Новости Турагенты продолжают протестовать против снижения комиссионных выплат Наши эксперты обсуждают очередное обращение к туристической общественности в связи с уменьшением туроператорами «Библио Глобус» и «Санмар» комиссионного вознаграждения

Ассоциация туриндустрии РСТ-Юг – профессиональное объединение представителей туристического бизнеса - Ростова-на-Дону и Ростовской области – предоставила нашему порталу тест «Обращения ассоциации по вопросу снижения комиссионного вознаграждения рядом Туроператоров. Как говорится в тесте обращения в адрес туристической общественности, «В последнее время наметились тенденции по снижению комиссионного вознаграждения рядом туроператоров. Так, с 1 января 2017 года, крупнейший Российский туроператор «Библио Глобус» снизил комиссию своим агентам до 6-7%. С 23 января 2017г. туроператор «Санмар» последовал этому же примеру, снизив комиссию агентствам до 6%. Ассоциация туриндустрии РСТ-Юг, член Российского Союза Туриндустрии, обращается с просьбой к туроператорскому сообществу поддержать туристические агентства России и не менять политику комиссионного вознаграждения». Как отмечается в тексте письма, «на сегодняшний день изменения в законодательстве в области туризма, отмена льгот по ОКВЭД и другие нововведения привели к снижению рентабельности агентского бизнеса, к появлению на рынке фрилансеров, мошенников, что сильно подорвало авторитет отрасли в целом. За последнее время было принято много необдуманных решений в туристической сфере, и снижение комиссионного вознаграждения – одно их них. В случае снижения рентабельности агентского рынка, многие профессионалы будут вынуждены оставить этот бизнес, отрасль лишится огромного количества лучших менеджеров». По мнению авторов письма, «только взаимовыгодное сотрудничество туроператоров и турагентов будет способствовать решению всех поставленных задач, сохранению профессиональной розницы, особенно в регионах… Сохранение маржинальности даст экономическую возможность многим агентствам выйти «из тени» и повысить собираемость налогов». Напомним, что это уже не первое обращение туристического сообщества в защиту своего бизнеса. Так, в начале этого месяца на портале change.org была опубликована петиция ряда турагентов, в которой они также ставили вопрос о сохранении туроператорами стандартной комиссии агентам на зарубежные туры Как отметила в минтервью нашему порталу автор нынешнего обращения, президент и председатель правления ассоциации РСТ-Юг Наталья Косьмина, «маловероятно, что наше обращение вызовет положительный резонанс и будет понято туроператорами, которые приняли решение изменить политику вознаграждения. Но при этом мы считаем необходимым выразить свою позицию, продемонстрировать ее всем игрокам, а не только тем, кто уже изменил правила для агентов. Нельзя исключать розницу из общего звена, ведь она также важна, как и туроператоры. Да, возможно, мы не добьемся желаемого результата, но по крайней мере поддержим агентства, которые не входят в сети и другие объединения, попытаемся отстоять их интерес. Нам всем сейчас непросто, и мы должны поддерживать друг друга, а не ужесточать условия сотрудничества». В свою очередь Светлана Кречкина, руководитель отдела работы с турагентствами компании «Ванд», в беседе с нами отметила, что понятия «туроператорского сообщества» не существует, «каждый туроператор ведет свою политику, исходя из спроса и многих других факторов». По мнению эксперта, «Изменить политику комиссионного вознаграждения захотели несколько туроператоров и это их личная позиция. Мы такую позицию не поддерживаем, оставляя нашу комиссию на прежнем уровне 10%. Мы понимаем, что участники рынка зависят друг от друга. Не будет агентов – не будет и туроператоров, если ухудшатся условия для одних, они ухудшатся и для других. Сейчас непростое время, платежеспособный спрос проседает, так зачем же усугублять ситуацию?». «Возможно, наши просьбы и не будут услышаны, но, как известно, под лежачий камень вода не течет по крайней мере мы пытаемся, а дальше видно будет, - говорит Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Для нас важно то, чтобы нас услышали агентства, поняли, что они не одиноки в своей «беде». Напомню, что агентства особенно в регионах, за последнее время сильно потеряли в деньгах и находятся сейчас в непростом положении. Мы хотим донести до туроператоров, что сейчас не самое подходящее время для смены политики комиссионного вознаграждения, и что это станет дополнительным бременем для многих региональных агентств». /TOURBUS.RU

Теги: Туроператоры, Турагентства, РСТ-Юг, Снижение комиссии, Библио Глобус, Санмар Назад к списку новостей

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