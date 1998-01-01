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После вчерашней авиакатастрофы "Саратовские авиалинии" прекратили эксплуатацию лайнеров Ан-148/ Рейс iFly Москва - Пхукет задержался почти на сутки/ В столице загорелась гостиница «Космос»

"Саратовские авиалинии" приостановили эксплуатацию Ан-148

«Саратовские авиалинии" после катастрофы Ан-148 в Подмосковье накануне приняли решение приостановить эксплуатацию самолетов этого типа, говорится в сообщении перевозчика.

"Руководством авиакомпании "Саратовские авиалинии" принято решение о временном приостановлении полетов на ВС Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов", — сообщила компания. В парке "СарАвиа" находилось шесть самолетов Ан-148-100.

Разбившееся судно с бортовым номером RA-61704 разработано и выпущено конструкторским бюро им. Антонова в 2010 году, поступило в компанию в феврале 2017 года. В январе 2018 года самолет прошел форму С-чек, "на которой были тщательно проверены, в том числе, агрегаты двигателя, планера, крыла", говорится в сообщении.

"Перед каждым вылетом на рейс самолет проходит форму оперативного обслуживания, перед вылетом рейса 6В-703 Москва — Орск 11 февраля 2018 года также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне. В этот день, 11 февраля, самолет Ан-148 выполнил несколько авиарейсов: Пенза – Москва, Москва – Саратов, Саратов – Москва и далее, уже с новым экипажем, вылетел из Домодедово в Орск. Экипаж рейса менялся в соответствии с планом полета", — сообщила компания.

Российскими эксплуатантами Ан-148, кроме "Саратовских авиалиний", являются авиакомпания "Ангара" и специальный летный отряд "Россия".

Напомним, что самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек. Среди погибших – граждане России, Швейцарии, Азербайджана и Казахстана.

Рейс iFly Москва – Пхукет задержался почти на сутки

Рейс I4 9557 авиакомпании iFly, который должен был отправиться из Москвы на Пхукет еще в 19:10 пятницы, 9 февраля, вылетел в итоге лишь в субботу, 10 февраля, в 14:46, - сообщают электронные СМИ. В итоге задержка составила почти 20 часов.

В субботу 10 февраля также был отменен и рейс I4 9555 из Москвы в Бангкок.

Кроме того, согласно данным онлайн-табло Внуково, в субботу 10 февраля также был отменен утренний рейс iFly в Барселону, который должен был отправиться в 06:00, и обратный рейс из Барселоны, который должен был вернуться в Москву в 15:55.

Гостиница "Космос" загорелась в Москве

Сегодня днем в столичном главке МЧС сообщили о пожаре в гостинице "Космос". "В 13:33 объявлен ранг пожара №2. Осуществляется вывод людей", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

На 15-м этаже 26-этажной гостиницы "Космос" на проспекте Мира возник пожар, с торца здания был виден черный дым.

Пожару был присвоен второй — повышенный – уровень сложности, на место были направлены дополнительные пожарные расчеты, сообщил информированный источник.

Позднее "Интерфакс" сообщил, что "в 13:59 пожар был ликвидирован".

/TOURBUS.RU



