Экс-замглавы Ростуризма получил семь лет колонии

Тверской суд Москвы во вторник приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего заместителя руководителя Ростуризма Дмитрия Амунца, признанного виновным в пособничестве хищения 29 млрд рублей Межпромбанка.

Как передал корреспондент "Интерфакса", об этом говорится в резолютивной части приговора судьи Марии Сизинцевой.

"Суд постановил приговорить Амунца к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и запретить ему занимать должности в финансово-банковской сфере сроком на три года", — огласила приговор Мария Сизинцева.

Кроме того, суд счёл, что удовлетворению подлежит гражданский иск потерпевшей стороны.

"Суд постановил взыскать с Амунца 29 млрд рублей по гражданскому иску потерпевшей стороны", — говорится в приговоре.

По информации СМИ, Дмитрий Амунц обвинялся в пособничестве в присвоении или растрате, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2009 годах Д.Амунц принял участие в хищении около 29 млрд рублей, выделенных Межпромбанку в качестве беззалогового кредита Банком России.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что схему хищения в 2008 году разработал ныне проживающий во Франции банкир Сергей Пугачев, а присвоение денег осуществлялось через коммерческие организации, в том числе ЗАО "ОПК Девелопмент", гендиректором которого был Дмитирий Амунц, позднее занявший пост замруководителя Ростуризма.

Фигурант был взят под стражу 29 августа 2014 года.

При этом рассмотрение дела по существу заняло почти год, начавшись 16 мая 2016 г.

Интересно, что, как сообщает сегодня «Коммерсантъ», официальный представитель СКР Светлана Петренко обратила внимание на то, что на момент вынесения обвинительного приговора Дмитрий Амунц продолжает оставаться заместителем главы федерального ведомства (в Ростуризме он числится в отпуске).

Одновременно, по ее словам, следствием было установлено, что еще при поступлении на госслужбу в 2012 году г-н Амунц скрыл от работодателя то обстоятельство, что он является руководителем нескольких компаний, зарегистрированных в офшорах.

Между тем, наши эксперты ранее указывали, что арест г-на Амунца врядли окажет негативное влияние на развитие туротрасли.

Так, Татьяна Ванд, генеральный директор компании «Ванд Интернэшнл Тур», рассказала, что ни разу не общалась с Дмитрием Амунцем. По ее мнению, данная история не скажется на доверии потребителей к отрасли. «Я считаю, что это ситуация не окажет никакого влияния на туризм: в СМИ постоянно появляются аналогичные сообщения о должностных лицах из других сфер деятельности, и это уже давно никого не удивляет», - сказала она.

Сергей Зенкин, генеральный директор группы компаний «Роза Ветров», в свою очередь, отметил, что данную историю комментировать сложно. «Могу лишь сказать, что у меня был небольшой опыт общения с Дмитрием Михайловичем. Он произвел на меня впечатление достойного человека и хорошего специалиста, болеющего за туриндустрию», - рассказал он.

Наконец, Максим Приставко, заместитель генерального директора компании «Джет Тревел», так отметил: «У меня ощущение, что российская туротрасль сама по себе, а Ростуризм – сам по себе. В частности, мы за долгие годы работы ни разу не почувствовали деятельность агентства, поэтому к истории с г-ном Амунцем относимся индифферентно. Думаю, такое же отношение и у других игроков рынка».

/TOURBUS.RU