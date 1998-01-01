Новости Профессионалы рассказали, что ждет в этом году рынок морских круизов Ведущие эксперты приняли участие в панельной дискуссии о путях развития рынка морских круизов, прошедшей в рамках Фестиваля Круизов-2018

Заметной частью прошедшего во вторник в столице традиционного профессионального Фестиваля круизов стала панельная дискуссия на тему: «В море дорог много. Рынок морских круизов в 2018 году», собравшая ведущих экспертов круизного рынка. Спикерами делового обсуждения стали Екатерина Илюшина, представитель круизной компании Costa Cruises, Наталья Бентас, представитель компании Royal Caribbean International, Людмила Пучкова, руководитель департамента развития «Круизного Дома МК», Александр Иванов, гендиректор компании «Инфлот круизы и путешествия», и Андрей Михайловский, директор по продажам и маркетингу компании «Инфофлот». Как отметила в ходе дискуссии Екатерина Илюшина, в минувшем году рынок морских круизов показал в нашей стране очень хорошие результаты и ожидается, что 2018 год покажет также около 40% роста. Всего же в минувшем году во всем мире в круизные путешествия отправились более 26 млн туристов. Наталья Бентас подтвердила, что в компании Royal Caribbean отмечен 40-процентный рост российского турпотока. На нынешний год компания также возлагает большие надежды, тем более что недавно на воду спущен новейший мегалайнер Symphony of the Seas, который уже пользуется огромной популярностью, а в декабре 2018 года компания планирует запустить в эксплуатацию еще одно судно Celebrity Edge, которое будет ходить из Майами. Обладающая огромным опытом в сфере турбизнеса Людмила Пучкова, в свою очередь, обратила внимание слушателей на то, что сейчас «после кризиса наступает эпоха нового вида отдыха, наступает эпоха круизов». «У нас, к сожалению, культура круизного отдыха отсутствует. Лишь небольшой процент населения понимает все преимущества круизов. Но уже видна тенденция к популяризации этого вида отдыха. В нашей компании мы отметили прирост в 40% за счет круизеров, отправляющихся в плавание впервые. Ведь то, что предлагают круизные компании, обычным отельерам сложно превзойти», – считает эксперт. В ходе дискуссии эксперты рассказали, какие шаги предпринимаются зарубежными круизными компаниями, чтобы занять еще более значительную долю российского рынка и привлечь новых партнеров. Основным инструментом для успешной реализации этой цели является, по мнению экспертов, продвижение на нашем рынке программ на русском языке. К сожалению, проблема коммуникации - одна из основных, осложняющих возможности прямых продаж. При этом, к примеру, компания Costa Cruises уже специально адаптировала четыре своих лайнера под русских туристов, обеспечив обслуживание на русском языке и присутствие русскоязычных сотрудников на время круизов. В то же время, не желая отставать от своих соперников, компания Royal Caribbean International тоже решила адаптировать один из своих лайнеров для русскоязычных путешественников. Если этот пилотный проект покажет хорошие результаты, то соответствующие изменения будут введены и на всех остальных лайнерах ее флота. Александр Иванов также отметил, что морские круизы – «островок надежности в современном мире». «Это вид отдыха, который наименее подвержен негативным изменениям. Ежегодно наша компания замечает прирост в районе 20-30%», - заметил г-н Иванов. Подводя итоги дискуссии, эксперты отметили, что снятие языкового барьера, новые интересные программы и введение новых инновационных технологий на борту являются «тремя китами», на которых должно основываться продвижение круизных программ в нашей стране. Михаил Корнышев, исполнительный директор круизного оператора «Ника», отметил в ходе беседы с нашим порталом, что «Фестиваль круизов - это очень хорошая площадка, где собираются именно профессионалы. Здесь - наименьший процент попадания «случайных людей». Круизы – продукт, который будет популярен всегда, об этом говорит мировая и российская статистика; поток растет каждый год, постоянно строятся новые суда, удлиняется круизный сезон. Так, международная ассоциация CLIA анонсирует прирост общего круизного потока в мире в этом году в 15-17%. Компании, работающие с круизами, постоянно предлагают клиентам что-то новое. В частности, наша компания предлагает в этом сезоне уникальный продукт – круизы по рекам Белоруссии». Представители компании «Виа Марис» также рассказали «Турбизнесу» о своих впечатлениях от встреч с партнерами и выразили надежду, что в будущем это профессиональное мероприятие привлечет еще большее число гостей. /TOURBUS.RU

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