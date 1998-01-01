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13 февраля
Турагенты продолжают протестовать против снижения комиссионных выплат

Наши эксперты обсуждают очередное обращение к туристической общественности в связи с уменьшением туроператорами   «Библио Глобус» и «Санмар» комиссионного вознаграждения


Ассоциация туриндустрии РСТ-Юг – профессиональное объединение представителей туристического бизнеса  - Ростова-на-Дону и Ростовской области – предоставила нашему порталу тест «Обращения ассоциации по вопросу снижения комиссионного вознаграждения рядом Туроператоров.

 

Как говорится в тесте обращения в адрес туристической общественности, «В последнее время наметились   тенденции по   снижению комиссионного вознаграждения рядом туроператоров. Так,  с 1 января 2017  года,  крупнейший Российский туроператор  «Библио Глобус» снизил комиссию своим агентам   до 6-7%.  С  23 января 2017г.  туроператор «Санмар»  последовал  этому же  примеру,  снизив комиссию агентствам    до  6%.

Ассоциация туриндустрии РСТ-Юг, член Российского Союза Туриндустрии, обращается  с просьбой к туроператорскому сообществу поддержать туристические агентства России и не менять политику комиссионного вознаграждения».

          

Как отмечается в тексте письма, «на сегодняшний день изменения в законодательстве в области туризма,  отмена льгот по ОКВЭД  и другие нововведения   привели  к снижению рентабельности агентского бизнеса, к  появлению на рынке фрилансеров,  мошенников, что  сильно подорвало авторитет отрасли в целом.

За последнее время было принято  много необдуманных решений в туристической сфере, и снижение комиссионного вознаграждения – одно их них.

В случае снижения рентабельности агентского рынка, многие профессионалы будут вынуждены оставить этот бизнес,  отрасль лишится  огромного количества лучших менеджеров».

         

По мнению авторов письма, «только взаимовыгодное сотрудничество туроператоров и турагентов будет способствовать решению всех поставленных задач, сохранению  профессиональной розницы, особенно в регионах… Сохранение маржинальности   даст экономическую возможность многим агентствам выйти «из тени» и  повысить собираемость налогов».

 

Напомним, что это уже не первое обращение туристического сообщества в защиту своего бизнеса. Так,   в начале этого месяца на портале change.org  была опубликована петиция ряда турагентов, в которой они также ставили вопрос о  сохранении туроператорами стандартной комиссии агентам на зарубежные туры

 

Как отметила в минтервью нашему порталу автор нынешнего обращения, президент и председатель правления  ассоциации РСТ-Юг Наталья Косьмина, «маловероятно, что наше обращение вызовет положительный резонанс и будет понято туроператорами, которые приняли решение изменить политику вознаграждения.

Но при этом мы считаем необходимым выразить свою позицию, продемонстрировать ее всем игрокам, а не только тем, кто уже изменил правила для агентов.

Нельзя исключать розницу из общего звена, ведь она также важна, как и туроператоры. Да, возможно, мы не добьемся желаемого результата, но по крайней мере поддержим агентства, которые не входят в сети и другие объединения, попытаемся отстоять их интерес.

Нам всем сейчас непросто, и мы должны поддерживать друг друга, а не ужесточать условия сотрудничества».

 

В свою очередь Светлана Кречкина, руководитель отдела работы с турагентствами компании «Ванд», в беседе с нами отметила, что понятия «туроператорского сообщества» не существует, «каждый туроператор ведет свою политику, исходя из спроса и многих других факторов».

По мнению эксперта, «Изменить политику комиссионного вознаграждения захотели несколько туроператоров и это их личная позиция.

Мы такую позицию не поддерживаем, оставляя нашу комиссию на прежнем уровне 10%. Мы понимаем, что участники рынка зависят друг от друга. Не будет агентов – не будет и туроператоров, если ухудшатся условия для одних, они ухудшатся и для других. Сейчас непростое время, платежеспособный спрос проседает, так зачем же усугублять ситуацию?». 

 

«Возможно, наши просьбы и не будут услышаны, но, как известно, под лежачий камень вода не течет по крайней мере мы пытаемся, а дальше видно будет, - говорит Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон».

Для нас важно то, чтобы нас услышали агентства, поняли, что они не одиноки в своей «беде». Напомню, что агентства особенно в регионах,  за последнее время сильно потеряли в деньгах и находятся сейчас в непростом положении.

Мы хотим донести до туроператоров, что сейчас не самое подходящее время для смены политики комиссионного вознаграждения, и что  это станет дополнительным бременем для многих региональных агентств».

/TOURBUS.RU  


Теги:

Туроператоры, Турагентства, РСТ-Юг, Снижение комиссии, Библио Глобус, Санмар
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