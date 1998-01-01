Новости В Госдуме предложили сократить число отечественных авиакомпаний до двух Эксперты комментируют неожиданное предложение первого зампреда фракции «Справедливая Россия»

В России должно остаться только две крупные авиакомпании, способные закупать качественную технику, обслуживать её и готовить профессиональный персонал. Об этом вчера заявил Михаил Емельянов, первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, комментируя недавнюю катастрофу лайнера «Саратовских авиалиний». «Фракция «Справедливая Россия» неоднократно говорила, что структура рынка авиаперевозок в России несовершенна. Наличие множества мелких компаний не столько способствует конкуренции на рынке, сколько является угрозой безопасности пассажиров. Потому что маленькая компания не имеет возможности закупать качественные самолеты и качественно их обслуживать. Это приводит к трагедиям», – отметил Михаил Емельянов. По мнению парламентария, необходимо повысить требования к авиаперевозчикам с точки зрения уставного капитала, опыта работы и квалификации персонала. «В идеале в России должны остаться два крупных авиаперевозчика, которые способны закупать качественную отечественную технику и обслуживать ее, а также профессионально готовить персонал», – добавил Емельянов. Депутат также отметил, что без применения более жёстких мер трагедии, подобные крушению самолёта «Саратовских авиалиний», будут повторяться. Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполняющий рейс Москва-Орск, рухнул в минувшее воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной версии, причиной гибели самолета стал непрогретый двигатель. Расследование авиакатастрофы продолжается. Опрошенные нами эксперты между тем отмечают, что предложенные депутатом меры не приведут к положительному результату. Так, Алексей Крылов, генеральный директор холдинга UTS Group, отметил в беседе с нами: «Любые ограничения, связанные с конкуренцией на рынке, так или иначе могут привести к нескольким важным вещам. Во-первых, отсутствие конкуренции напрямую скажется на уровне качества и на прогрессе самой отрасли в целом. Во-вторых, если на рынке будет монополия в виде двух перевозчиков, то автоматически цены на предоставляемые услуги не просто вырастут, а взлетят до невероятных пределов». В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», в беседе с нами отметил: «Конечно, г-н Емельянов просто погорячился. Это было сказано под влиянием эмоций от новости о случившейся трагедии с самолетом «Саратовских авиалиний». Я лично с ним знаком и могу сказать, что он очень эмоционально переживающий человек, и такое высказывание могло быть вызвано только расстройством от случившегося. Рынок есть рынок, только он диктует правила и количество авиакомпаний, туркомпаний, работающих в бизнесе. Безусловно, нужно работать над усилением мер безопасности, проводить два-три контроля перед вылетом самолета вместо одного, тщательно экзаменовать экипаж и сотрудников аэропорта, которые отвечают за жизни людей. Мы можем, конечно, оставить в России всего две авиакомпании (это из области фантастики, но представим себе), но их самолеты все равно будут падать, если мы не будем принимать меры по улучшению обслуживания и контроля за авиабортами. Наша задача - сделать так, чтобы как можно меньше самолетов терпело аварии, чтобы экипаж и все работники авиаиндустрии были квалифицированными специалистами». Наконец, Александр Тепляков, директор по продажам и маркетингу компании DANKO Travel Company, в беседе с нами заявил, что «наша компания считает, что на рынке должна быть здоровая конкуренция, но при этом и самолеты, и обслуживание, и отношение к пассажирам, и отношение к партнерам должны оставаться на высоком уровне. А для этого необходимо ужесточать нормы внутри небольших авиакомпаний, так как у крупных компаний и так идет серьезный контроль качества. DANKO работает только с авиакомпаниями, партнерские отношения с которыми проверены годами, поэтому нас не коснулись многие известные сложности прошлых лет. С другой стороны, если принять предложения г-на Емельянова, то два предполагаемых перевозчика должны быть лояльными к партнерам, но на данный момент, к примеру «Аэрофлот», имеет очень сложный алгоритм в работе и абсолютное отсутствие гибкости, что сильно усложняет его работу с туркомпаниями. Мы трезво смотрим на ситуацию, и если случится так, что в России останется всего две авиакомпании, туроператорский рынок будут ожидать очередные неприятности. Если же говорить о «Саратовских авиалиниях», компания DANKO с ними не сотрудничает, но и надо понимать, что крушение самолета может быть абсолютно в любой авиакомпании, и это никоим образом нельзя привязывать к тому, что авиакомпания небольшая. DANKO Travel Company соболезнует родственникам погибших, это для всех большая трагедия». /TOURBUS.RU

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