Мастер-класс Дмитрий Арутюнов Генеральный директор компании "АРТ-ТУР" "Cлон из пенопласта и MICE-мероприятия" Одна из старейших российских туроператоров «АРТ-Тур» имеет среди своих многочисленных наград одну весьма заметную – Russian Business Travel & MICE Award в категории «Лучший организатор инсентив-программ». О том, почему турагентам следует обращаться в «АРТ-Тур» при организации MICE-мероприятий, рассказывает генеральный директор компании Дмитрий АРУТЮНОВ. - Дмитрий, пожалуйста, представьте ваш MICE- департамент.

MICE-департамент «АРТ-Тура» работает в тесной связи с нашими профильными отделами – Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки; исключена ситуация, когда одному и тому же менеджеру, как в большинстве агентств, пришлось бы заниматься организацией MICE-программы и на Бали и, скажем, в Греции. Одинаково хорошо владеть материалом по всему спектру направлений просто невозможно. Наши специалисты, превосходно знакомые с нюансами и подводными камнями в соответствующих дестинациях, генерируют MICE-решения, которые предлагают затем клиентам – турагентствам. Искать контакты для выполнения утвержденных программ не приходится: на оперативной связи находятся проверенные партнеры чуть ли не в каждой стране мира – в том числе DMC, транспортные и чартерные компании, организаторы крупных спортивных мероприятий, технические подрядчики и др. Контракты с отелями, предназначенными для проведения MICE-мероприятий, заключены заранее и таким образом, чтобы агент мог рассчитывать на наиболее благоприятную цену. Выторговывать ее в каждом отдельном случае не потребуется, так что бюджет клиента будет расходоваться наиболее целесообразным способом. Стоит сказать, что агенты получают у нас довольно большую комиссию, от 10% до 12%, а с другой стороны, гарантированное удачное проведение ивентов, организованных нами, генерирует появление у наших агентов новых клиентов. Для заказчиков MICE-мероприятий работает принцип «одного окна». Визами, билетами, бронированием и наземным обслуживанием по каждому отдельно взятому проекту занимается один сотрудник-«связной». Это экономит массу времени, что привлекает к нам всё больше агентов. Далее: в отличие от многих профильных MICE-агентств, мы не занимаемся переманиванием конечного клиента, пытаясь исключить из цепочки того, кто привел его первым. Это в принципе несвойственно для «Арт-тура»: будучи классическим туроператором, мы не стремимся расширять круг частных клиентов, в том числе корпоративных. Каждый конечный клиент закреплен за своим агентством – мы придерживаемся такого принципа. - Какова география организуемых вашей компанией MICE-мероприятий? Опыт показывает, что в аббревиатуре MICE самой востребованной у наших клиентов является вторая позиция, I – то есть инсентив-туры, когда компании самого разного профиля и масштаба устраивают поощрительные поездки для своих сотрудников, давая им возможность побывать в популярных или неожиданных местах, получить нестандартные впечатления. Для этих целей «Арт-тур» предлагает полный «набор» географии. Только за последний год было организовано около тридцати мероприятий в Эмиратах, Бахрейне, Катаре, Индонезии, Сингапуре, Египте, Омане, Марокко, Шри-Ланке и других местах. Крупные двухнедельные программы с участием от 150 до 600 человек состоялись по таким оригинальным направлениям, как Коста-Рика, Маврикий, Бразилия, ЮАР, Вьетнам. Часто заказчики, ограниченные опытом собственных путешествий, не представляют себе всего спектра возможностей, связанных с географической спецификой. Вспоминается один удачный кейс, связанный с Сейшельскими островами: по сценарию глава крупного холдинга буквально «на голубом вертолете» приземлился на одном из островов, чтобы встретиться со своим коллективом – это имело сногсшибательный эффект. Креатив бывает разный: например, для российского коллектива, в котором многие любили играть в футбол, был устроен матч с одной из команд Омана, где и происходило мероприятие – к вящему восторгу местной публики. - Дмитрий, пожалуйста, приведите пример какого-либо интересного проекта. Хочу остановиться на одном «сложносочиненном» проекте - театрализованной шоу-программе в храмах Гарни и Гегард в Армении. Языческий храм Солнца в селении Гарни, появившийся в первом веке нашей эры, стоит над глубоким ущельем реки Азат, а высеченный в скале пещерный храм Св. Гегарда (XII–XIII вв.) находится высоко в горах в живописном ущелье реки Гохт, притоке Азата. Рассказ об истории Гегарда сопровождается игрой на дудуке и выступлением камерного хора непосредственно в храме. В этих местах существуют частные дома, превращенные в своего рода фольклорные заповедники. Здесь при вас пекут знаменитый армянский хлеб – лаваш, выгоняют тутовую водку – тоже национальный продукт, всё это можно дегустировать, а потом гостей приглашают на деревенскую свадьбу, которая совершенно «случайно» проходит именно в момент вашего посещения. В другое время здесь может выступать один из знаменитых армянских художественных коллективов – хоровой или танцевальный. - Насколько популярно у корпоративных заказчиков ваше любимое направление – ОАЭ? ОАЭ предоставляет огромные спортивно-развлекательные возможности для MICE. Здесь у «АРТ-Тура» уже 14-й год успешно работает собственная принимающая структура. Там в течение одного дня, к примеру, можно покататься сначала на водных лыжах, затем на горных лыжах в комплексе Ski Dubai (это имитация высокогорного курорта с 22 тысячами квадратных метров крытой лыжной зоны, где круглый год поддерживается температура от -1 до 2 °C), а также на sand ski – по песчаным дюнам, обычно это происходит на восходе или закате солнца. Мы можем также организовать, к примеру, мастер-класс олимпийского чемпиона фигуриста Алексея Ягудина или знаменитого российского вратаря Руслана Нигматуллина. Присутствие элемента «WOW!» для нас обязательно. Очень интересна древняя Аравия, советовал бы даже начинать освоение региона не с Дубая, а с Омана. Там есть специально оборудованные центры, в которых можно уютно провести MICE-мероприятие. А в самое последнее время взоры профессионалов обратились к Саудовской Аравии – стране с неисчерпаемыми возможностями для проведения туристических мероприятий самого разного свойства. Чего стоит один только проект Red Sea Project, который со временем готовится представить гостям коллекцию из пятидесяти отелей наивысшего уровня, и они уже начали открываться. Уверен, что первые в истории страны пляжные отели будут пользоваться неимоверным спросом. Когда для россиян отменят визы, а это готовится, и откроется прямое авиасообщение, Саудовская Аравия непременно станет жемчужиной MICE-мероприятий в регионе. - Знаем, что вы практикуете свои технологии организации инсентив-программ. Несколько слов о MICE-технологиях для «челлендж»-инсентива. Мы овладели опытом организации тематических программ для нескольких, вплоть до десяти, групп параллельно, с отдельными трансферами, гидами, мероприятиями и VIP-ресторанами. Такая необходимость может возникать всякий раз, когда обслуживаемая группа насчитывает многие десятки и даже сотни человек. Один из примеров: мы разбили подобный коллектив на группы поменьше, человек по тридцать, отправили их в соседние страны ближневосточного региона, где они прошли через всякие интересные испытания, а затем собрали в одном из отелей Дубая для определения победителей и вручения призов. В завершение рад сообщить, что авиакомпания Emirates, наградившая «АРТ-Тур» призом Top Agent 2023–2024, предоставила нам блок мест на зимний сезон по специальным тарифам. Приглашаем коллег-турагентов воспользоваться выгодным предложением, которое действительно и для индивидуальных клиентов, и для групп. Говорят участники MICЕ-мероприятий, организованных «АРТ-Туром»: "После 13 лет совместных мероприятий в самых экзотических точках мира и паузы из-за пандемии было невероятно приятно вернуться к привычным выездным конференциям. Бали идеально подошел для этого comeback’a. Непросто было собрать 180 гостей из разных городов России и удивить всех, но всё прошло отлично! Спасибо за многолетнее сотрудничество!"



"Маврикий порадовал наших участников своим разнообразием, но, конечно, вишенкой на торте стал пенопластовый слон в полную величину, привезенный организаторами из Москвы. Думали, такое невозможно, но спасибо, что реализовали нашу необычную задумку. Впечатления сохранятся на долгие годы".



"Много раз делали мероприятия в Эмиратах, и всё равно каждый раз получается удивить наших гостей. Неповторимо, когда профессиональные гонщики катают по трассе «Формулы-1». Всем еще очень запомнились ужины в пустыне и в ресторане с мэппингом. Обязательно снова сделаем мероприятие в ОАЭ. Спасибо за классные идеи и организацию".

