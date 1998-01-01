Новости Горячие новости Визовые центры Польши в России приостанавливают свою деятельность/ С завтрашнего дня «РусЛайн» переводит все свои рейсы из Домодедово во Внуково/ В Екатеринбурге госпитализированы туристы, прилетевшие из Таиланда

Визовые центры Польши в России временно приостанавливают свою деятельность Нашему порталу стало известно о временной приостановке деятельности визовых центров Польши в России. Как говорится на официальном сайте визовых центров, «с 27 марта 2018 года все визовые центры Польши временно приостанавливают свою деятельность. График работы визовых центров: 20 марта – последний день приема документов в региональных визовых центрах; 22 марта – последний день приема документов в Москве; с 21 марта 2018 года региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов. С 23 марта визовый центр в Москве будет работать только на выдачу готовых паспортов». «Подача визовых заявлений с 23 марта возможна только через консульский отдел посольства Республики Польша в Москве и только при условии предварительной регистрации в системе e-konsulat», - отмечается в сообщении. Между тем опрошенные нашим порталом туроператоры, работающие с польским направлением, сообщили, что прекращение работы визовых центров вызвано не политическими, а техническими причинами. По их информации, обычная работа визовых центров будет восстановлена уже в начале апреля и на отправке туристов перерыв в работе центров не скажется. "РусЛайн" переводит рейсы из Домодедово во Внуково Авиакомпания "РусЛайн" с 21 марта переводит все свои рейсы из аэропорта Домодедово во Внуково. "На сегодняшний день это 12 внутренних направлений и одно европейское: Белгород, Воркута, Воронеж, Иваново, Ижевск, Киров, Курск, Липецк, Пенза, Тамбов, Ульяновск, Элиста и Лейпциг. Ранее анонсированное расписание полетов принципиально не изменится", — говорится в сообщении перевозчика. По словам генерального директора компании Дмитрия Миргородского, "людям необходим удобный аэропорт, из которого они смогут быстро и комфортно добраться до центра города или пересесть на другой рейс. Аэропорт Внуково расположен близко к Москве, имеет отличную транспортную доступность. Терминал свободен от массового скопления людей и очередей, что добавляет комфорта путешествию". В ноябре прошлого года сообщалось, что "РусЛайн" перевел часть рейсов, выполнявшихся из Домодедово, в аэропорт Шереметьево. Тогда в компании объяснили свое решение "расширением продуктов компании, развитием авиасообщения между регионами и крупными узловыми хабами". В начале этого месяца авиакомпания отказалась от полетов в Шереметьево. Авиакомпания "РусЛайн" создана в 1997 г. По итогам 2017 года обслужила 640,6 тыс. человек (+5,5%), заняв 21-е место среди других авиакомпаний РФ. Парк состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел. Основным владельцем компании является воронежский предприниматель Николай Уланов. В Екатеринбурге госпитализированы туристы, прилетевшие из Таиланда Пять человек с признаками инфекционного заболевания выявлены специалистами среди пассажиров самолета, прилетевшего рейсом RL8572 из Утапао (Таиланд) в Екатеринбург, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным ведомства, во время полета на борту самолета с жалобами на недомогание к бортпроводникам обратились десять пассажиров. После приземления пассажиров осмотрели, специалисты Роспотребнадзора провели анкетирование и тепловизионный контроль. "Выявлены пять пассажиров с признаками инфекционного заболевания и направлены на госпитализацию. Госпитализированы трое человек, двое от госпитализации отказались. Поставлен предварительный диагноз "острая кишечная инфекция", — говорится в сообщении. Специалисты проведут лабораторные исследования, чтобы установить возбудитель заболевания, у заболевших взяты анализы. Все остальные пассажиры отпущены под меднаблюдение по месту пребывания. Проведена дезинфекция самолета, для проведения лабораторного исследования отобраны также пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде. /TOURBUS.RU



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