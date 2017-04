Новости Столичные профессионалы туризма совершили «путешествие за здоровьем» Международный workshop «Путешествие за здоровьем», посвященный различным видам лечебно-оздоровительного туризма, с успехом прошел вчера в Москве

Более ста профессионалов – представителей ведущих туроператоров, сетевых и независимых турагентств, а также FIT- и MICE-компаний, медицинских центров и клиник, - посетили workshop «Путешествие за здоровьем», прошедший вчера в столичном отеле Best Western Plus Vega Hotel & Convention Center. Организовали это деловое мероприятие, посвященное различным видам лечебно-оздоровительного туризма, медиахолдинг «Турбизнес» при поддержке Ростуризма и партнерстве выставки «ОТДЫХ SPA&HEALTH». В ходе workshop «Путешествие за здоровьем» ее участники смогли напрямую пообщаться с ведущими российскими и зарубежными туроператорами, специализирующимися на лечебно-оздоровительном, медицинском туризме, санаториями, спа- и велнес-курортами, отелями, оздоровительными центрами, клиниками, национальными офисами по туризму, системами бронирования санаториев, пансионатов, отелей, из первых рук узнать об оздоровительных и медицинских программах, новинках сезона-2017, лучше разобраться в специфике и секретах продаж лечебно-оздоровительных туров, узнать, как можно увеличить агентские продажи в России и за рубежом. В workshop приняли активное участие такие компании, оздоровительные центры и офисы по туризму, как «Клиника Кивач», Национальный офис по туризму Финляндии Visit Finland, Центр коррекции веса Академия VITALTY, Vichy Spa Hotel Les Celestins 5*, LifeClass Hotels&Spa, санаторий «ЭГЛЕ», T|M|G|S — организация по развитию туризма при правительстве Саксонии, отдел туризма посольства Испании, Зарубежное представительство по туризму Словацкой Республики и другие. Кроме многочисленных презентаций, мастер-классов и деловых встреч, в рамках workshop прошла оживленная панельная дискуссия на тему: «Российские курорты VS Зарубежные курорты», в которой приняли участие практически все участники и многочисленные гости профессионального мероприятия. Как отмечалось в ходе дискуссии, медицинский и оздоровительный туризм в последние годы становится одним из самых быстроразвивающихся и высокодоходных секторов мировой туриндустрии. Так, в прошлом году лучшим направлением мирового медтуризма была признана Канада. В первую пятерку также попали Великобритания, Израиль, Сингапур и Индия. Среди европейских стран за Великобританией следуют Германия, Франция, затем Италия и Испания. Россия в этом рейтинге оказалась среди таких стран, как Турция, Иордания, Оман, Тунис и Кувейт. Таковы данные Индекса медицинского туризма (MTI), составленного компаниями Visa и Oxford Economics. Россия в течение последних лет заняла весьма заметное место и в выездном медицинском туризме, показывая ежегодный рост до 13% (Global Spa & Wellness Summit). По оценкам АНТОР, к самым популярным направлениям медицинского туризма у россиян относятся Венгрия, Таиланд, Израиль, Германия, Чехия, Испания, Швейцария, Франция и Кипр. Самый большой поток наших «медицинских» туристов при этом связан с оздоровлением на курортах, лечением у стоматолога и проведением пластических операций. Как отметила в ходе дискуссии Любица Алушицова, директор московского представительства Словацкого управления по туризму, «в любой стране оздоровительный туризм в первую очередь развивается благодаря собственным гражданам, которые едут за оздоровлением на отечественные курорты. В вашем государстве, к сожалению, многие не могут себе позволить отдыхать на российских курортах из-за высокой стоимости такого отдыха. Сложилась ситуация, когда россиянину дешевле приехать в Словакию, чем добраться до одного из курортов Кавказских Минеральных Вод. Например, авиакомпания «Победа» продает билеты до Братиславы по семь тысяч рублей, в то время как билет до Кисловодска обойдется туристу в пятнадцать тысяч. Конечно, мы рады, что вы создаете все условия для развития наших курортов. Но если говорить о том, как исправить положение дел в области оздоровительного туризма в России, то вам однозначно нужно менять ценовую политику и делать отдых на российских курортах доступным большему числу граждан». Турагентства, участвовавшие в дискуссии, в частности, подняли вопрос о том, почему российские курорты пользуются спросом летом, а в межсезонье стоят полупустыми. По мнению г-жи Алушицевой, «понятно, что люди, которые едут за оздоровлением, хотят совместить лечение и отдых на море. Но здесь нужно понимать специфику того или иного заболевания. Есть болезни, которые нельзя лечить летом, а другие, наоборот, зимой. Поэтому туристу нужно объяснить, что успешно справиться с его недугом можно и в межсезонье. А в какой именно месяц ехать лечиться, лучше проконсультироваться с врачом». Елена Лепаева, директор турагентства Elentour, в свою очередь, отметила, что «оздоровительные туры – одна из ниш, на которых мы специализируемся. Поэтому наша компания хочет продавать и продвигать оздоровительные поездки. Но здесь возникают сложности. Сейчас курорты дают нам и прямому потребителю одинаковые цены. Из-за этого туристу интереснее бронировать тур напрямую, минуя нас как агентство. Мы не просим чего-то сверх устоявшейся агентской комиссии. Но когда турист звонит в тот оздоровительный центр, который он выбрал, спрашивает цены, а ему предлагают скидку – она равна нашей комиссии, - то нам сложно удержать клиента». /TOURBUS.RU Фоторепортаж о Workshop «Путешествие за здоровьем»



