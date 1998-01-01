Новости Советник главы Ростуризма Евгений Куделя рассказал подробности обыска в своем кабинете Наши эксперты крайне осторожно комментируют последние события, связанные с бывшим главой министерства курортов и туризма Краснодарского края

Как сообщает издание «Коммерсант-Краснодар», Евгений Куделя, советник главы Ростуризма Олега Сафонова и бывший министра курортов и туризма Краснодарского края, заявил, что распространенная ранее информация о его задержании в связи с административным правонарушением не соответствует действительности. По его словам, во время обыска в его кабинете произошел некий инцидент, связанный с незаконными, по его мнению, действиями силовиков. Советник главы Ростуризма уточнил, что он не является ни подозреваемым, ни обвиняемым по уголовному делу. По словам Евгения Кудели, 14 февраля в его служебном кабинете прошел обыск, в ходе которого оперативники искали документы, относящиеся к деятельности коммерческих предприятий в период с 2012 по 2013 год, когда Евгений Куделя занимал должность министра курортов и туризма Краснодарского края. «По мнению правоохранительных органов, имели место нарушения в деятельности ряда хозяйствующих субъектов»,— уточнил собеседник. На вопрос о том, какое отношение г-н Куделя имеет к этим коммерческим структурам и почему документы искали именно у него, экс-министр отвечать не стал. Адвокат Сергей Торбин, представляющий интересы Евгения Кудели, сообщил изданию, что, по его мнению, у следствия не было оснований полагать, что в служебном кабинете советника главы Ростуризма могут быть документы, относящиеся к событиям 2012–2013 годов. Другие подробности расследования не разглашаются, адвокат не стал уточнять, возбуждено ли уголовное дело. Что касается событий 14 февраля, Евгений Куделя уточнил: во время обыска один из сотрудников правоохранительных органов «решил предпринять действия, которые нарушали» его права. «Я высказался, что это нарушение моих прав, и был некоторый шум в этой части»,— пояснил Евгений Куделя, не уточнив, в чем именно выражались незаконные действия сотрудника и что произошло дальше. Адвокат Торбин также не стал уточнять подробности инцидента, сославшись на то, что сейчас идет служебная проверка. При этом, по данным «Коммерсанта», административный протокол по факту инцидента все же составлялся, но Евгений Куделя не был арестован и на следующий день вышел на работу. В следственном комитете СКР по краю и краевом управлении ФСБ России ситуацию не комментируют. Напомним, что в неделю назад появилась информация о том, что в здании Ростуризма «прошли обыски и выемки документов в рамках следственных действий». При этом источник в туротрасли сообщил "Интерфаксу", что обыски были проведены СК РФ и УФСБ по Краснодарскому краю в рамках расследования деятельности действующего советника главы Ростуризма Олега Сафонова Евгения Кудели на посту главы Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, который он занимал до 1 июля 2016 года. Как тогда сообщал «Интерфакс», по итогам обыска Евгений Куделя задержан. При этом, по неофициальной информации, при задержании г-н Куделя оказал сопротивление, на него пришлось надеть наручники. Напомним также, что, что отставка Евгения Кудели прошлым летом последовала после того, как на совещании в Ейске губернатор Краснодарского края возложил на министра ответственность за ряд системных упущений в курируемой им отрасли. В частности, назывались не решаемые годами проблемы организации бесперебойного снабжения курортных здравниц местной сельскохозяйственной продукцией, легализации частных мини-гостиниц, безопасности и качества услуг, предоставляемых отдыхающим. Наши эксперты, между тем, сегодня крайне осторожно комментировали последние события, связанные с помощником главы Ростуризма. «Евгений Куделя - профессионал высочайшего класса, мы судим о нем по его работе, а она всегда отличалась качеством, Евгений Куделя был одним из лучших чиновников в сфере туризма, - отметил в беседе с нами Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети "Розовый слон". - Комментировать историю с обысками непросто, сложно разобраться в причинах, но смею высказать предположение, что все обвинения в его адрес беспочвенны. Думаю, что г-н Куделя продолжит свою деятельность в турбизнесе. Мы будем рады, если он вернется в Краснодарский край, мы всегда его ждем и не сомневаемся в его профессионализме".



Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин", в свою очередь, не видит смысла комментировать тему, связанную с Евгением Куделя: "Мы договорились с коллегами не рассуждать на эту тему по той причине, что подробностей этой истории мы не знаем, а всю информацию мы получаем из СМИ от тех, кто также не знает деталей". Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа", также не дает оценок ситуации: "Конечно, дыма без огня не бывает и, возможно, нарушения в работе, когда г-н Куделя занимал пост министра курортов Кубани и были, но опять же мы пока об этом не знаем. Я так понимаю, что к его деятельности в должности советника главы Ростуризма претензий нет. Главное, чтобы эта история не отразилось на нас, участниках рынка, а этого и не произойдет, все остальное - это уже не наши проблемы". /TOURBUS.RU

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