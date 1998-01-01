Горнолыжники не стали менять Альпы на Балканы и Татры

По информации РСТ, несмотря на разгулы стихии, от которых страдали в этом сезоне альпийские курорты, горнолыжные курорты Восточной Европы, включая не только Болгарию, но и Чехию, Словению, Словакию, Сербию и Польшу, так не стали заменой альпийских склонов.

«Конечно, мы предлагаем горнолыжные курорты Восточной Европы, но спроса на них нет – ни до снежных завалов в Альпах, ни сейчас. Вернее, спрос крайне ограниченный, и с годами ситуация не меняется. Туда едут только те, кому не нужны крутые трассы. Обычно это группы друзей, каждый год отдыхающих в одном месте», – отмечает зам. гендиректора компании «Русский экспресс» Наталья Литвиненко. К тому же, утверждает она, стоимость отдыха там часто вполне сопоставима с расценками некоторых популярных австрийских курортов.

«Несмотря на ограниченность зон катания в странах Восточной Европы, они предлагают довольно высокие цены. Проще поехать в Андорру или австрийский Майрхофен. Еще и дешевле выйдет, учитывая групповой трансфер», – согласен с коллегой генеральный директор компании «Де Визу» Алексей Лебедь. Он напомнил, что восточноевропейские курорты в силу своих скромных природных возможностей никогда хорошо не продавались, поэтому нынешняя ситуация в Альпах никак на них не повлияла.

По мнению генерального директора компании «ДВМ-Тур» Владислава Салатова, аудитории альпийских и восточноевропейских курортов не пересекаются. Спрос на горы в Восточной Европе есть, но он никак не меняется из-за новостей об очередном сходе лавины во Франции или аномальных снегопадах в горах Италии. «Востребованность чешских или сербских горных курортов не первый год держится на одном и том же уровне. Горнолыжка там попроще, и тому, кто постоянно ездит в Альпы, не придет в голову отправиться в Сербию или Словению, – подчеркнул г-н Салатов. – Но внутри этой группы лидирует Чехия, россияне посещают Шпиндлерув Млын, Гаррахов и другие курорты севера страны. Сервис, ресторанчики, отели – все на приличном уровне».

Эксперты упомянули также о том, что сейчас по Чехии, Словении, Сербии и Черногории довольно активно бронируют лечебно-оздоровительные туры. Как заметила г-жа Бондаренко, лучше спрашивают Словению, в которой основные лечебные комплексы работают круглый год. Тренд подтвердил и Алексей Лебедь: «Лечение в Словении и Сербии подрастет в спросе, особенно это заметно по словенским лечебницам, куда россияне традиционно едут осенью и весной. По текущим продажам уже видно, что в весеннем сезоне Словения покажет плюс 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

В свою очередь Ольга Маслова, зам. директора по продажам компании «Мегаполюс-Турс» отметила в беседе с нами, что «Большинство горнолыжников сейчас ушли в прямые бронирования, запросов на пакетные горнолыжные туры у нас не очень много. Мы продаем и Альпы и Болгарию, но конечно, спрос на Альпы выше.

Нельзя сказать, что Болгария намного хуже, тут важен вопрос приоритетов клиентов и продвижения того или иного направления.

Наши постоянные клиенты предпочитают Альпы, поэтому мы делаем на них акцент. Болгарии отдают предпочтение новички, потом они могут поехать в Андорру и затем в Альпы. При этом мне кажется, что мало кто после них выберет Болгарию снова».

В то же время Сергей Зернов, гендиректор сети турагентств SaleTur, отметил в беседе с нами: «У нашей компании популярностью пользуются горнолыжные курорты Италии, Андорры и Австрии, а такие направления как Чехия, Словакия, Словения или Польша в этом году даже не запрашивают.

В период новогодних праздников у нас были запросы на Болгарию, она на фоне остальных популярных направлений была наиболее доступна по цене. В таком положении дел нет ничего удивительного, ведь алтпийские страны и Андорраа предлагают клиентам прекрасные трассы, сервис и инфраструктуру. Восточноевропейским зимним курортам в этом плане до них далеко".

"Не стоит забывать и о том, что многие туристы предпочитают самостоятельное бронирование из соображений экономии. И это тоже может быть причиной низкого числа запросов на пакетные туры в Болгарию, Чехию, Словакию и Словению. Жаль только что не все понимают, что зачастую самостоятельное бронирование горнолыжного тура выходит дороже, чем пакетный тур, приобретенный у оператор", - заключил наш эксперт.

/TOURBUS.RU