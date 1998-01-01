Новости С сегодняшнего дня туристам, курящим на тайском пляже, грозит крупный штраф или год тюрьмы Туркомпании обещают предупреждать российских туристов о серьезных последствиях вступившего в силу запрета

Закон о запрете курения на пляжах Таиланда, принятый в ноябре прошлого года, окончательно вступил в силу 1 февраля, и теперь курящим туристам грозят год тюрьмы или штраф более $3 тыс., сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Запрет распространяется на все виды сигарет, включая электронные. Он действует на 24-х самых популярных пляжах, расположенных на побережьях Андаманского моря и Сиамского залива в 15 провинциях Таиланда. Среди них – Мае Пим в Районге, Лаем Синг в Чантабури, Банг Саен, Паттайя и Ко Си Чанг в Чонбури, Ча-Ам в Пхетчабури, Хуа Хин в Кири Кан, Патонг на Пхукете, Ко Самуи в Сурат Тхани и другие. Теперь туристам придется выбрасывать окурки до того, как они пришли на море. С этой целью перед входом на пляжи будут установлены специальные контейнеры. Как пишет газета The Phuket News, в течение трех месяцев сотрудники департамента морских и прибрежных ресурсов биологического центра Пхукета проводили разъяснительную работу на курортах, напоминая туристам, что с 1 февраля их ждет наказание за курение. При этом, по данным издания, запрет касается любого мусора, который туристы попытаются бросить на пляже или закопать в песок, а не только окурков. Как сообщали ранее в Министерстве окружающей среды, цель запрета – очистить пляжи от огромного числа окурков, которые к вечеру ковром покрывают песок. Как показало обследование, проведенное департаментом, на каждом квадратном метре пляжа валяется по окурку, а на площади в 2,5 кв. км их более 100. Окурки составляют около трети всего мусора, собираемого на пляжах. Окурки также засоряют ливневые стоки, что приводит к повышению уровня воды во время наводнений. "Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров информировать своих клиентов о действующем в Таиланде запрете на курение на пляжах, а также о возможных санкциях за нарушение запрета", — говорится в опубликованном сегодня на сайте Ростуризма сообщении. «Не думаю, что туристы будут обращать внимание на эти запреты, большинство из них даже всерьез не будут воспринимать эту информацию до тех пор, пока кто-то их туристов не заплатит реальный крупный штраф», - считает между тем Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании «Скидка Тур». «Конечно, мы будем предупреждать своих туристов о запрете на курение на пляжах Таиланда, - отметила, в свою очередь, Наталья Сухарева, директор туркомпании «Клуб Три кита». – При этом не думаю, что действия туристов будут так уж строго контролироваться». «Мы обязательно проинформирует своих туристов о новых правилах, соблюсти, которые, на мой взгляд, не составит труда, поскольку все пляжи, на которых будет запрещено курение, оборудуют специально отведенными для этого местами. Никакого дискомфорта туристы испытывать не будут», - заключила в беседе с нами Ольга Лосева, гендиректор турфирмы «Компания ЮДО». Напомним, что в сентябре прошлого года посольство РФ в Таиланде уже напомнило россиянам о наказании за использование и ввоз электронных сигарет на территорию королевства. "Уважаемые соотечественники, в соответствии с таиландским законодательством ввоз, использование, хранение и ношение на территории Таиланда электронных сигарет и их аналогов запрещены", — говорилось в сообщении дипмиссии в Facebook. Нарушение влечет наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов (порядка $30,3 тыс.) и/или тюремного заключения на срок до 10 лет, - отмечалось в сообщении. /TOURBUS.RU



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