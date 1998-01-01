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Выставка MedTravelExpo собрала в Экспоцентре профессионалов лечебного туризма

Международная выставка MedTravelExpo-2017, впервые проходящая в рамках Российской недели здравоохранения, представляет богатые возможности медицинского и оздоровительного туризма в нашей стране и за рубежом

Российская неделя здравоохранения, традиционно объединяющая крупные международные выставки «Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни», проходит в эти дни в залах Экспоцентра на Пресне. В этом году впервые в рамках форума при поддержке Федерального агентства по туризму проходит и специализированная выставка «MedTravelExpo-2017. Санатории. Курорты. Медицинские центры».

Как отметил вчера на церемонии открытия выставки заместитель генерального директора Экспоцентра Михаил Толкачев, «новый проект является очень перспективным и призван способствовать развитию въездного медицинского туризма и санаторно-курортного комплекса Российской Федерации».

В этом году в выставках в рамках форума принимают участие 972 экспонента из всех федеральных округов России и 34 стран мира. Национальные экспозиции, в частности, представили такие страны, как Германия, Китай, Республика Корея и Чехия.

Что же касается экспозиции MedTravelExpo-2017, то в ней принимают участие ведущие медицинские центры, клиники, оздоровительные комплексы и специализированные принимающие компании из Греции, Великобритании, Италии, Испании, Словении, Индии, Германии, Болгарии, Австрии, Хорватии, Швейцарии, Грузии.

Среди отечественных участников – туроператор «Профкурорт», Национальный турофис Германии в России, Туристско-информационный центр г. Чебоксары, компании «Курорты Зауралья», «Санатории-России.рф», «Медикатур», «Медси», ведущие санатории, лечебные и оздоровительные комплексы страны.

Представлен на выставке и ИД «Турбизнес», чей специализированный весенний workshop «Путешествие за здоровьем» стал заметным явлением в сфере медицинского и лечебного туризма.

В рамках выставки предусмотрена и большая деловая программа. Так, в течение недели здесь пройдут конгресс «Санаторно-курортный комплекс России: реалии и перспективы», образовательный семинар «Инвестиции в санаторно-курортный комплекс», деловые сессии «Опыт развития выездного и въездного медицинского туризма в мировой практике и «Ключевые точки роста для агентств медицинского туризма», презентация «Конкурентные преимущества оздоровления в Крыму с «Картой гостя», обучающий курс для турагентств «Развитие направления медицинского туризма» и Β2Β-workshop медцентров Греции.

Как отметила в беседе с нами один из участников выставки, директор АУ «Музейно-туристический центр г. Чебоксары» Анна Казанцева, «наша главная задача на выставке – представить весь потенциал туристических возможностей Чувашии, о которых еще мало известно в России, а тем более за рубежом. А между тем, у нас вдоль красивейших волжских берегов расположены уникальные современные санаторные комплексы, использующие наши экологические лечебные грязи и минеральные воды.

Мы бы очень хотели встретиться в рамках этого форума с федеральными туроператорами и представить им весь спектр наших предложений по экскурсионному, гастрономическому, экологическому и событийному отдыху в республике».

/TOURBUS.RU