Новости Российской туристке грозит тюремное заключение за кормление рыб на тайском острове Наши эксперты обсуждают задержание в Таиланде россиянки, нарушившей правила поведения туристов на острове Рача-Яй

Как сообщает издание «Пхукет Газетт», во время патрулирования пляжа на острове Рача- Яй в Андаманском море сотрудники полиции заметили 53-летнюю россиянку, кормившую хлебом экзотических рыб в море. Женщину задержали за нарушение правил поведения в запретной зоне. Как поясняет издание, законодательство об охране дикой природы позволяет сотрудникам полиции задерживать туристов за причинение вреда кораллам и другим представителям морской флоры или фауны. Так, в мае 2016 года китайский турист был арестован и оштрафован на 100 тыс. бат (около $2850) за ловлю рыбы на острове Ко-Кай. После данного инцидента местные власти установили на острове Рача-Яй таблички на тайском, китайском и английском языках, предупреждающие гостей об ответственности за нарушение правил поведения. Данные таблички напоминают, что на островах запрещено ставить лодки на якорь на коралловых рифах, ходить по кораллам, кормить рыб, собирать кораллы и ловить представителей морской фауны, оставлять мусор на острове и в его акватории. Задержанной российской туристке предъявлены обвинения, она должна выплатить залог в 100 тыс. бат и оставаться в Таиланде, пока ее дело рассматривает суд. По данным тайского издания, женщине может грозить крупный штраф или тюремное заключение сроком до одного года. Константин Кинель, руководитель службы маркетинга представительства Туристического управления Таиланда в Москве, отмечает, что в подобных случаях туристам нужно немедленно связаться с российским почетным консульством на Пхукете или с посольством в Бангкоке. В настоящее время Туристическое управление Таиланда выясняет подробности данного инцидента, - добавил г-н Кинель. «Все туристы, отдыхающие на острове Рача-Яй, предупреждаются, что кормить рыб и ломать кораллы категорически запрещается, мы постоянно говорим об этом нашим туристам, но остаются те, кто не понимает правил. Зачем было кормить рыб хлебом? Захотелось тебе угостить рыб, то приобрети специальный корм. Но думаю, никакого тюремного заключения в итоге не будет, да и штраф, скорее всего, будет в разы меньше ожидаемого. Просто на таких примерах тайцы хотят преподать урок туристам из всех стран», - отметил в беседе с нами Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». «Ничего сверхъестественного не произошло, в Таиланде давно действуют такие законы, и те, кто им не следует, должен нести соответствующее наказание, - говорит Наталья Сухарева, директор туркомпании «Клуб три кита». – Всех туристов перед экскурсией предупреждают о правилах поведения на острове, предупреждаем и мы. Все взрослые люди и должны отвечать за свои поступки. Радует, что такие истории не массовые». Людмила Мельник, менеджер направления Таиланд компании «Ванд», также говорит о том, что «компании, где туристы покупают экскурсии (эту экскурсию можно купить только на месте, в пакетные туры она не включена), в обязательном порядке знакомят туристов с правилами поведения на острове. Возможно, экскурсия была куплена в «уличной» фирме, а они, как правило, не утруждают себя такими формальностями». /TOURBUS.RU

Теги: Таиланд, Рача-Яй, Экологический туризм, Морской отдых, Судебные решения Назад к списку новостей

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