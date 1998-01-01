Новости Дональд Трамп усложнил процедуру получения американской визы Наши эксперты оценивают последствия приостановки программы Visa Interview Waiver Program, позволявшей туристам получать повторную визу в США без личного собеседования

Туристические и бизнес-визы в США нельзя будет получить повторно без личного собеседования в консульстве. Об этом вчера сообщило американское издание Quartz со ссылкой на указ президента США Дональда Трампа. Указ приостанавливает действие программы Visa Interview Waiver Program, которая позволяла туристам и бизнесменам получать повторную визу в США типа B1 и B2, отправляя документы в консульство без личного собеседования. "Госсекретарю США следует немедленно прервать действие the Visa Interview Waiver Program и обеспечить соответствие процедуры выдачи виз разделу 222 Акта об иммиграции и национальности, требующего от каждого соискателя неиммигрантской визы личного собеседования со специально оговоренными исключениями", — говорится в пункте 8 документа. Теперь личное присутствие будет необходимо каждый раз при истечении срока действующей визы, что создаст дополнительные неудобства для туристов и бизнес-путешественников. Это может негативно сказаться как на иностранном турпотоке в США, так и на работе диппредставительств страны, которым придется назначать и проводить значительно больше собеседований, - отмечает издание. Как напоминает «Интерфакс», визовое соглашение между США и РФ, которое вступило в силу в сентябре 2012 года, упростило оформление туристических и бизнес-виз для россиян. Благодаря документу была расширена практика выдачи гражданам РФ трехлетних многократных виз с возможностью получения повторной визы без собеседования. В посольстве США в России тогда отмечали, что это "исторический документ", благодаря которому количество туристов в США увеличится. «Необходимость прохождения собеседования при повторном получении визы в США, конечно, усложнит процесс оформления для туристов (затянется по времени), но не отразится на самом получении виз, принятии решения о выдачи. Прежде всего, эти нововведения будут неудобны туристам из регионов, - отметила в беседе с нами Оксана Блида, руководитель американского направления компании UNEX. – Сейчас визы выдают хорошо, отказов без каких-либо на то оснований, конечно, нет. Что касается спроса, то текущие продажи идут слабо, что традиционно для этого периода, однако неплохо бронируют туры на весну, лето, объемы уже превышают показатели прошлого года». Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «Арт-Тур», солидарен с коллегой и не видит причин для беспокойства в связи с визовыми изменениями: «Нововведения, скорее всего, отразятся на бизнес- туристах и тех, кто часто летает в Америку, например, к родственникам. Что касается туристов, то в большинстве случаев к нам обращаются первичные клиенты и для получения визы им в любом случае необходимо проходить собеседование». На эти же моменты обращает внимание и Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел». По словам эксперта, «Туристы, которые уже оформили визы, смогут пользоваться ими три года, те, кто еще только собирается заняться оформлением, в любом случае должны будут проходить собеседование. Процент туристов, которые оформляют повторные визы, не так велик. К тому же в самом собеседовании нет ничего сложного, оно крайне либерально. Нужно просто прийти, сдать документы, в отельных случаях соискателям могут задать уточняющие вопросы. Не думаю, что визовое нововведение негативно отразится на спросе». Однако, по словам эксперта, «Eсть и другой момент. Америка сейчас будет создавать имидж закрытой страны, что, в общем, может отразиться на желании туристов посещать эту страну. Но если абстрагироваться от политических моментов, то, конечно, никакой угрозы для спроса не будет». /TOURBUS.RU

Теги: США, Визовые новости, Визовый режим, Выездной туризм Назад к списку новостей

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