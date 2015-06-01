Новости Срок безвизового пребывания россиян в Турции увеличили до трех месяцев Туроператоры комментируют новую либерализацию турецкого визового режима и комментируют ход продаж на направлении

Срок безвизового пребывания в Турции для граждан России увеличился с 60 до 90 дней, - сообщило сегодня агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, которое цитирует "Интерфакс". Как сообщил г-н Чавушоглу, выступая перед журналистами, отметил, что вопрос упрощения визового режима с Россией обсуждался еще до инцидента со сбитым российским самолетом. Напомним, что весной 2011 года Турция и Россия взаимно отменили визы для поездок на срок до 30 дней. Срок безвизового пребывания россиян в Турции был продлен в апреле 2014 года с 30 до 60 дней. При этом с 1 января 2015 года было введено правило, по которому загранпаспорт российского гражданина должен быть действителен не менее четырех месяцев с момента въезда в Турцию. С 1 января 2016 года Россия отменила безвизовый режим для граждан Турции. Это была одна из санкционных мер, принятых в качестве ответа на сбитый турецкими ВВС в октябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24. Турция не вводила ответных мер по визам для россиян. Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», позитивно оценил новость об увеличении срока безвизового пребывания россиян в Турции. Эксперт уверен, что «это позитивно отразится на продажах. Туристы часто обращались к нам с просьбой отправить их в Турцию на все лето. Сейчас такая возможность у них появится. Семьи с детьми будут снимать виллы на все лето. Важно отметить, что турецкие отельеры предоставляют значительные скидки для тех, кто снимает виллы на длительный срок. Так, вилла, которая стоит 2 тыс. долларов в сутки, при условии аренды на 180 дней, будет стоить 1 тыс. долларов в сутки. Сейчас самолеты в Турцию летают из 40 городов России, объемы большие, многие туристы воспользуются возможностью провести в Турции 90 дней без визы». «Что касается текущих продаж, то они полностью восстановились после 30-процентного падения, вызванного недавним неосторожным заявлением Росавиации», - добавил эксперт. Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», между тем заявил нам о снижении темпов бронирования Турции: «Некоторые туристы опасаются отмены чартеров и невозможности переориентироваться на другие направления в связи с тем, что у туроператора может не быть этих направлений. Думаю, в ближайшее время темпы восстановятся». «Если говорить об увеличении безвизового пребывания, то это положительная новость, это позволит обеспеченным туристам и тем, кто имеет в Турции недвижимость, проводить в стране все лето, но, думаю, это не станет массовой историей», - считает эксперт. Сергей Толчин, замдиректора «НТК Интурист», солидарен с коллегой. По его словам, «возможностью пребывания в Турции на срок до 90 дней обязательно воспользуется та категория туристов, которая имеет недвижимость в Турции, а также те, кто любит арендовать виллы и проводить в стране много времени. Если говорить о продажах, то они несколько снизились после негативных сообщений, касающихся отмены чартеров. Но сейчас объемы восстанавливаются». "Продлевая срок безвизового пребывания россиян в стране, Турция еще раз демонстрирует стремление вернуть турпоток из России и закрепиться на российском рынке. Для организованных туристов турецкие отели снижают цены, для туроператоров продолжают программу субсидирования чартерных рейсов. А теперь — шаг навстречу тем, у кого в Турции есть недвижимость: квартиры, апартаменты и дома", — считает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, которую цитирует "Интерфакс". По словам Ирины Тюриной, обычно владельцы недвижимости приезжают в Турцию надолго, многие отправляют семьи на все лето. "Вот для них такое послабление очень важно, потому что продление безвизового пребывания непосредственно в стране – весьма бюрократическая процедура. Теперь ее можно избежать и спокойно ехать сразу на три месяца", — добавила эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Турция, Анталья, Средиземноморье, Семейный отдых, Летний отдых, Визовые новости Назад к списку новостей

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