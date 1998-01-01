Новости Востребованное «окно» в Финляндию закрыли для туристических автобусов Наши эксперты обсуждают, как скажется на турпотоке неожиданное закрытие для автобусного сообщения пропускного пункта «Брусничное» на границе России и Финляндии

С 11 декабря Международный автомобильный пропускной пункт (МАПП) «Брусничное» на границе России и Финляндии закрыт для автобусов на период вплоть до 31 марта 2018 года. Решение принято совместно Минтрансом РФ и аналогичным финским ведомством, а его причиной называют высокую аварийность дороги в зимний период, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. ДТП, часто с трагическими последствиями, на этом участке пути в Финляндию действительно не редкость: в марте 2017-го, к примеру, в результате аварии туристический автобус съехал в кювет - погибли трое. А ранее столкновение микроавтобуса и лесовоза унесло жизни сразу 10 человек. Дорога вдоль Сайменского канала извилиста и узка, однако при этом движение по ней весьма интенсивное: по данным Пограничной охраны Финляндии, в среднем в месяц через МАПП «Брусничное» одних только автобусов проходит около 780. Теперь, после закрытия «Брусники» (так этот МАПП именуют в народе) для автобусов, они будут вынуждены следовать через МАПП «Торфяновка» (в сторону Хельсинки) или МАПП «Светогорск» (в сторону Лаппеенранты или Иматры). При этом очевидно, что проблемы с прохождением границы будут и там, и там: «Торфяновка» уже сейчас пропускает до двух тысяч автобусов, а мощности «Светогорска» позволят проходить границу только 440 машинам такого типа. Решение закрыть автобусам дорогу на «Брусничное» экспертов не радует. Опытные дорожники, в частности, уверены, что «путь на Светогорск ничем не лучше дороги на «Брусничное» - такая же узкая и извилистая двухполосная «магистраль». К тому же это примерно на 70 км удлиняет путь», - констатирует один из руководителей «Совавто - Санкт-Петербург» Сергей Петросян. Что касается туристического бизнеса, то его представители уверены: «кирпич» для проезда автобусов к «Брусничному» вряд ли существенно повысит уровень безопасности туристов, однако неминуемо приведет к «уплотнению» движения через границу на других МАПП. «Если в одном месте пункт пропуска закрывается, автобусы повезут клиентов через другие, - уверен руководитель группы компаний «Петротур» Игорь Мазулов. – И они наверняка увеличат нагрузку на двух оставшихся МАПП». В свою очередь, в специализирующихся на этом направлении компаниях («АСБ», «Абис-тур», FinTrip и т. д.) намерены перенаправить автобусы, следующие в Лаппеенранту, через Светогорск. «В данном случае нас поставили перед фактом, - говорят специалисты этих компаний. – Сейчас решать проблему доставки туристов в ту же Лаппеенранту придется нам самим: автобусы поедут через другой МАПП, там вырастут «пробки», и, соответственно, время на прохождение границы увеличится. Однако отказываться от реализации туров в Лаппеенранту или Иматру, особенно сейчас, никто не будет - на носу новогодние каникулы». /TOURBUS.RU

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