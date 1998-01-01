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Фестиваль Круизов «сверил курс» накануне высокого сезона

Фестиваль Круизов-2018 собрал в центре столицы ведущие круизные, туристические и MICE-компании cтраны

Вчера в столичном отеле Marriot на Новом Арбате уже в третий раз с успехом прошел Фестиваль Круизов – главное профессиональное мероприятие круизного туристического рынка, традиционно проходящее накануне высокого сезона.

В2В-фестиваль собрал в центре Москвы ведущих круизных операторов и агентов, а также более двухсот гостей - представителей туристических компаний, MICE-агентств и корпоративных клиентов.

Среди участников фестиваля были такие компании, как «Инфлот круизы и путешествия», Costa Cruises, «АРТ-Тур», «Виа Марис», «Мостурфлот», Круизный Дом «МК», экспедиционная компания «Клуб путешествий Special, «Инфофлот», круизная компания «Бриз Лайн», «ВодоходЪ», «Истлэнд», Cruise Line («Болеро Тур»), «Карлсон Туризм», «НИКА», «Магазин круизов», Royal Caribbean International, «Черноморские круизы», Poseidon Expeditions, "Тартус Тур" и другие.

Парнерами мероприятия стали круизная компания Costa Cruises, страховая компания "Ингосстрах" и международная туристическая выставка "Отдых".

Живая атмосфера фестиваля располагала к общению, обмену опытом, обсуждению актуальных проблем и новым профессиональным знакомствам.

В ходе пресс-конференции «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста» спикеры рассказали о темпах развития круизной отрасли в России, современных тенденциях рынка, росте спроса на морские и речные круизы, ответили на вопросы представителей СМИ.

Так, Андрей Смолин, коммерческий директор судоходной компании «Водоходъ», в своем выступлении отметил, что средний прирост турпотока в их компании составил в минувшую навигацию около 20%, а загрузка флота составила 90%.

За последние два года ситуация на российском круизном рынке стала выправляться, постепенно восстанавливается международный круизный туристический поток в Россию, - отмечали участники встречи.

«Одним из секретов успеха нашей компании является современный флот. Мы серьезно подходим к вопросу реновации наших теплоходов. Кроме того, в ближайшее время у нас запланирован спуск на воду нового пятизвездночного судна типа PV300VD «Река-Море». Оно будет предназначено и для морских и для речных путешествий, в том числе по Волге и Каспию», - рассказал Андрей Смолин.

В ходе встречи Светлана Гончарова, заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот», рассказала возможностях и перспективах, которые доступны агентствам при работе с круизным продуктом: «Круизные туристы – возвратные туристы, очень лояльные; кроме того, круизный сегмент рынка – достаточно стабильный. За последние годы не было отмечено спада интереса к этому виду отдыха, наоборот, на фоне закрытия Египта и Турции он показал заметный прирост».

Говоря о сегменте морских круизов, Алексей Цыганов, председатель совета директоров компании «Атлантис Лайн Морские Круизы» сообщил, что некоторые круизные операторы отметили в минувшем году 120-процентный рост круизного потока из России. Среди них - компания Costa Cruises.

«Развитие круизного рынка очень важно для экономического развития страны. В среднем за день круиза туристы оставляют в порту захода не менее 200 евро.

Две недели назад в ходе круглого стола «Россия-Италия» было подписано рамочное соглашение между компанией Costa Cruises и Федеральным агентством по туризму – это новый виток в развитии российской круизной индустрии, который свидетельствует о большом потенциале и возможностях нашего рынка», - отметил Алексей Цыганов.

Также все желающие могли посетить workshop и мастер-классы, экспресс-тренинги от компаний-участниц и многочисленные презентации.

Кроме того, в ходе фестиваля были организованы две профессиональные панельные дискуссии с участием ведущих игроков и экспертов круизного рынка. Первая из них под названием «В море дорог много. Рынок морских круизов в 2018 году» была посвящена проблемам и тенденциям развития морских круизов в России.

В ходе второй дискуссии под заголовком «По какой дороге плыть? Все что вы хотели узнать о речных круизах!» представители ведущих речных круизных компаний рассказали обо всех тонкостях работы в этом популярном секторе внутреннего туризма.

Подробный рассказ о ходе этих дискуссий – в наших ближайших выпусках.

/TOURBUS.RU