Мастер-класс Cергей Сердечников Генеральный директор подмосковного отеля «Свежий ветер» «Мы постарались создать такую инфраструктуру, чтобы каждый гость мог выбрать отдых по своему вкусу и увлечениям» Сергей Иванович, хотя отель «Свежий ветер» хорошо известен и турагентствам, и туристам все же, пожалуйста, представьте его подробнее. Наш отель был открыт в 2009 году. Это загородный курортный отель, который находится в 45 км от Москвы рядом со знаменитыми горнолыжными трассами Дмитровского района, что делает наш отель максимально привлекательным для всех, кто любит зимний активный отдых. Но, безусловно, популярность нашего отеля не ограничивается зимним сезоном. «Свежему ветру» всегда есть чем порадовать и удивить своих гостей. Отель круглогодично предоставляет высокий уровень сервиса с широчайшим спектром услуг для наших гостей. Зимой, помимо горнолыжных трасс в «Сорочанах», можно заняться спортом и разнообразными зимними развлечениями прямо на территории отеля, например. покататься на катке, на тюбинговой трассе, отправиться в путешествие на снегоходах. Летом работают 2 подогреваемых открытых бассейна с детской зоной, открыт прокат всевозможного спортивного инвентаря. Круглый год у нас работает СПА-комплекс с двумя бассейнами, саунами и хамамом, есть русская баня на дровах, тренажёрный зал, развлекательный комплекс с караоке, кинозалом, боулингом и бильярдом. Для детей - игровые комнаты и уличные площадки, а также различные анимационные программы от мастер-классов и мини-диско до квестов и научных шоу. Что касается корпоративных клиентов– отель располагает большими возможностями, предоставляя MICE-услуги на самом современном, высоком уровне. Конгресс-площадка представлена просторными конференц-залами и переговорными, включая многофункциональный зал-трансформер (с возможностью въезда автомобилей), которые рассчитаны на мероприятия любого уровня. Кухня отеля, разнообразие и качество блюд – наша особая гордость. В ресторанах «Свежего ветра» представлено несколько направлений – традиционная русская, европейская, паназиатская, авторская кухня. Есть «шведский стол», рестораны «а-ля карт», в летнее время работают несколько площадок на свежем воздухе. Какие варианты размещения вы предлагаете туристам? Варианты размещения в отеле различные: можно снять номер в гостиничном корпусе – их у нас 3, каждый из них имеет свой индивидуальный стиль –от хай-тека до классики и кантри; также, можно забронировать один из 20-ти коттеджей на территории отеля с камином и своей мангальной зоной. Словом, в нашем отеле мы старались создать такую инфраструктуру, чтобы каждый гость мог выбрать отдых по своему вкусу и увлечениям. И мы рады, что наши идеи и предложения нравятся нашим гостям. Мы знаем это по благодарным отзывам, мы видим это по бронированию номеров в нашем отеле это и по тому количеству гостей, которые неизменно возвращаются в «Свежий ветер» на протяжении многих лет. Уникальность вашего отеля в его расположении прямо у одного из лучших подмосковных горнолыжных комплексов Сорочаны. Каковы инфраструктура курорта и ваши услуги для туристов-горнолыжников? Безусловно, поскольку «Свежий ветер» находится в непосредственной близости от спортивных парков «Сорочаны», «Степаново» и других знаменитых подмосковных комплексов, мы каждый год с наступлением зимнего сезона готовимся к массовым заездам любителей горнолыжного спорта. В нашем отеле есть все составляющие для комфортного отдыха, он располагает современной развитой инфраструктурой и широким спектром разнообразных услуг. Для гостей отеля организован трансфер до горнолыжного склона. На нашей территории работает прокат и хранение горнолыжного снаряжения, а также зимнего спортивного инвентаря. После активного дня, проведённого на горнолыжных трассах можно отправиться в наш СПА-центр, посетить сауну, хамам, массажные кабинеты или поплавать в бассейне. Камин в отдельно стоящем коттедже с живописными видами через панорамные окна добавит уюта и умиротворения в зимний вечер. А в номере одного из 3-х гостиничных корпусов можно с комфортом отдохнуть, наслаждаясь спокойствием и доступностью всех видов дополнительных услуг, включая доставку блюд из наших ресторанов с разнообразной кухней. Сергей Иванович, пожалуйста, расскажите об итогах отеля в прошлом 2024 году. Вы довольны результатами? Какую планку ставите перед собой на 2025 год? Итоги 2024 года можно назвать стремительным рывком вперёд. Для отеля, для команды, для новаций, для нашего развития. Этот год охарактеризовался значительным ростом отеля на рынке: выручка выросла на 30% по сравнению с предыдущим 2023 годом. Это, безусловно, рекорд, который планировался, но для всей команды было неожиданно получить именно эту цифру прироста к среднегодовой выручке. Конечно, я очень доволен такими результатами и это даёт и всей команде огромный стимул к дальнейшему росту.

Следующий год продолжит движение отеля на рынке, с учётом его брендов и тенденций. Основной задачей для инвестора и менеджмента «Свежего ветра» в 2025 году является наращивание развлекательных и инфраструктурных мощностей отеля, для того, чтобы предоставить качественно новый уровень оказания услуг для наших гостей.

