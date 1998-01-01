|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
22 февраля
Горячие новости
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам с 23 февраля/ Turkish Airlines прекратит полеты в Астрахань/ Полиция Пхукета временно выпустила под залог кормившую редких рыб россиянку
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам с 23 февраля
Граждане России смогут посещать Армению по внутренним паспортам начиная с 23 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.
«Хотел бы выразить удовлетворение, что с завтрашнего дня вступает в силу изменение в соглашение о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам», — приводит РИА Новости слова Лаврова.
24 января премьер-министры России и Армении Дмитрий Медведев и Карен Карапетян внесли изменения в соглашение о безвизовых поездках в страны. Правительство Армении утвердило новые правила въезда для россиян 16 февраля.
Ожидается, что это приведет к росту турпотока между странами. Сейчас Армению ежегодно посещают около 500 тыс. россиян.
Turkish Airlines прекратит полеты в Астрахань
Авиакомпания Turkish Airlines прекратит полеты в Стамбул из Астрахани с 25 марта, сообщили "Интерфаксу" в компании.
"С 24 на 25 марта будет последний вылет из Астрахани. Компания закрывает офис в Астрахани. Полеты прекращаются из-за нерентабельности", — сказал сотрудник компании.
В аэропорту Астрахани ситуацию не комментируют.
Turkish Airlines осуществляет регулярные рейсы Стамбул – Астрахань – Стамбул с 31 марта 2014 года.
Перевозчик основан в 1933 году, входит в Star Alliance. В 2016 году турецкая авиакомпания перевезла 62,8 млн человек, флот составляет 334 воздушных судна.
В России маршрутная сеть Turkish Airlines включает Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Астрахань, Сочи, Екатеринбург, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Уфу и Казань. В настоящее время авиакомпания выполняет 46 рейсов в неделю в Стамбул, а также по два рейса в неделю в Анкару и Анталью.
Полиция Пхукета выпустила под залог кормившую редких рыб россиянку
Российская туристка Ольга Смирнова провела две ночи в полицейском участке Пхукета и была выпущена под залог, сообщает портал The Phuket News.
Как сообщалось ранее, во время патрулирования пляжа на острове Рача-Яй в Андаманском море сотрудники полиции заметили 53-летнюю россиянку, кормившую хлебом экзотических рыб в море. Женщину задержали за нарушение правил поведения в запретной зоне.
Россиянка провела две ночи в отделении полиции, так как не могла внести необходимый залог в 100 тыс. бат (около $2,8 тыс.). После того, как она выплатила необходимую сумму с помощью друга, женщину отпустили.
По данным издания, г-жа Смирнова не сможет покинуть Таиланд, пока суд 6 марта не вынесет решение по ее делу. По законам страны, за подобное правонарушение туристке грозит штраф или тюремное заключение сроком до 1 года.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72