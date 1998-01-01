Турагентства требуют не снижать комиссию

Наши эксперты комментируют опубликованную на сайте change.org петицию ряда турагентов, в которой они выступают против новой агентской политики компаний “Библио Глобус” и “Санмар”

На портале change.org опубликована петиция российских турагентов, в которой они ставят вопрос о сохранении туроператорами стандартной комиссии агентам на зарубежные туры.

«Туроператоры “Библио Глобус” и “Санмар” снизили комиссию агентам на выездные туры до 7% и 6% соответственно. Кроме того, данные компании активно приветствуют бронирование туров физлицами онлайн с грамотно разработанной системой лояльности для покупателя», — говорится в обращении.

Авторы петиции считают, что ситуация с кардинальным понижением агентского вознаграждения от топовых туроператоров угрожает массовым разорением на агентском рынке. Турагенты просят вернуть стандартную комиссию 10%.

“Этот вопиющий случай неуважения и унизительного отношения к своим партнерам не должен остаться без внимания отраслевых ведомств, ведь следствием данной политики уже стало значительное ухудшение финансового положения большого числа турагентств”, — отмечается в петиции.

Петиция уже собрала более 700 подписей, и ее планируется отправить в Ростуризм, Российский союз туриндустрии, Альянс туристических агентств, “Библио Глобус” и “Санмар”.

Как напоминает «Интерфакс», в наступившем году в связи с изменениями в отраслевом законодательстве изменились условия работы туроператоров. В частности, к 31 января туроператоры должны были сформировать фонды персональной ответственности для выплаты денежных средств, причитающихся туристам в целях возмещения реального ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма. Фонд персональной ответственности туроператора формируется за счет ежегодного взноса туроператора в размере 1% общей цены туристского продукта за предыдущий год.

Ранее эксперты уже полагали, что следствием повышения финансовой нагрузки на туроператоров могут стать изменения в их взаимодействии с турагентами.

"С 23 января 2017 года мы изменили ценовую политику и произвели снижение цен. В связи с этим было пересмотрено агентское вознаграждение", — сообщила заместитель генерального директора Sunmar Вероника Филиппова.

В "Библио Глобус" комментировать ситуацию с турагентами между тем не стали.

«Я полностью поддерживаю петицию. То, что делают «Библио Глобус» и «Санмар» достойно не только критики, но и праведного гнева. Это ещё один пример недобросовестной конкуренции. Я надеюсь, что большинство агентов будут с ними работать менее активно, а на продажах физлицам операторы «набьют шишек». Посмотрим в конце сезона, к чему приведёт эти компании их «скрытый демпинг», - заявил нам между тем Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа».

«Агенты крайне недовольны понижением вознаграждения от ряда туроператоров. А кому бы это понравилось, туроператоры просто взяли и «залезли» в карман агентам. Возмущение рынка я считаю праведным, и очень бы не хотелось, чтобы такая политика в отношении агентов стала тенденцией, - отметил, в свою очередь, Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон».

- Думаю, что первые результаты этого тревожного эксперимента мы получим уже осенью, вот тогда и можно будет говорить о том, насколько полезным он был».

«Это просто элементарное неуважение к агентам, а ведь именно мы реализуем турпродукт. Мы просто откажемся от сотрудничества с этими игроками и все. Вероятно, туроператоры и сами догадываются о негативной реакции рынка и в скором времени откажутся от этой затеи», - заключила в беседе с нами Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур».

/TOURBUS.RU