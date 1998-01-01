Мастер-класс Владимир Затынайко Директор РТФ «Путешествуй!», заместитель директора Фонда Росконгресс РТФ «Путешествуй!»-2023 — как это будет С 8 по 11 июня пройдёт Российский туристический форум «Путешествуй!», который объединит деловую программу с выставкой и фестиваль для путешественников. Подробностями о предстоящем событии поделился Владимир Затынайко, директор РТФ «Путешествуй!», заместитель директора Фонда Росконгресс. - Владимир Владимирович, до старта туристического форума «Путешествуй!» остается месяц. Представьте, пожалуйста, РТФ, который объединяет два формата для разных аудиторий. — Форум направлен на развитие туризма — это важная и комплексная задача, для решения которой необходимо объединение усилий разных участников. Если посмотреть паспорт национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», видно, что он направлен на развитие инфраструктуры, повышение доступности и безопасности отдыха для граждан, а также на совершенствование системы управления в отрасли. Мы понимаем, что это то, что называется работа «вдолгую». Государство заинтересовано не просто увеличить количество поездок, а в развитии, которое пойдёт на пользу регионам, где появятся новые и будут реконструированы старые гостиничные и санаторно-курортные объекты, возникнут туристические «магниты». Развивается транспортная инфраструктура и придорожный сервис, получают поддержку предпринимательские инициативы — туризм влияет на множество отраслей экономики. Конечно, чтобы объединить усилия и спланировать работу, увидеть слабые места, которые есть, и распространять успешные практики, надо как минимум встречаться. РТФ «Путешествуй!» — это площадка для таких встреч и диалога представителей власти, бизнеса, инвесторов. Развивающаяся отрасль нуждается в профессиональных кадрах, в приходе новых специалистов. Впервые в этом году мы проводим Дни молодёжи 10-11 июня. И первый день этой программы адресован студентам — будущему отрасли. Партнёром Дней молодёжи на РТФ «Путешествуй!» выступила АНО «Россия – страна возможностей». Аудитория РТФ «Путешествуй!» — это и туристы. Фестивали с их насыщенной и яркой программой помогают лучше узнать большую страну, найти местных туроператоров, понять, что путешествия могут быть разных форматов. Фонд Росконгресс, как вы знаете, это крупнейший организатор конгрессных, выставочных и деловых мероприятий. «Путешествуй!» —единственное событие, к которому готовим программу для широкой аудитории. И в этом году фестивальная площадка займет 24 000 м2, она станет самой крупной за трёхлетнюю историю РТФ. - Расскажите, пожалуйста, подробнее о фестивальной площадке. Какие российские регионы будут представлены на ней? - В этом году представлено более 50-ти субъектов, это в 2 раза больше, чем в прошлом! Будут представители каждого федерального округа: за один день человек сможет практически «обойти» всю страну! Мы видим, как готовятся регионы, какие усилия они прилагают, чтобы презентовать себя, показать ту идентичность, которая привлечёт людей: разрабатываются слоганы, готовятся интерактивные программы, на фестиваль приедут творческие коллективы и мастера народных промыслов. Предпринимателей отрасли поддерживает «Мой бизнес» – например, туркомпании из Калмыкии будут представлены на фестивале за счёт центров поддержки предпринимательства. Республика, кстати, участвует в РТФ впервые. Среди более 20 новых участников также Амурская, Магаданская, Курская, Орловская области, Камчатский край. Владимирская область и Суздаль примут участие в РТФ в статусе Новогодней столицы России, путешественники уже смогут спланировать зимний отдых. Санкт-Петербург выступает в качестве Города-Партнёра. Пермь отметит на площадке своё 300-летие и представит специальные юбилейные турпроекты. Астраханская область участвует в РТФ «Путешествуй!» впервые и в статусе Региона-Партнёра, который мы ввели в этом году. На фестивале будут также турагентства и другие компании отрасли. Например, Galactika Travel представит Филиппины и Саудовскую Аравию. Среди дебютантов — «Слетать.ру». Компания готовит стенд-фотозону, конкурсы и скидки посетителям. И так можно рассказывать долго — состав участников действительно яркий. Кроме российских регионов в фестивале участвуют зарубежные страны. Например, Кыргызская Республика стала Страной-Партнёром РТФ «Путешествуй!». Все знают, что Кыргызская Республика – это удивительная природа, горы, озёра, уникальная возможность наблюдать за флорой и фауной. Но, например, про горнолыжные курорты и возможности зимнего отдыха в стране мало кто знает. У Кыргызской Республики будет павильон на фестивале, где наши путешественники смогут познакомиться со страной. Фестиваль объединяет экспозиционное пространство под открытым небом, сцену и творческую площадку. На сцене будут выступать этнические коллективы и кавер-группы, пройдут ток-шоу. Например, в таком формате гости фестиваля смогут познакомиться с российским туристическим событийным календарём, национальными туристическими маршрутами; запланированы также квесты и игровые активности. Ведущими выступят известные и популярные личности. Пройдут встречи с известными блогерами и путешественниками, лекции и даже туристические стендапы. В мастерских креативных индустрий можно будет познакомиться с народно-художественными промыслами и принять участие в мастер-классе. - И в то время, когда гости фестиваля, будут знакомиться с направлениями отдыха, изучать национальные маршруты, участвовать в розыгрышах, будет идти деловой форум и выставка. Какие темы станут ключевыми, и кто будет представлен среди участников? — Ключевые темы форума — инвестиции и развитие инфраструктуры. Архитектура деловой программы состоит из треков: государство, инвестиции, человек, инфраструктура, технологии. Пленарная сессия — «Туризм как фактор регионального развития. Планы и новые решения» — организована совместно с Минэкономразвития России, на ней выступят руководители и представители Минэкономразвития, Министерства финансов, Министерства транспорта, Росстата. Будут представлены ключевые задачи по развитию туризма на 2025-2030 годы. Впервые в программе РТФ пройдет Клуб губернаторов — формат, который Фонд Росконгресс реализует на ПМЭФ. Заявлено участие порядка 15 глав регионов, они обсудят межрегиональные проекты и влияние туризма на развитие территорий. Трек «Инвестиции» включит серию мероприятий — стратегическая сессия будет посвящена обсуждению потенциала туристической отрасли для инвестора, тех направлений, которые будут способствовать дальнейшему преобразованию отрасли. Также будет обсуждаться развитие гостиничного рынка, туризма на особо охраняемых природных территориях. Трек практикоориентирован – будут затронуты и вопросы привлечения инвестиций, и вопросы снижения рисков для инвесторов. Важность сохраняет тема развития автотуризма, на форуме мы представим исследование, проведённое аналитическим центром НАФИ о востребованности автопоездок и сервисов для их планирования. Также на сессиях будут обсуждаться темы логистики туризма, развития придорожного сервиса. Программа насыщенная и в общей сложности включает более 30 мероприятий. Рядом с залами деловой программы будут располагаться стенды агентств инвестиционного развития. Например, среди участников — проект «Енисейская Сибирь», направленный на формирование стратегической устойчивости макрорайона: Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва — путём создания источников экономического роста, не ограниченных сырьевым потенциалом. Представят инвестпроекты и зарубежные страны. Кыргызская Республика в качестве Страны-Партнёра представит инвестиционные лоты туристических курортов для российских инвесторов и бизнеса. На площадке РТФ развернуться экспозиции инфраструктурных решений: придорожного сервиса, быстровозводимых модульных конструкций, франчайзинговых проектов в сфере туризма. Форум и выставка — это место делового общения. Поддержку в реализации этого диалога оказывает Фонд РК-Инвестиции, платформа Росконгресса, созданная с целью продвижения инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации и которая является центром компетенций в области инвестпроектов. - Ваши пожелания и советы экспонентам и профессиональным посетителям предстоящей выставки — как сделать участие и работу на «Путешествуй!» максимально эффективной. — Желаю всем интересной и продуктивной работы, правильно спланировать задачи и достичь их. Мне кажется, что важно быть честными и вовлечёнными. Представляя продукт потребителю, важно помнить, что сейчас есть возможность получить лояльного клиента, вы формируете его ожидания, и, если они оправдаются, он захочет вернуться. Интерес к путешествиям по России растёт, вопреки тому, что некоторые считают, что это «вынужденные туристы» — это не так. Среди молодёжи, например, поездки по России — это модная и очень естественная тенденция. Не надо относиться к путешественникам потребительски, в них надо видеть партнёров, тогда мы сможем реализовать тот потенциал, который есть у отрасли. Вообще РТФ «Путешествуй!» представляет широкий комплекс возможностей, и от участников зависит, как они ими воспользуются. До встречи 8-11 июня на ВДНХ в Москве! Архитектура деловой программы РТФ «Путешествуй!» Зарегистрироваться на РТФ «Путешествуй!» можно на официальном сайте https://rustravelforum.com/

