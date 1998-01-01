Мастер-класс Сергей Корнеев Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга "Туристы любят Питер в любое время года" Сергей Евгеньевич, как прошел летний сезон, оправдались ли ваши ожидания? Мы ждали его после двух лет пандемии с большим нетерпением. Строили разные сценарии, и одним из главных итогов сезона стал факт, что мы научились адаптироваться под постоянные изменения. Вся туриндустрия перестроилась довольно оперативно, что говорит о высоком уровне наших специалистов. Изменился рынок, изменились туристы. И если раньше большая половина туристов в Санкт-Петербурге была из-за рубежа, то сегодня рынок изменился и мы научились предлагать интересный и качественный продукт россиянам. Продвинутым и искушенным. Так у нас появились новые программы. Все сработало. На конец сентября мы имеем 6 млн. туристов! По экономическим показателям получилось позитивнее, чем было в наших прогнозах. В экономику города туротрасль внесла 230 млрд рублей. К нам стали активно приезжать гости из более удаленных регионов, география прибытий значительно расширилась. Так, кроме Москвы, туристы прилетают из Центрального федерального округа, с Урала, из городов–миллионников Сибири, едут из Краснодара, Ростова. Много семейных туристов, что очень радует. С детьми приезжают на полноценный отдых, не просто на выходные, а на 7-10 дней. Какие изменения вы еще отмечаете? Поездки становятся более качественными, более продуманными. Туристы стараются совместить посещение города с маршрутом по Серебряному ожерелью. Мы этого добивались и видим, что не зря: такие комбинированные туры очень востребованы. Средняя поездка увеличилась, вырос, соответственно, и средний чек. Он составляет 36.5 тыс. на человека на неделю. При этом отзывы говорят о том, что 70% туристов готовы вернуться и 92% оценивают уровень приема в городе как высокий и очень высокий. А что можно назвать сегодня главным двигателем туризма в Питер? Событийный туризм. Именно крупные события, как например, фестиваль «Алые паруса» собирают огромную аудиторию и показывают, насколько наш город живой, креативный и современный. Осенью и зимой наша «ставка» - на культурный туризм. Главное предложение: «Почувствуйте настроение Санкт –Петербурга». В это время особенно активизируется культурная жизнь: премьеры в театрах, вернисажи, показы, открытие новых арт-пространств и локаций, мы отмечаем их в Едином календаре событий. И конечно, гастротуризм. Во всем мире это сейчас тренд. По данным экспертов, 30% гостей, выбирая место путешествия, обращают внимание на возможность попробовать что-то новое и вкусное. Что говорить, я и сам, приезжая в командировку в новый город, всегда смотрю, чем богата его кухня. В Санкт-Петербурге постоянно открываются новые кафе и рестораны с весьма интересными предложениями, недаром мы получили признание ЮНЕСКО как город креативной гастрономии. Предложения очень разные. От стритфуда, который очень активно развивается, до модных гастробаров в которые выстраиваются очереди, надо даже заранее записываться. Весьма любопытное направление - проект Высокая историческая кухня, разработанный совместно с рестораторами и комитетом по внешним связям Петербурга. Предлагается такой микс разных направлений, свойственных Петербургу: балтийская и петербургская кухня. Это и весьма выгодный для города туризм. Ведь у туриста больше 30% расходов – это еда: кафе, рестораны. Главное – сделать их качественными и разнообразными. Насколько помогла городу программа кешбэка? Прежде всего, кешбэк позволил нам выйти из пандемийного провала. Новые маршруты, новая тургеография благодаря кешбэку получили материальную поддержку. Более 300 туроператоров получили информационную площадку на портале «Мир путешествий», где они смогли поставить и получить информацию по самым разнообразным турам: от оздоровительно-лечебных, до молодежных и семейных. Все программы были воедино собраны, нами поддержаны, а программой простимулированы. Можно смело сказать, что практически все туристы, которые в настоящее время отдыхают в Санкт-Петербурге, воспользовались предложениями кешбэка. Какие у вас ожидания на осенне-зимний сезон? Сложно пока сказать. Большинство отпусков, и это логично, приходятся на летний сезон, поэтому период с начала осени до новогодних праздников немного «проседает». И наша сегодняшняя задача – максимально активно провести «разъяснительную беседу» с туроператорами, показать им потенциал Санкт-Петербурга и его окрестностей. В связи с этим мы проводим много информационных мероприятий, роуд-шоу «Добро пожалось в Санкт-Петербург!», встречи с турфирмами, ознакомительные поездки, чтобы представить весь спектр наших программ. Поверьте, нашему городу есть, что предложить гостям в любое время года.

