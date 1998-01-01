Новости Фестиваль круизов впервые прошел в Северной столице Фестиваль круизов собрал вчера в центре Санкт-Петербурга более двухсот специалистов, обсудивших в том числе самые острые вопросы развития круизного рынка

В этом году впервые ставший уже традиционным весенний Фестиваль круизов прошел не только в Москве, но и в Северной столице России. Организованный ИД «Турбизнес» в петербургском отеле «Гранд Отель Эмеральд» Фестиваль круизов удался на славу, поскольку вызвал большой интерес как со стороны ведущих игроков рынка, так и представителей агентского сообщества. В течение всего четверга в его многочисленных мероприятиях приняли участие более двухсот специалистов, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. В рамках фестиваля представители компаний речного и морского круизного бизнеса провели свыше полутора десятков мастер-классов, на которых активно делились опытом реализации массовых, люксовых и экспедиционных туров, нюансами продаж на внутреннем и внешнем рынках, тонкостями работы с круизными линиями и т. д. Параллельно с обширной конференц-программой проходила выставка, в рамках которой специалисты могли обсудить параметры сотрудничества и наладить тесные контакты. А вершиной работы интересного и практически полезного делового события стала панельная дискуссия «Что ждет круизный рынок в 2017 году?», в ходе которой эксперты старались оценить итоги прошлого года и заглянуть в будущее. Как выяснилось, в оценках они расходятся, а ситуация в сфере морских и речных круизов видится им неоднозначной. В частности, руководитель петербургского офиса PAC Group Лариса Дятлова уверена, что, благодаря росту курса рубля, отложенному спросу и стремлению клиентов получить качественный и безопасный отдых, начиная с осени прошлого года в сфере морских круизов происходит существенный рост объемов продаж. «Убеждена в том, что в 2017-м они увеличатся еще примерно на 30%. А возможно – и более, – говорит она. – Причем в первую очередь наблюдается рост реализации в сегменте люксовых круизов, на которые сейчас приходится не менее трети объемов». Согласна с ней и Екатерина Ефремова, руководитель круизного департамента компании «Инфлот круизы и путешествия». «Рост отмечается значительный, в размере до 50% по сравнению с 2016-м, - замечает она. – При этом спрос тяготеет к люксовому сегменту и к путешествиям с «изюминкой», хотя и в массовом сегменте он, по сравнению с 2016-м, явно вырос». По оценке этих специалистов, а также и подавляющей части их коллег, морские круизы в силу их специфики сейчас переживают подъем, активно развиваясь не только в традиционных для них регионах, но и в относительно новых. Например, значительно растут объемы продаж морских круизов с выходом из Дубая, а также число безвизовых путешествий из Гаваны. Что касается речных круизов, тут ситуация более сложная. Если Надежда Кобякова, руководитель «ВодоходЪ Санкт-Петербург», убеждена, что и в этой сфере рост объемов налицо и заметен явный прогресс по сравнению с недалеким прошлым, исполнительный директор компании «Ника» Михаил Корнышев заявил, что «никакого существенного роста пока что нет». «Думаю, не стоит обманываться в том, что наблюдается какое-то существенное увеличение объемов продаж, - констатирует он. - Если спрос на туры по рекам Европы сейчас действительно заметно растет, внутри России он если и повышается, то в основном за счет возвращения интереса к круизам по российским рекам со стороны туристов из-за рубежа. В целом ситуация благоприятная, однако до былых докризисных объемов еще далеко». При этом, отвечая на вопрос о возможных новинках рынка речных круизов, эксперты замечают, что ожидать принципиальных изменений здесь практически не приходится. «Каких-либо новых стоянок не появляется, а если в рамках маршрутов и анонсируют что-то новенькое, зачастую оно оказывается хорошо забытым старым», – отмечает Надежда Кобякова. В свою очередь, Михаил Корнышев добавляет, что сейчас клиент больше обращает внимание на детали маршрута: «Где именно находится стоянка лайнера (в центре или на окраине города), сколько она длится, насколько развита береговая инфраструктура – все это и многое другое в настоящее время имеет для туриста большое значение: зачастую он интересуется не столько маршрутом в целом, сколько нюансами путешествия». Кроме обширной и полезной деловой программы, новая петербургская часть ежегодного Фестиваля круизов включила в себя и приятную: в конце целого дня работы состоялась лотерея, по итогам которой счастливчики смогли выиграть множество призов, среди которых было и путешествие по рекам Европы. Причем выигравший его специалист сам сможет выбрать и маршрут тура, и время путешествия, которое должно состояться до конца этого года. Оценивая результаты проведения Фестиваля круизов в Петербурге, как организаторы, так и его многочисленные участники сошлись во мнении о том, что событие должно стать традиционным и выступать своего рода прологом перед началом сезона, во время которого еще есть возможность «сверить часы» и обменяться мнениями как о настоящем, так и будущем отрасли. /TOURBUS.RU

Теги: Фестиваль Круизов - 2017, Круизы, Круизный рынок, Морские путешествия, Речные круизы, Санкт - Петербург Назад к списку новостей

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