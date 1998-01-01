Новости Горячие новости Премьер-министр освободил от должности замглавы Ростуризма Дмитрия Амунца, осужденного за хищения/ МИД призвал к бдительности россиян, выезжающих за рубеж на новогодние каникулы/ Туристов предупредили о нарушении работы аэропортов в Индонезии

Премьер-министр освободил от должности замглавы Ростуризма Дмитрия Амунца, осужденного за хищения Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Ростуризма Дмитрия Амунца, получившему семь лет колонии за пособничество в хищении 29 млрд рублей Межпромбанка. "Освободить Амунца Дмитрия Михайловича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму", — говорится в тексте распоряжения, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации. Тверской суд Москвы 18 апреля приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима г-на Амунца, признанного виновным в пособничестве хищению 29 млрд рублей Межпромбанка. Кроме того, суд счел, что удовлетворению подлежит гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал с г-на Амунца 29 млрд рублей. Как установлено следствием и судом, в 2008-2009 годах Дмитрий Амунц принял участие в хищении порядка 29 млрд рублей, выделенных Межпромбанку в качестве беззалогового кредита Банком России. Схему хищения, считает следствие, в 2008 году разработал основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, а присвоение денег осуществлялось через коммерческие организации, в том числе ЗАО "ОПК Девелопмент", гендиректором которого был Дмитрий Амунц, позднее занявший пост замруководителя Ростуризма. МИД призвал к бдительности россиян, выезжающих за рубеж на новогодние каникулы Российским туристам, выезжающим за границу в дни зимних праздников, следует проявлять бдительность из-за повышенной террористической угрозы, сообщил в интервью "Интерфаксу" директор ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России Владимир Тарабрин. "В преддверии новогодних праздников возрастает опасность осуществления терактов сторонниками ИГ (Исламское государство – террористическая организация, запрещена в РФ), в частности, в Евросоюзе и США. На такую вероятность указывали спецслужбы многих стран, но, тем не менее, призывать российских туристов воздержаться от посещения каких-либо государств или туристических мест МИД России не будет", — отметил дипломат. Он также добавил, что если турист знает, что в том или ином районе города происходят неприятные события, не нужно идти туда из любопытства или каких-то иных соображений. "Мы понимаем, что в новогодние праздники не получится избегать мест массового скопления людей. Люди путешествуют не для того, чтобы сидеть в отелях. Но острожными нужно быть всегда", — подчеркнул г-н Тарабрин. Туристов предупредили о нарушении работы аэропортов в Индонезии Работа аэропортов на островах Бали и Ломбок в Индонезии нарушена из-за извержения вулкана Агунг, сообщает во вторник ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). "Индонезия – вулкан Агунг на острове Бали продолжает время от времени извергаться. Нарушена работа аэропортов на островах Бали и Ломбок", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter. ДСКЦ отмечает, что вулканический пепел может вызывать проблемы с дыханием, кашель, раздражение слизистой глаза и усугублять респираторные заболевания. В ноябре произошло извержение вулкана Агунг на острове Бали, вулканический пепел поднялся на высоту 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Международный аэропорт в Денпасаре был закрыт на два дня из-за образовавшегося над ним облака пепла. Тогда из-за отмены нескольких сотен авиарейсов на острове застряли десятки тысяч туристов. /TOURBUS.RU



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