Новости В весенней Москве состоялось главное событие круизного рынка России Ставший уже традиционным Фестиваль круизов собрал вчера в центре столицы 26 ведущих круизных компаний и более 450 профессионалов туррынка

Вчера в столичном «Президент-отеле» уже во второй раз прошел ставший традиционным весенний Фестиваль круизов, который на этот раз собрал 26 ведущих компаний, представляющих все виды круизного туризма, включая речные, озерные и морские круизы по России (включая круизы по Белому морю и Байкалу), морские и океанские круизы от ведущих круизных компаний мира, круизы на паромах, люксовые круизы на лайнерах и яхтах, круизы по рекам Европы, экспедиционные круизы, включая маршруты по Арктике и Антарктике и даже круизы на речных баржах по рекам и канала. В этом году мероприятия фестиваля посетило более 450 профессионалов туризма, в его рамках состоялись 22 мастер-класса, посвященных всем аспектом продаж круизного турпродукта и две панельных дискуссии с участием ведущих экспертов круизного рынка. «Что ждет круизный рынок в 2017 году?» – тема первой из них. Своими оценками ситуации в отрасли и прогнозами поделились эксперты компаний «Инфлот круизы и путешествия», PAC GROUP, «Инфофлот» и «Мостурфлот». Вторая дискуссия – «Полундра! MICE на корабле!» объединила представителей ведущих MICE-компаний: IBC Corporate Travel, Business Travel Management, «Бизнес Тревел Бюро», «Демлинк Трэвел» – и круизных операторов. О том, каковы перспективы круизного рынка в России и какую работу ведет Ростуризм по его продвижению, рассказал в ходе открывшей фестиваль пресс-конференции Сергей Корнеев, заместитель руководителя ведомства. Эксперт напомнил, что круизный рынок остается самым стабильным, популярным и быстрорастущим сектором туризма. По мнению эксперта, «Из всех видов туризма только круизный является максимально возвратным. Все кризисы, связанные с туризмом, не касаются сегмента круизного рынка. Немаловажно и то, что этот вид туризма является одним из самых безопасных. Еще одним трендом, которого раньше не было, можно считать рост интереса к этому виду отдыха со стороны азиатских туристов». По словам г-на Корнеева, выход на круизный рынок туристов из Азии, приносит дополнительный турпоток и российским направлениям. «Мы фиксируем рост потока на 20-25% азиатских туристов на морских круизных лайнерах, которые заходят в Россию», - отметил спикер. В целом, по словам г-на Корнеева, «Бренд «Реки России» уже стал одним из наиболее популярных туристических брендов за рубежом». Также среди интересных для развития туризма, как внутреннего, так и въездного, эксперт назвал круизы по Балтике, круизы по Черному морю, которые будут открыты с июня, азиатские круизы на Дальний Восток, а также тренд арктических круизов. В более дальней перспективе предполагается начать продвигать и круизы по Каспию. Говоря о внутренних речных круизах, Сергей Корнеев отметил, что «речными маршрутами связаны многие города будущего футбольного чемпионата, и мы намерены их продвигать именно в этом ключе». О развитиии рынка морских круизов рассказал журналистам Валентин Елисеев, президент компании «Нептун» и глава «Ассоциации круизных операторов» (АКО). По его словам, сейчас основная часть большая часть продаж туров членами Ассоциации по-прежнему складывается из продаж морских и речных круизов на лайнерах зарубежных компаний. «В прошлом году я осторожно заявил о том, что в конце 2015 – начале 2016 годов наметилась стабилизация, даже некоторый рост в отношении продаж на лайнеры зарубежных компаний. 2015 год был провальным для всех туроператоров, которые занимались морскими круизами на лайнерах зарубежных компаний, но начало 2016 года вселяло легкую надежду. И эти надежды оправдались - в целом 2016 год дал прирост около 20-25% к продажам 2015 года. Начало 2017 года дало еще больший рост. За первые месяцы текущего года рост на некоторых направлениях продемонстрировали 30%-ый рост. Не уверен, что такой рост сохранится в течение всего года, во многом это будет связано с общеэкономической и политической ситуацией. Будем надеяться, что при прочих равных условиях этот тренд останется». Как добавил эксперт, «Что касается объемов продаж, то российский рынок, конечно, несопоставим ни с общеевропейским, ни тем более с рынком США, где в среднем путешествоует на круизных судах около 15 млн человек в год. В России это лишь десятки тысяч туристов, недавняя организация круизов по Черному морю вселяет в нас здоровый оптимизм. С точки зрения государств, организация круизов по Черному морю – это абсолютно российский бизнес, а с точки зрения российского потребителя – это «родная территория», со всеми услугами на родном языке. Если заглянуть в будущее черноморских круизов, у него есть огромная перспектива для развития рынка». В свою очередь, Андрей Михайловский, коммерческий директор круизной компании «Инфофлот», посвятил свое выступление развитию речных круизов, спрос на которые, по его словам, в прошлом году составил 20-25%, что связано, прежде всего, с повышением уровня сервиса на кораблях и доступностью речных круизов. «В преддверии навигации-2017 заметно вырос уровень раннего бронирования, и увеличилась глубина продаж. К настоящему моменту у нас 40-45% круизов уже полностью проданы. Зарубежный спрос на российские речные круизы также восстанавливается. При этом мы делаем ставку как на технологию продаж, так и на активную работу с турагентствами по всей России», - отметил г-н Михайловский. Наконец, Иван Егоров, министр туризма Тверской области, рассказал, что круизный туризм является приоритетным для его региона: «Это большое подспорье для развития туристской инфраструктуры в малых городах. Отличный пример этого - Калязин – небольшой город на Волге, куда заходят теплоходы. Благодаря круизному туризму здесь появляются новые музеи, развивается сфера услуг питания». «Что касается планов, то начали мы с инфраструктуры. В этом году мы окончательно оформили причал в Твери в региональную собственность, это позволит решить правовые вопросы и вопросы безопасности. Вторая наша важная позиция – развитие яхтенного туризма», - заключил эксперт. Опрошенные нами участники Фестиваля круизов отметили его результативность и актуальность. Так, Александр Купин, руководитель департамента круизов туроператора «Солеанс Тревел», заявил, что «подобные мероприятия являются неким срезом рынка и способствуют его росту. Такие мероприятия нужны круизному рынку и, видя, высокий интерес агентов, мы в этом лишний раз убеждаемся». Екатерина Серова, менеджер компании «Мостурфлот», добавила: «Нам сегодня удалось пообщаться с агентами, наладить новые контакты. Круизный рынок демонстрирует положительную динамику и мы рады, что с помощью таких мероприятий мы можем познакомить агентов с нашим продуктом». Вилен Лалабеков, генеральный директор компании «Тартус-Тур», также отметил рост продаж в сегменте круизного отдыха и отметил большой интерес к Фестивалю турагентств и плюсы прямого взаимодействия с аудиторией. Наконец, Марина Черенина, директор компании «Гама», отметила, что «Фестиваль круизов – очень интересное и полезное мероприятие как для нас, так и для наших партнеров. Мы очень рады, что нам удалось принять участие этом важном для круизного рынка событии». Напоминаем, что в этом году Фестиваль круизов проходит сразу в двух российских столицах. И уже завтра, 6 апреля, Фестиваль круизов состоится в Петербурге (Grand Hotel Emerald, Cуворовский пр-т 18). /TOURBUS.RU

Теги: Фестиваль круизов, Круизный рынок, Речные круизы, Морские путешествия, Средиземноморье, Черное море Назад к списку новостей

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