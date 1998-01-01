Несмотря на запрет, туристов продолжают возить в Финляндию по «опасному» маршруту

Наш корреспондент убедился, что запрет на движение туристических автобусов вдоль Сайменского канала практически не действует

Несмотря на наложенный Минтрансом запрет движения автобусов через Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Брусничное» на российско-финской границе, их водители на свой страх и риск продолжают ездить по самому короткому маршруту в Лаппеенранту – в этом на личном опыте убедился корреспондент нашего портала в Петербурге:

Стоит напомнить: Минтранс РФ c 11 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года запретил движение автобусов вдоль Сайменского канала, посчитав этот отрезок пути слишком опасным. Причем соответствующие информационные щиты (на фото) на дороге установлены: из их содержания прямо следует, что движение автобусов к МАПП «Брусничное» запрещено.

Однако, по данным пограничников, еще в декабре через «Брусничное» в Финляндию проследовали около сотни автобусов, а на въезд в Россию там оформили больше двух с половиной сотен машин. И подавляющая часть из них – чартерные автобусы с туристами.

«А что, разве автобусам движение через «Брусничное» не запрещено?» – поинтересовался я, когда мы пересекли границу именно на этом МАПП, у нашего водителя. «Если что, вы меня и мой автобус здесь не видели… - посмеиваясь, ответил он. – Вообще-то запрещено. И знак есть. Но мы ездим на свой страх и риск – здесь путь в Лаппеенранту короче и ничуть не опаснее, чем через Светлогорск».

Когда я обратился с вопросом к сопровождающему нас гиду, она пояснила: если раньше на границе в этом МАПП одновременно могли стоять до десяти больших автобусов, то сейчас - 2-3. «Ездить стали меньше, и часть компаний действительно изменила маршрут в Лаппенранту, переходя границу в Светлогорске, - отметила она. – Но некоторые, убедившись в том, что ездить вдоль Сайменского канала по-прежнему можно, продолжают возить туристов через «Бруснику».

Причем само по себе это как нельзя лучше характеризует российскую действительность: в то время как Минтранс запретил транзит автобусов через «Брусничное», с таможенниками и пограничниками он никак не договаривался. И никаких распоряжений не оформлять автобусы и их пассажиров те не получали…

Почему по-прежнему ездят через «Бруснику»? Причин несколько. «Если у туристической компании своего транспорта нет (а это чаще всего именно так), она пользуется услугами посредника, который нередко сам определяет, как ему удобнее и выгоднее ездить по тому или иному маршруту, - поясняет эксперт Александр Семенов. – Турфирма заказывает перевозку и оплачивает ее, а транспортная компания решает, как доставить туристов. И если вместо «крюка» в сотню километров, который стоит денег и времени, есть возможность поехать напрямую, сэкономив и то, и другое – такой возможности не упускают».

Кроме того, в районе Лаппеенранты (прямо около границы по дороге к ней) расположены крупные торговые комплексы, ориентированные на русских гостей («Лапландия», «Дизас-фиш» и другие), посещение которых практически обязательно для шопинг-туристов.

«Если ехать через Светлогорск, а не через «Брусничное», их посещение становится очень неудобным, - пояснил мой гид. – А ведь многие наши клиенты специально едут в Финляндию, чтобы побывать именно в них. Вот и едем через «Брусничное».

По личному опыту, запрет проезда автобусов через этот МАПП привел и к некоторым позитивным последствиям. Из-за резкого снижения числа проходящих границу автобусов (2-3 вместо 8-10) сама поездка оказывается более короткой – времени на прохождение рубежей тратится меньше. Соответственно, время в Финляндии чуть увеличивается – организаторы не опасаются, что не успеют. Но…

«Что будет, если поймают?» - этот вопрос не застал нашего водителя врасплох. «Пассажирам это ничем не грозит – отвечать буду я. – четко обозначил он позицию. – Речь ведь идет о нарушении правил дорожного движения, а не каких-то других норм. Поэтому пассажирам беспокоиться не о чем».

Разве как о том, что движение вдоль Сайменского канала запретили из-за его опасности: аварии по причине узости и извилистости дороги, а также несоблюдения ПДД и по вине водителей, здесь случались не раз. Однако даже пристегиваться ремнями безопасности многие пассажиры почему-то по-прежнему считают излишним…

/ TOURBUS.RU