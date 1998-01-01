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Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам с 23 февраля/ Turkish Airlines прекратит полеты в Астрахань/ Полиция Пхукета временно выпустила под залог кормившую редких рыб россиянку

Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам с 23 февраля

Граждане России смогут посещать Армению по внутренним паспортам начиная с 23 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

«Хотел бы выразить удовлетворение, что с завтрашнего дня вступает в силу изменение в соглашение о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

24 января премьер-министры России и Армении Дмитрий Медведев и Карен Карапетян внесли изменения в соглашение о безвизовых поездках в страны. Правительство Армении утвердило новые правила въезда для россиян 16 февраля.

Ожидается, что это приведет к росту турпотока между странами. Сейчас Армению ежегодно посещают около 500 тыс. россиян.

Turkish Airlines прекратит полеты в Астрахань

Авиакомпания Turkish Airlines прекратит полеты в Стамбул из Астрахани с 25 марта, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"С 24 на 25 марта будет последний вылет из Астрахани. Компания закрывает офис в Астрахани. Полеты прекращаются из-за нерентабельности", — сказал сотрудник компании.

В аэропорту Астрахани ситуацию не комментируют.

Turkish Airlines осуществляет регулярные рейсы Стамбул – Астрахань – Стамбул с 31 марта 2014 года.

Перевозчик основан в 1933 году, входит в Star Alliance. В 2016 году турецкая авиакомпания перевезла 62,8 млн человек, флот составляет 334 воздушных судна.

В России маршрутная сеть Turkish Airlines включает Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Астрахань, Сочи, Екатеринбург, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Уфу и Казань. В настоящее время авиакомпания выполняет 46 рейсов в неделю в Стамбул, а также по два рейса в неделю в Анкару и Анталью.

Полиция Пхукета выпустила под залог кормившую редких рыб россиянку

Российская туристка Ольга Смирнова провела две ночи в полицейском участке Пхукета и была выпущена под залог, сообщает портал The Phuket News.

Как сообщалось ранее, во время патрулирования пляжа на острове Рача-Яй в Андаманском море сотрудники полиции заметили 53-летнюю россиянку, кормившую хлебом экзотических рыб в море. Женщину задержали за нарушение правил поведения в запретной зоне.

Россиянка провела две ночи в отделении полиции, так как не могла внести необходимый залог в 100 тыс. бат (около $2,8 тыс.). После того, как она выплатила необходимую сумму с помощью друга, женщину отпустили.

По данным издания, г-жа Смирнова не сможет покинуть Таиланд, пока суд 6 марта не вынесет решение по ее делу. По законам страны, за подобное правонарушение туристке грозит штраф или тюремное заключение сроком до 1 года.

/TOURBUS.RU



