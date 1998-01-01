EasyJet и Air Berlin могут вернуться в Россию

Наши эксперты коммен т иру ю т заявление замминистра транспорта России о вероятности возвращения на российские направления европейских лоукостеров

Министерство транспорта России не исключает возвращения ушедших в минувшем году с авиарынка России иностранных авиакомпаний EasyJet и Air Berlin, сообщил замминистра транспорта РФ Валерий Окулов на международном форуме "Транспорт Сибири", который проходит в эти дни в Новосибирске, - сообщает «Интерфакс».

"Коммерческие права на выполнение полетов у них присутствуют. Мы видим, что динамика перевозок весьма позитивная в этом году. Это, наверняка, является предпосылкой для того, чтобы им пересмотреть свои планы по свертыванию перевозок, которые были приняты в прошлом году", — сказал Валерий Окулов.

При этом он не стал давать прогноз, когда авиакомпании могут вернуться на российский рынок, отметив, что "это вопрос коммерческой целесообразности, которая находится в компетенции этих компаний".

​​

Как отметила, комментируя нам эту информацию, PR-директор туроператора BSI Group Светлана Баранова, «Уход авиаперевозчиков EasyJet и Air Berlin был связан с девальвацией рубля и связанным с этим общим ухудшением экономической ситуации в стране.

Поскольку низкобюджетные авиаперевозчики ориентировались на тот сегмент, который больше всего пострадал от девальвации, именно они приняли на себя основной удар от валютного шока.

В настоящее время дефицита авиаперевозки на европейских направлениях нет, однако, учитывая значительный рост турпотока в Европу из России, который в этом году в среднем составил 30-40%, можно предположить, что рейсы будут востребованы. Особенно предложения этих авиакомпаний будут интересны самостоятельным путешественникам, для которых стоимость авиаперевозки в Европу имеет существенное значение»

лександр Турченко, генеральный директор компании «Чайка Тур», комментируя нам возможное возвращение на российский рынок а/к Air Berlin, отметил: «Немцы отмечают рост числа туристов из России. Происходит достаточно активное восполнение снижения турпотока в прошлые годы. Но насколько рентабельным будет возвращение перевозчика пока сказать сложно.

К тому же будущее самого Air Berlin трудно прогнозируемо, - известно, что компания находится в непростом финансовом положении.

Да, наш Минтранс не исключает возможности возвращения перевозчика, но это должно быть обоюдное решение, а потому важно знать, захочет ли Air Berlin возвращаться на российский рынок.

Здесь все зависит от решения акционеров. Возможно, перевозчик примет решение вернуться в Россию, а потом опять «улетит», как это часто делает на ряде направлений Lufthansa».

«Я не вижу весомых причин, по которым перевозчики не могли бы вернуться на российский рынок, как уже сделали это а/к Delta и Thai Airways. В преддверии Кубка конфедераций возвращение лоукост-перевозчиков могло бы быть очень интересным», - считает еще один наш авиаэксперт.

/TOURBUS.RU