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15 февраля
В Ростуризме прошли обыски

По неофициальной информации, обыски были связаны с расследованием деятельности арестованного вчера Евгения Кудели – советника главы Ростуризма и бывшего руководителя краснодарской туротрасли


Вчера вечером в Ростуризме прошли обыски и выемки документов в рамках следственных действий, сообщил источник в туротрасли, которого цитирует «Интерфакс».

В пресс-службе ведомства эту информацию подтвердили. "В Ростуризме сегодня представители правоохранительных органов действительно проводили соответствующие мероприятия", — сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что "это не связано с деятельностью ведомства".

 

Источник в туротрасли сообщил "Интерфаксу", что обыски были проведены СК РФ и УФСБ по Краснодарскому краю в рамках расследования деятельности действующего советника главы Ростуризма Олега Сафонова Евгения Кудели на посту главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, который он занимал до 1 июля 2016 года.

По данным источника, по итогам обыска Евгений Куделя задержан.

 

Однако в пресс-службе не смогли подтвердить или опровергнуть информацию об аресте Евгенияч Кудели, отметив, что информацию и результаты проверок следует уточнять у компетентных ведомств.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

 

Напомним, что отставка  Евгения Кудели прошлым летом последовала после того, как накануне на совещании в Ейске губернатор Краснодарского края возложил на министра ответственность за ряд системных упущений в курируемой им отрасли.

В частности, назывались не решаемые годами проблемы организации бесперебойного снабжения курортных здравниц местной сельскохозяйственной продукцией, легализации частных мини-гостиниц, безопасности и качества услуг, предоставляемых отдыхающим.

 

Между тем, опрошенные нами прошлым летом эксперты говорили, что отставка г-на Кудели стала для них неожиданностью.

"Я очень сожалею о том, что в разгар сезона один из лучших чиновников в сфере туризма принял решение покинуть свой пост. Почему это произошло, я пока даже не возьмусь предполагать.  - отметил в беседе с нашим порталом Алексан Мкртчян, директор ростовской туркомпании и сети турагентств "Розовый слон".

 

Он отмечал, что, «Евгений Куделя - очень инициативный, самобытный человек среди чиновников. Он активно развивал туризм в Краснодарском крае, мыслил нестандартно и не боялся высказывать свое мнение, даже если оно отличалось от мнения Москвы».

 

"Деятельность министерства сосредоточена на правовом и административном регулировании отрасли. В основном министерство занимается нормативной базой и развитием инфраструктуры. Потому уход Евгения Куделя не скажется на текущей работе турбизнеса, - отметил, в свою очередь, Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин".

Думаю, что причины ухода носят личный характер, ведь в целом руководство края было довольно работой министерства.".

 

Напомним, что нынешнюю должность советника главы Ростуризма Евгений Куделя занял в начале сентября 2016 года.

Наш портал следит за развитием событий.

/TOURBUS.RU


Теги:

Ростуризм, Евгений Куделя, Олег Сафонов, Краснодарский край, Кубань, Сочи, Черное море
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