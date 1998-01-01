Новости Ростуризм и МИД предупредили наших туристов об "антироссийских настроениях" в Черногории Туроператоры удивлены официальными предостережениями дипломатического и туристического ведомств

Ростуризм попросил туроператоров предупреждать клиентов о рисках поездок в Черногорию, о которых ранее заявили в МИД РФ, говорится в сообщении на сайте ведомства. «Федеральное агентство по туризму настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в Черногорию, предупреждать клиентов об имеющихся рисках. Россиянам, планирующим турпоездку в Черногорию, Ростуризм рекомендует учитывать обстановку в стране и возможные риски», — отмечается в сообщении. Глава ведомства Олег Сафонов напомнил туроператорам, что безопасность туристов должна быть в приоритете не только для государства, но и для турбизнеса. «В случае с Черногорией речь идет не просто о недружелюбной для российских туристов среде, но о потенциальных угрозах, которые должны принимать во внимание граждане, рассматривающие вариант отдыха в этой стране. Мы настоятельно рекомендуем туристам взвесить все за и против и принять обдуманное решение. Туроператоров мы призываем в обязательном порядке информировать клиентов о неблагоприятной для россиян обстановке в Черногории», – цитирует его пресс-служба ведомства. Напомним, что ранее в четверг представитель МИД Мария Захарова заявила, что в Черногории отмечается всплеск негативного отношения к российскому бизнесу и гражданам. По ее словам, «в Черногории складывается явно неблагоприятная для россиян ситуация. На фоне спровоцированного Подгорицей резкого спада двусторонних отношений… отмечаем всплеск там антироссийской истерии. Фиксируем рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Не исключаем возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США. В данном контексте недавнее решение Подгорицы о продлении безвизового пребывания наших соотечественников до 90 дней является уловкой, которая не может прикрыть формируемого в угоду Западу отношения к России. Призываем российских граждан учитывать эти обстоятельства». В Российском союзе туриндустрии в то же время отметили, что работающие в Черногории представители российского турбизнеса не отмечают негатива к российским гражданам. Наоборот, в стране очень ждут российских туристов и активно готовятся к сезону. Бронирования туров по акциям раннего бронирования выросли в этом году на 40-50%. Как заявила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, «мы специально сейчас связались с россиянами – сотрудниками турфирм, которые находятся в Черногории в рамках подготовки турбизнеса к летнему сезону, а также поговорили с русскими, которые в Черногории живут и работают. Никто из них не заметил никакого негатива по отношению к гражданам России, этого не существует даже на уровне каких-то разговоров. Наоборот, все в ожидании туристического сезона, очень рассчитывают на российских туристов". В свою очередь, Сергей Толчин, замдиректора «НТК Интурист», в беседе с нашим порталом заявил: «Мы не фиксировали конфликтов, вызванных «антироссийскими настроениями», но если Ростуризм просит, то мы будем предупреждать туристов, поток которых в этом году находится на уровне прошлогоднего». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», солидарен с коллегой. Эксперт отметил, что «антироссийских настроений в отношении наших туристов однозначно нет. Политическое отношение к России не совпадает с общечеловеческим. К нашим туристам в Черногории относятся не хуже, чем в той же Турции. Наши туристы не испытывают дискомфорта во время отдыха в Черногории. При этом мы, конечно, будем соблюдать рекомендации Ростуризма и информировать своих клиентов. Если говорить о продажах, то они идут активно. Раннее бронирование по Черногории завершилось, и продажи идут в рабочем режиме. Думаю, что объемы этого года будут находиться на уровне прошлогодних». Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», выражает схожее мнение: «Заявление Ростуризма я считаю беспочвенным. Наши туристы не испытывают на себе антироссийских настроений. Мы ни разу не получали жалоб по этому поводу от наших туристов. Продажи идут хорошо, роста, конечно, не будет, но и о проседании говорить мы точно не будем». "Мы как туроператор не отмечаем такого, к тому же курортный сезон начинается с мая, сейчас туристов TUI в Черногории нет. Ростуризм вынес общее предупреждение, основанное на внутренней политической ситуации в стране, его нужно принять во внимание. Забота о безопасности клиента на всех стадиях поездки – один из наших приоритетов, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы отдых туриста был безопасным.

Черногория пользуется хорошим спросом, идет в тройке лидеров по летним бронированиям", - заключила Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора «TUI Россия». /TOURBUS.RU

Теги: Черногория, Подгорица, МИД РФ, Ростуризм, Предупреждение туристам, Адриатика Назад к списку новостей

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