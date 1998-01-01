Новости Власти Дубая закрыли туристическое представительство эмирата в России Туроператоры удивлены неожиданным решением закрыть туристический офис, успешно работавший в России два десятка лет

Как стало известно сегодня, с начала наступившего года Департамент туризма и коммерческого маркетинга (ДТКМ) Дубая («Дубай Туризм») закрыл свой российский офис. По информации РСТ, пока что российское направление будет находиться под непосредственным руководством штаб-квартиры в эмирате. Но, по некоторым данным, в ближайшее время продвижение Дубая в России будет отдано на аутсорсинг какому-либо сетевому маркетинговому агентству. Таким образом, заметно поменяется стратегическая модель сотрудничества турадминистрации эмирата с Россией и странами СНГ. Между тем, Сергей Канаев (на фото), долгие годы очень успешно руководивший офисом ДТКМ, заверил, что Россия и СНГ остаются одними из приоритетных рынков для Дубая, который по итогам 2016 года отмечает стабилизацию и даже рост турпотока из этих стран. «Наше представительство работало с 1996 года. Люди, пришедшие в туризм в 90-е, включая и меня, были энтузиастами своего дела и, в каком-то смысле, романтиками. Теперь пришло время прагматиков. Со сменой более трех лет назад руководства ДТКМ обновился и состав департамента, появились новые подразделения, изменилась концепция продвижения», – пояснил г-н Канаев. Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро Тур», в беседе с наши порталом отметил, что удивлен решением Департамента туризма Дубая закрыть офис в России: «Никаких предпосылок для такого решения не было и нет. Если это не политическая история, то я понятия не имею, с чем это может быть связано. Возможно, власти эмирата считают, что поток из России в Дубай настолько стабилен, что и не стоит больше беспокоиться. Но это не совсем так». Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», в беседе с нами также выразил огромное сожаление по поводу закрытия туристического офиса Дубая в России, назвав такое решение «недальновидным и непродуманным». «Мне сложно предположить, чем вызвано такое решение. Сергей Канаев – большой специалист своего дела, он посвятил 20 лет продвижению туристических возможностей Дубая на российском рынке, и мы видим результат – турпоток в эмират стабильно высокий. Если брать финансовую причину, то и она неоправданна, ведь штат офиса у Сергея Канаева был небольшой, стоимость аренды его офиса тоже была «вменяемой», - говорит наш эксперт. Удивлены решением властей Дубая и операторы, опрошенные РСТ. Так, заместитель генерального директора Coral Travel Сельчук Бугай отметил: «Сергей Канаев – профессионал в своем деле, всегда работал в тесном контакте с туроператорами. Уверен, что во многом благодаря именно его усилиям направление стало популярным у россиян. Будет правильно, если новая структура учтет наработанный Сергеем опыт и тоже сможет стать нашим партнером и помощником». Тарас Кобищанов, гендиректор компании «Русский экспресс», заявил: «Меня удивило решение закрыть офис в Москве. Полагаю, это последствия подешевевшей нефти, из-за чего нефтедобывающие государства пропорционально сокращают расходы разных ведомств примерно на 30%. Соответственно, урезают траты и в туристической сфере». Артур Мурадян, гендиректор компании «Спейс Трэвел», считает, что, «возможно, в закрытии офиса есть некий смысл и мы о нем узнаем. Но представительство в России имело много преимуществ, позволяющих незамедлительно реагировать на рыночную ситуацию. Процесс, конечно, не остановится, из штаб-квартиры нам уже подтвердили, что все текущие договоренности остаются в силе, а какими будут новые – посмотрим». Наконец, Дмитрий Арутюнов, гендиректор компании «Арт-Тур», отмечает: «За 20 лет мы с Сергеем Канаевым побывали во многих городах России и странах СНГ, провели немало мероприятий для продвижения отдыха в Дубае. Сергей – профессионал с большой буквы, его заслуга в популяризации направления огромна. Общаясь с ним, я многому научился не только в профессиональном, но и человеческом плане. Интеллигентный, эрудированный, ответственный человек, приятный собеседник. Надеюсь, Сергей останется в туризме и наша дружба продолжится». Отметим, что начиная с 2000 года эмират неоднократно входил в первую десятку по динамике выезда из России, а с 2010 года постоянно находится в списке лидеров. По данным пограничной статистики, в 2015 году в Дубае побывали 356,2 тыс. туристов из России, а за 9 месяцев прошлого года – 236,4 тыс. /TOURBUS.RU

Теги: ДТКМ Дубая, Сергей Канаев, Дубай, ОАЭ, Турофис, Кризис, Выездной туризм Назад к списку новостей

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