только по упрощенной схеме, так как прекращает действовать система выдачи виз, при которой гарантом выступала японская турфирма, сообщает сайт консульства Японии в Хабаровске. По данным дипмиссии, за прошедший год большинство въездных документов в Японию россияне запрашивали именно по новой схеме, при этом старая продолжала работать, что приводило к путанице в административных процедурах. "Во избежание подобной ситуации, согласно указанию МИДа Японии, с 1 июня 2018 года прекращает действие система выдачи виз, при которой гарантом выступает японская турфирма. Заявления на получение туристических виз принимаются только по системе "поездка, финансируемая за свой счет, без наличия гаранта", — говорится в сообщении. С 1 января 2017 года в России с целью упрощения визового режима была введена новая система выдачи виз без наличия гаранта для поездок, финансируемых за свой счет. За прошедший период времени по данной системе было подано большинство заявлений на получение туристических виз в японских дипломатических учреждениях в России. Турпоток из России в Японию в 2017 году вырос на 40,8% по сравнению с 2016 годом и составил 77,2 тыс. визитов в страну, - сообщает «Интерфакс». Генконсульство США в Петербурге, вероятнее всего, будет закрыто Ответом на решение властей США о закрытии российского генерального консульства в Сиэтле должно стать закрытие американского дипломатического представительства в Санкт-Петербурге, сообщает сегодня газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД РФ. "По его словам, именно такое предложение МИД направит российскому президенту, который примет окончательное решение по этому вопросу. Информацию подтвердили и два других собеседника в дипломатических кругах РФ", — говорится в публикации. Издание напоминает, что на решение США о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле и высылке из страны сразу 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, в Москве пообещали ответить как минимум зеркально. "Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки", — цитирует издание слова высокопоставленного собеседника на Смоленской площади. Информацию о том, что внешнеполитическое ведомство РФ будет рекомендовать закрыть именно петербургское консульство США, подтвердили и два других дипломатических источника издания, сообщают "Известия". Минвостокразвития РФ предлагает КНДР упростить визовый режим для россиян Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил КНДР упростить визовый режим для россиян, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. "В этом году исполняется 70 лет нашим дипломатическим отношениям. Одной из новых точек роста двустороннего взаимодействия может стать туристическая отрасль. Потенциальный интерес россиян к вашей стране очень высок. Предлагаю… рассмотреть правительству КНДР возможность упрощения визового режима для российских граждан", — сказал г-н Галушка, слова которого приводятся в сообщении. Г-н Галушка добавил, что российская сторона уже приняла меры для упрощения въезда жителей КНДР в РФ и что российские власти рассчитывают на ответные шаги в этом направлении от руководства Северной Кореи. С 2017 года граждане 18 стран, в число которых входит КНДР, могут подать заявку на получение электронной визы. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов. По такой визе можно посетить Приморье, Камчатку и Сахалинскую область. /TOURBUS.RU



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