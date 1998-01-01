Мастер-класс Флориан Кар Менеджер по работе с российским рынком Совета по туризму Тироля "Спрос на зимний отдых в Тироле в этом сезоне очень высок" Прямое сообщение между Россией и Австрией возобновилось. И теперь россияне смогут при соблюдении определенных правил приехать на горнолыжные курорты Австрии. Каковы будут эти нормы безопасности? Какие приятные сюрпризы ждут гостей на австрийских курортах? Об этом рассказывает Флориан Кар, менеджер по работе с российским рынком Совета по туризму Тироля. -Флориан, прошел год после нашего последнего интервью. Наконец Австрия, пусть и с ограничениями, снова открыта для российских туристов. Чего вы ждете от этого зимнего сезона? - Первые данные о бронированиях доказывают, что спрос на зимний отдых в Тироле высок. Но строить прогнозы на весь сезон пока рано: сейчас многое зависит от постоянно меняющейся эпидемиологической обстановки. Все наши ледниковые зоны катания уже открыты. Большинство основных горнолыжных курортов открываются в конце ноября – начале декабря. - Расскажите о новых стандартах безопасности на курортах - В Тироле тщательно готовятся к предстоящему сезону, как и прошлой зимой. Мы строго следуем правилам федерального правительства, предписанным стандартам безопасности. На горнолыжных курортах, как и в большинстве общественных мест Тироля, действует правило 3-G. Это означает, что гость должен за шесть последних месяцев быть выздоровевшим, вакцинированным или протестированным (отрицательный ПЦР-тест). Кроме того, в кабинах канатных дорог, на кресельных подъемниках с защитными колпаками и в зонах ожидания требуется ношение маски стандарта FFP2. Более строгое правило 2-G применяется к апре-ски, ночным клубам: допускаются только те, кто был вакцинирован, или те, кто выздоровел. Кроме того, отдельные отели и компании могут устанавливать более строгие правила. Мы рекомендуем нашим гостям обращаться напрямую в свои отели или заглядывать на наш информационный сайт www.welcome.tirol/. - Какие главные новинки приготовили популярные курорты к наступающему сезону? Будут ли новые горнолыжные трассы и подъемники? - Поскольку туристическая стратегия Тироля нацелена ​​на строгое соблюдение экологических норм, новые склоны в будущем будут появляться не так часто. В целом мы хотим убедиться, что мы эффективно используем уже существующие трассы. Наши главные горнолыжные курорты, такие как Зельден, Ишгль, Майрхофен, Штубайский ледник и Китцбюэль, уже достигли высоких экостандартов. Если мы и открываем новые маршруты, то строго следим и за стандартами экологии, и за качеством. Хорошим примером этому служит курорт Ski Welt Вильдер Кайзер. Следующей зимой здесь откроется Kitz Ski Welt Tour – самый длинный в мире кольцевой горнолыжный маршрут протяженностью 80 километров. И все это без строительства новых склонов и подъемников, мы просто более разумно использовали уже имеющуюся инфраструктуру. А наши гости получат новые, незабываемые впечатления. - Флориан, каков ваш прогноз: смогут ли в этом зимнем сезоне российские туристы приехать в Тироль с российскими вакцинами? - Сложно сказать, многое зависит от того, не принесет ли нам коронавирус новые неприятные сюрпризы. Мы ежедневно следим за развитием событий и стараемся влиять на решения в пользу наших партнеров и гостей. Вакцина Sputnik V находится в процессе утверждения EMA уже очень давно, и мы надеемся, что вскоре будет вынесено положительное решение. Для всех российских гостей, вакцинированных Sputnik V, это будет означать, что они могут без проблем въехать в страну и свободно перемещаться по Австрии. Возможна и альтернатива: вакцинированные и переболевшие Covid-19 россияне смогут беспрепятственно посещать наши курорты с тестами на антитела. Надеемся, что это решение будет принято в самом ближайшем будущем. Даты открытия курортов Австрии в сезоне 2021/22 Гургль: 18 ноября Канатная дорога Китцбюэль: 20 ноября Сильвретта Арена Ишгль: 25 ноября Горнолыжный цирк Заальбах Хинтерглемм Леоганг Фибербрунн: 26 ноября Ст.Антон-ам-Арльберг: 3 декабря Майрхофенские канатные дороги: 4 декабря Циллерталь Арена: 4 декабря Канатные дороги Ski Welt Вильдер Кайзер – Бриксенталь: 8 декабря Серфаус-Фисс-Ладис: 9 декабря

