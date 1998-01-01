Новости «Напугал» ли МИД наших туристов, собиравшихся в Черногорию? Наши эксперты комментируют информацию о заметном снижении спроса на отдых в Черногорию после предупреждения российского дипведомства

Как утверждает газета «Коммерсант», негативный информационный фон вокруг Черногории, созданный не так давно российскими официальными лицами, сказался на поведении туристов и за последние несколько недель спрос на поездки в эту страну сократился на треть. Напомним, что 20 апреля официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала ситуацию в Черногории неблагоприятной для россиян. По ее мнению, в стране отмечается "всплеск антироссийской истерии" на фоне охлаждения двусторонних отношений и ожидаемого оформления вступления Черногории в НАТО. Похожее сообщение появилось также на сайте Ростуризма. Глава ведомства Олег Сафонов призвал туроператоров информировать клиентов о неблагоприятной обстановке в Черногории, а самим путешественникам учитывать возможные риски. При этом официально МИД не призывал россиян воздержаться от поездок в Черногорию. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) «Коммерсанту» сообщили, что с третьей декады апреля динамика бронирования туров по этому направлению упала на 25-30% к предыдущим неделям. Похожую оценку приводит и директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин: по его данным, за последние несколько недель интерес к Черногории снизился на 30-40%. Правда, по словам исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, делать окончательные выводы о реальном влиянии этого фактора на спрос можно будет только в конце мая. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина тоже замечает снижение спроса на туры в Черногорию, однако, по ее мнению, это связано с традиционным сезонным падением: "Это касается почти всех направлений: закончился период продажи туров на майские праздники, нужно подождать пока возобновится активный спрос на лето". В то же время г-жа Тюрина признает, что участники рынка столкнулись с небольшим числом аннулированных туров в Черногорию. "У многих туроператоров были аннулированы один-два тура, в некоторых случаях туристы переориентировались на другие направления, например Испанию",— добавляет она. При этом РСТ со ссылкой на базу погранслужбы ФСБ приводит данные, что в 2016 году россияне совершили в эту страну 254,2 тыс. туристических поездок, это на 8,7% больше, чем годом ранее. По расчетам портала Onlinetur.ru, сейчас на Черногорию приходится 1,1% от всех туристических запросов, что более чем в три раза ниже уровня мая прошлого года — 3,7%. Свою роль здесь могла сыграть и вернувшаяся на массовый рынок Турция, оттянувшая часть спроса у других направлений, полагает представитель Onlinetur.ru Игорь Блинов. По оценке Travelata.ru, с 1 апреля по 15 мая спрос на туры в Черногорию снизился на 14% . Падение интереса к Черногории заметили и в сегменте самостоятельных бронирований. По данным Tutu.ru, за год доля страны в структуре продаж зарубежных авиабилетов на лето снизилась с 10,2% до 6,6%. "По итогам минувшего лета мы ждали, что Черногория станет лидером спроса в этом году, но ранние продажи пока не подтверждают этот прогноз",— сказала представитель сервиса Наталья Анисимова. В OneTwoTrip сообщили, что по итогам первого квартала спрос на перелеты в Черногорию снизился на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вероника Самоха, директор по развитию компании Good Time, комментируя нам эту информацию, отметила, что «Раннее бронирование по Черногории в этом году шло просто отлично и были надежды на очень успешный сезон. Однако после заявлений представителя МИДа, а также целого ряда публикаций в СМИ, вокруг страны был искусственно создан негативный фон, который привел к снижению числа желающих отправиться на отдых в Черногорию. Если оценивать в процентах – снижение составило до 20%. Причем объективных причин для появления каких-то слухов никаких нет: страна по-прежнему ориентирована на российских туристов и старается делать все для того, чтобы принять их на высоком уровне». В свою очередь, Татьяна Смирнова, руководитель отдела компании «Матрешка-тур», заявила нам, что «С тех пор, как прозвучали эти заявления, мне пришлось столкнуться с вопросом по этому поводу всего дважды. И то их задавали риторически… Поэтому могу с уверенностью сказать, что турпоток в Черногорию не снизился: если наш человек собрался туда поехать (а таких довольно много), никакие заявления его не остановят. В настоящее время ситуация на черногорских курортах характеризуется тем, что перевозки хватает, а вот «земля», как обычно, уже в дефиците – самые хорошие гостиницы выкуплены и мест не недостает. И говорить о каком-то резком снижении турпотока в страну из России на фоне заявлений МИДа я бы не стала». /TOURBUS.RU

Теги: Черногория, Адриатика, Подгорица, Герцег-Нови, Семейный отдых, Морской отдых, Летний сезон-2017 Назад к списку новостей

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