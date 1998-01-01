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Депутат Госдумы погиб во время отдыха на Мертвом море/ Авиарейсы из России в Белоруссию переводятся в международные секторы аэропортов/ Почти 40 человек пострадали в результате взрывов на юге Таиланда

Депутат Госдумы погиб во время отдыха на Мертвом море

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк погиб на отдыхе в Израиле. Информацию об этом порталу Znak.com подтвердили его коллеги по фракции. По их словам, трагедия произошла еще в субботу, 6 мая. Обстоятельства смерти не ясны. Официальные комментарии в аппарате ЛДПР получить пока не удалось.

Отметим, что 6 мая РИА Новости сообщало со ссылкой на представителя посольства РФ в Израиле о гибели российского туриста во время купания в Мертвом море.

Израильский портал IOL сообщал со ссылкой на фельдшера Шани Гампиэль, прибывшей на место происшествия, о том, что «мужчина лежал без сознания на пляже без пульса и не дышал». «Спасатели пытались реанимировать его. После долгих усилий пришлось констатировать смерть», – добавила она.

Василий Тарасюк избран в Госдуму по федеральному списку ЛДПР. До действующего, седьмого, созыва он неоднократно избирался в парламент от региональных групп Югры и Ямала. В этих регионах он известен как представитель нефтекомпании «Лукойл», в которой долгое время работал.

Василий Тарасюк родился в 1948 году, в Госдуме он занимал пост первого зампреда комитета по природным ресурсам. По итогам прошлого года его доход составил более 77,7 млн рублей.

Авиарейсы из России в Белоруссию переводятся в международные секторы аэропортов

“Авиарейсы, прибывающие в Россию из Белоруссии и убывающие в обратном направлении, с 15 мая этого года переводятся в международные секторы российских аэропортов», – сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Иностранные граждане (кроме граждан Белоруссии) и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в порядке, установленном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов", — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ России.

При этом, говорится в сообщении, пограничный контроль граждан Российской Федерации и Республики Беларусь при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и посадочного талона для подтверждения прибытия (убытия) указанными авиарейсами проводиться не будет, и соответствующие отметки о пересечении границы не проставляются.

Пассажиры из числа граждан РФ и Республики Беларусь обязаны сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Россию.

Почти 40 человек пострадали в результате взрывов на юге Таиланда

В результате двух взрывов в торговом центре в тайском городе Паттани пострадали 37 человек, сообщил вчера портал "Новости Пхукета".

По словам представителей полиции, первое взрывное устройство сработало внутри торгового центра, где именно оно находилось, неизвестно. Вторая бомба была спрятана снаружи, в кузове пикапа с номерными знаками провинции Яла, она сработала, когда покупатели и персонал покидали здание.

Все раненые были доставлены в центральную больницу провинции, медики обратились к жителям Паттани с просьбой помочь со сбором крови для пострадавших.

По данным СМИ, пока не сообщалось о национальности пострадавших, однако наличие среди них иностранцев маловероятно, поскольку Паттани не относится к числу туристических провинций Таиланда.

В южных регионах страны действует особый режим безопасности из-за многолетнего противостояния официальных властей и мусульманских сепаратистов, сообщает издание.

/TOURBUS.RU



