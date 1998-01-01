Новости Ростуризм напомнил нашим туристам об угрозе терактов в Таиланде и Тунисе Туроператоры комментируют очередное предупреждение, опубликованное российским туристическим ведомством

Ростуризм напомнил туристам и туроператорам о необходимости соблюдать меры безопасности в Тунисе и Таиланде. "В Тунисе, который граничит со странами, где активно действует ИГИЛ (запрещенная в России организация), туристам следует соблюдать меры личной безопасности, проявлять бдительность и осмотрительность, особенно во время пребывания на популярных курортах – Сус, Хаммамет, Монастир и остров Джерба", — такое сообщение появилось вчера на сайте ведомства. Туристов также призвали воздерживаться от неорганизованных поездок на юг Туниса, полностью исключить посещение приграничных районов с Ливией и Алжиром, избегать мест массового скопления людей. Туроператорам, реализующим туры в Тунис, ведомство рекомендовало информировать клиентов о потенциальных рисках, с которыми они могут столкнуться во время пребывания стране. "В Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении российских граждан со стороны радикальных исламистских группировок. Предполагается, что террористическое воздействие на россиян может быть оказано при участии завербованного персонала из числа местных жителей", — сообщили в Ростуризме. При этом, по данным ведомства, атаки могут быть организованы как аварийные ситуации с туристическим автотранспортом, поджоги, биологическое и химическое заражение мест размещения и объектов показа. "Туристам следует избегать спонтанных экскурсий и развлекательных поездок по стране, предлагаемых им во время отдыха местными сотрудниками туроператоров, и посещать только изначально запланированные при оформлении тура мероприятия", — заявили в Ростуризме. Ведомство также рекомендовало туроператорам, работающим в Таиланде, проводить проверки наемного обслуживающего персонала, а также "с осмотрительностью относиться к поступающим от сотрудников предложениям по внесению изменений в экскурсионные программы и маршруты следования туристического транспорта". По мнению Артура Мурадяна, генерального директора компании "Спейс Тревел", "рекомендации Ростуризма - это лишь поздняя реакция на произошедший недавно на юге Таиланда крупный теракт, и на данном этапе ведомство просто перестраховывается. Это вполне нормальная и адекватная реакция, но при этом напомню, что мы не обязаны транслировать предупреждения Ростуризма своим туристам - они выпущены, скорее, для профессионалов турбизнеса. Мы должны транслировать лишь предупреждения МИДа. К тому же сейчас в Таиланде низкий сезон, активными продажи станут в августе, а сейчас хорошая динамика продаж наблюдается на турецком и европейском направлениях". Наталия Туманова, менеджер по направлению Тунис компании "Ванд", в свою очередь, не видит причин для беспокойства туристов, которые отдыхают в Тунисе. "Мы недавно были в Тунисе с рабочей поездкой, и я могу сказать, что уровень безопасности обеспечен на должном уровне, в отелях, в городе усилена охрана. Что касается приграничных с Ливией районов, то организованные туристы туда не едут. Спрос на Тунис в этом году уверенный, есть все основания полагать, что сезон будет успешным". Наконец, по мнению Алексана Мкртчяна, члена президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генерального директора туристической сети "Розовый слон", Ростуризм, выпуская свои рекомендации, должен учитывать степень потенциальной угрозы туристам. По мнению нашего эксперта, «ведомству давно пора создать "цветной уровень угрозы", по шкале которого туристы смогут понимать, в какой стране действительно опасно, а в какой угроза минимальна, как в том же Таиланде. За последние 15 лет мы ни разу не сталкивались с терактами, например, в Паттайе, одном из самых востребованных курортов Таиланда. В этой стране опасность терактов крайне низка, а вот в Ираке высока, а рекомендации выпускают с одинаковой тональностью. Туристы же не всегда правильно воспринимают такую информацию". /TOURBUS.RU

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