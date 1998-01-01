Новости Альпы — погода проясняется Туроператоры комментируют последнюю информацию о ситуации на популярных горнолыжных курортах Швейцарии, Австрии и Италии

Достаточно сложная обстановка сохраняется на ряде популярных альпийских курортах. Так, как сообщает в своем Твиттере ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ), «Австрия – сильные снегопады на западе страны, блокированы горные дороги; сохраняется высокий риск схода снежных лавин в горных районах федеральных земель Тироль, Зальцбург, Форарльберг. Швейцария – максимальный уровень угрозы схода снежных лавин в швейцарской части Альпийского горного хребта, перекрыт ряд дорог в горах; некоторые населенные пункты заблокированы». В то же время, как сообщает сегодня портал Italia Post, в итальянской провинции Больцано неподалеку от австрийской границы одна из лавин разрушила дом и перекрыла пути подъезда к высокогорному отелю Langtauferer Hof, в котором находились 80 туристов. Их эвакуировали два армейских вертолета и карабинеры. Всего из зоны бедствия вывезли 150 туристов и жителей региона. Они были размещены в специальном центре на 200 человек и обеспечены горячими едой и питьем, а также ночлегом до момента снятия лавиноопасности. По информации АТОР, также в ночь с 22 на 23 января лавина отрезала дорогу к долине Формацца в итальянском регионе Пьемонт, недалеко от швейцарской границы. В зоне лавины не было ни зданий, ни людей. В северо-западном регионе Валь-Д'Аоста во вторник 23 января был восстановлен доступ к горнолыжному курорту Червиния, где туристы и жители были изолированы в течение 43 часов, сообщает новостной канал Sky24. «В понедельник туристы находились в отелях, так как был сильный ветер и снег. Во вторник стало уже намного лучше. На курорте Ишгль канатные дороги снова работают, туристы катаются. Есть, конечно, ограничения на открытых трассах, так как не все из них сейчас признаны безопасными. Но скоро, я думаю, снова все они будут доступны», - рассказала руководитель пресс-службы Австрийского представительства по туризму Лиза Хессенбергер, которая сейчас находится в Тироле. Она отметила, что ситуация в регионе уже налаживается: снегопад остановился, выходит солнце. В Ишгле снизили уровень лавиноопасности с 5 до 4 баллов, улицы открыты. Выпало много снега, но ситуация под контролем местных властей. Комиссия лавинобезопасности наблюдает за развитием ситуации и искусственно вызывает лавины, чтобы гарантировать безопасность в долине. По данным представительства по туризму курорта Церматт, лавинная ситуация на курорте улучшилась. Согласно лавинному бюллетеню от WSL Institute for Snow and Avalanche Research, со вторника 23 января 2018 года (05.00 по местному времени) уровень опасности снизился с 4 до 3. С другой стороны, местный портал Le Temps сообщает сегодня, что пока что сообщение с курортом возможно только на вертолете, им же эвакуируют тех, кто хочет срочно попасть на «большую землю». Стоимость полета — $72 на человека. При этом вертолетное сообщение затруднено из-за непогоды, воспользоваться им могут не более 300 человек в день. Железная дорога, которая по планам должна была заработать сегодня, пока что остается закрытой из-за камнепада. Управляющая компания обещает пустить поезда в 16:00 (по местному времени). При этом АТОР, со ссылкой на туроператорские компании, напоминает, что традиционно заезды по горнолыжным турам выполняются по субботам. В среднем продолжительность туров составляет неделю. Проблем с заездами и выездами туристов с курортов сейчас нет – о досрочном возвращении никто не просит, а их туры еще не закончены. Предыдущие группы не испытывали проблем с выездом с курортов Альп. Все туристы, находящиеся на альпийских горнолыжных курортах, продолжают свой отдых и находятся в безопасности, о чем есть гарантии местных властей, сообщают туроператоры. Существует ряд ограничений по катанию, и в периоды действия высокого уровня лавиноопасности туристы находятся в отелях. «В целом в российских СМИ все выглядит страшнее, чем есть на самом деле. Действительно, выпало рекордное количество осадков, но в общем ситуация с обильными снегопадами свойственна горнолыжному отдыху, и наши туристы вполне к этому готовы», - отмечает представитель одной из туроператорских компаний. «Рутинные сообщения о перекрытии той или иной трассы на тот или иной курорт не надо представлять некоей «катастрофой». С электричеством, водой и питанием на альпийских курортах, где пребывают сейчас российские туристы, все хорошо», - отметил собеседник. В свою очередь, ведущий менеджер альпийского направления компании «ВЕДИ Тургрупп» Ренат Бедердинов отметил в беседе с нами, что «угроза снежных обвалов на альпийских горнолыжных курортах существует в течение всего зимнего периода. В настоящий период все наши туристы, отдыхавшие в Швейцарии, благополучно вернулись в Москву. Следующие ближайшие заезды по нашим турам будут в начале февраля. Мы надеемся, что к этому времени ситуация стабилизируется. Снижения спроса в связи со сложившимися погодными условиями мы не замечаем». /TOURBUS.RU



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