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15 февраля
В Ростуризме прошли обыски
По неофициальной информации, обыски были связаны с расследованием деятельности арестованного вчера Евгения Кудели – советника главы Ростуризма и бывшего руководителя краснодарской туротрасли
Вчера вечером в Ростуризме прошли обыски и выемки документов в рамках следственных действий, сообщил источник в туротрасли, которого цитирует «Интерфакс».
В пресс-службе ведомства эту информацию подтвердили. "В Ростуризме сегодня представители правоохранительных органов действительно проводили соответствующие мероприятия", — сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что "это не связано с деятельностью ведомства".
Источник в туротрасли сообщил "Интерфаксу", что обыски были проведены СК РФ и УФСБ по Краснодарскому краю в рамках расследования деятельности действующего советника главы Ростуризма Олега Сафонова Евгения Кудели на посту главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, который он занимал до 1 июля 2016 года.
По данным источника, по итогам обыска Евгений Куделя задержан.
Однако в пресс-службе не смогли подтвердить или опровергнуть информацию об аресте Евгенияч Кудели, отметив, что информацию и результаты проверок следует уточнять у компетентных ведомств.
"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.
Напомним, что отставка Евгения Кудели прошлым летом последовала после того, как накануне на совещании в Ейске губернатор Краснодарского края возложил на министра ответственность за ряд системных упущений в курируемой им отрасли.
В частности, назывались не решаемые годами проблемы организации бесперебойного снабжения курортных здравниц местной сельскохозяйственной продукцией, легализации частных мини-гостиниц, безопасности и качества услуг, предоставляемых отдыхающим.
Между тем, опрошенные нами прошлым летом эксперты говорили, что отставка г-на Кудели стала для них неожиданностью.
"Я очень сожалею о том, что в разгар сезона один из лучших чиновников в сфере туризма принял решение покинуть свой пост. Почему это произошло, я пока даже не возьмусь предполагать. - отметил в беседе с нашим порталом Алексан Мкртчян, директор ростовской туркомпании и сети турагентств "Розовый слон".
Он отмечал, что, «Евгений Куделя - очень инициативный, самобытный человек среди чиновников. Он активно развивал туризм в Краснодарском крае, мыслил нестандартно и не боялся высказывать свое мнение, даже если оно отличалось от мнения Москвы».
"Деятельность министерства сосредоточена на правовом и административном регулировании отрасли. В основном министерство занимается нормативной базой и развитием инфраструктуры. Потому уход Евгения Куделя не скажется на текущей работе турбизнеса, - отметил, в свою очередь, Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин".
- Думаю, что причины ухода носят личный характер, ведь в целом руководство края было довольно работой министерства.".
Напомним, что нынешнюю должность советника главы Ростуризма Евгений Куделя занял в начале сентября 2016 года.
Наш портал следит за развитием событий.
/TOURBUS.RU
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