Новости Тунисский отель Imperial Marhaba, в котором два года назад произошел теракт, открылся после ребрендинга Туроператоры, которые недавно побывали в отеле, который теперь называтся Kantaoui Bay, рассказали нам о своих впечатлениях

Тунисский отель на курорте Сус, в котором два года назад в результате теракта погибли туристы, снова открылся после глобальной реконструкции и ребрендинга, сообщает издание Daily Mail, на которое ссылается «Интерфакс». Напомним, что в июне 2015 года в результате террористической атаки в отеле Imperial Marhaba были убиты 38 человек и ранены еще около 40. Большинство убитых были британскими туристами, жертвой обстрела в отеле также стала туристка из России. После трагических событий отель был закрыт, а в конце 2016 года он был продан новым владельцам. Теперь бывший отель Imperial Marhaba принадлежит немецкой сети Steigenberger и сменил название на Kantaoui Bay. Новые собственники обновили систему безопасности и изменили почти все: от дизайна и мебели в отеле до обустройства прилегающей территории, на реновацию было потрачено около $2,45 млн, пишет издание. Как сообщается, в этом году Тунис ожидает восстановления турпотока из Европы. В прошлом году страну посетили 5,7 млн иностранных туристов, в том числе 625 тыс россиян. Турпоток из России в 2016 году оказался на 137% больше, чем в 2014 году. При этом в 2015 году число российских туристов в Тунисе сократилось на 83% из-за организованных исламистами терактов в музее Бардо и отеле на курорте Сус, в которых погибли почти 60 туристов. Наталия Туманова, менеджер по направлению Тунис компании "Ванд", рассказала нашему порталу, что "в середине апреля с коллегами ездила в этот отель. Конечно, пока он не до конца готов, много номеров еще даже не проветрены, отель стоял закрытым два года и требует технических доработок. Думаю, ближе в концу мая продажи в этот отель подрастут. Мы уезжали из отеля 16 апреля и уже тогда туда заезжали первые российские туристы. Есть большая вероятность того, что отель будет востребованным, только чуть позже. Если говорить о прогнозах на направлении, то они у нас позитивные, продажи идут стабильно". Побывал в этом отеле и Денис Ладыгин, генеральный директор компании "ЛД тур". Эксперт также указывает на неподготовленность отеля, указывая при этом, что "работы ведутся очень активно и скоро мы сможем его продавать, у нас уже есть пара заявок. Тунис -востребованное направление у российских туристов и в этом году страна сможет достигнуть неплохих показателей, как и в прошлом году. Если говорить о безопасности, то она обеспечена на должном уровне". Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании "Скидка тур", в свою очередь также заявила нам, что "вероятность того, что в этот отель поедут российские туристы велика. Многие туристы даже не помнят его названия, поэтому не будут ассоциировать его с терактом, когда-то здесь произошедшим. Что касается спроса на направлении, то он неплохой. Сейчас Тунис особенно востребован у семей с маленькими детьми". /TOURBUS.RU

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