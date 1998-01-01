Новости

Как будут работать визовые центры в связи с пасхальными праздниками

Накануне празднования католической и православной П асхи Ассоциация туроператоров опубликовала изме не ния в графике работы визовых центров европейских стран в России

В связи с предстоящими пасхальными праздниками визовые центры и консульства ряда европейских стран меняют свой график работы. Напомним, что в 2018 году католики и протестанты отмечают праздник Пасхи 1 апреля, в православных европейских странах Пасха в этом году выпадает на 8 апреля.

АТОР опубликовал информацию, как изменился график работы визовых центров, консульств и посольств стран Европы в России в связи с пасхальными праздниками 2018 года и какие рабочие дни будут объявлены для них выходными.

АВСТРИЯ

Консульство Австрии и визовые центры в России будут закрыты 1-2 апреля. Кроме того, обращаем внимание, что с 1 апреля меняется форма визовой анкеты при подаче документов на визу в Австрию. Новая анкета доступна на сайте ВЦ.

БЕЛЬГИЯ

Визовый центр будет закрыт 30 марта.

БОЛГАРИЯ

Консульства Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в связи с Пасхой не работают 6 апреля.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Визовый центр будет закрыт 30 марта и 2 апреля.

ВЕНГРИЯ

Консульский отдел посольства Венгрии в Москве не работает 2 апреля.

ГЕРМАНИЯ

Генеральные консульства и визовые центры закрыты 30 марта и 2 апреля.

ГРЕЦИЯ

Визовые центры не работают 6, 8 и 9 апреля.

ДАНИЯ

Визовый отдел посольства Дании будет закрыт с 29 марта по 2 апреля включительно. В период с 6 по 13 апреля будет производиться приём заявлений в визовых центрах, но выход паспортов из посольства будет приостановлен до 16 апреля. Возможность срочного рассмотрения будет доступна для заявлений, поданных до 3 апреля, и после 16 апреля соответственно.

Кроме того, в связи с проведением в Дании в мае 2018 года чемпионата мира по хоккею посольство настоятельно рекомендует подавать заявления на визу заранее. При подаче заявления необходимо будет предоставить пакет документов, аналогичный пакету для цели поездки «Индивидуальный туризм», а также выкупленные билеты на чемпионат.

ИСЛАНДИЯ

Визовый центр закрыт 29 и 30 марта, 2 апреля. Кроме того, ВЦ не работает 19 апреля (праздник Первый день лета).

ИСПАНИЯ

Испанские визовые центры будут закрыты 29 и 30 марта, а также 31 марта и 1 апреля.

ИТАЛИЯ

Генеральное консульство Италии в Москве и визовые центры Италии закрыты 2 апреля. Кроме того, они не работают и 25 апреля (День освобождения от фашизма).

ЛАТВИЯ

Приём посетителей в генеральном консульстве в Москве не будет осуществляться 30 марта и 2 апреля.

ЛИТВА

Визовые центры Литвы будут закрыты 1-2 апреля.

МАЛЬТА

Визовые центры закрыты 30 марта.

НОРВЕГИЯ

Посольство Королевства Норвегии и визовые центры в РФ закрыты 2 апреля, в то время как 30 марта консульский отдел закрыт, а ВЦ – работают.

НИДЕРЛАНДЫ

Визовые центры не работают 2 апреля.

ПОЛЬША

Визовые центры Польши с 27 марта временно приостановили свою деятельность в РФ.

ПОРТУГАЛИЯ

Визовые центры Португалии в России будут закрыты 14 апреля (День португальской корриды) и 25 апреля (День свободы Португалии).

СЛОВЕНИЯ

Консульство и визовые центры закрыты 2 апреля. Кроме того, эти структуры не работают 27 апреля (День восстания против оккупации).

ФИНЛЯНДИЯ

Генеральные консульства и визовые центры не работают 30 марта и 2 апреля.

ЧЕХИЯ

Посольство Чешской Республики в Москве не работает 30 марта и 2 апреля. Визовые центры работают по графику.

ШВЕЙЦАРИЯ

Визовый центр в Москве будет закрыт 30 марта и 2 апреля.

ШВЕЦИЯ

Посольство Швеции в Москве и Шведские визовые центры будут закрыты 30 марта; 2 апреля посольство – закрыто, ВЦ – работают.

ХОРВАТИЯ

Визовые центры Хорватии в России будут закрыты 1-2 апреля.

ЭСТОНИЯ

Посольство Эстонии в Москве закрыто 30 марта, визовые центры – работают.

/TOURBUS.RU



