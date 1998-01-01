Мастер-класс Дмитрий Арутюнов Генеральный директор компании "АРТ-Тур" (НЕ)ОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО «АРТ-ТУРА» Время жить и время отдыхать – эти формы человеческого существования в концепции генерального директора туроператорской фирмы «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова составляют неразрывное целое. К очередной мартовской выставке MITT, а фирма не пропустила ни одной, «Арт-Тур» выставляет на рынок предложения самой разной глубины. - Март – это полумертвый сезон? - Вовсе нет. Это активное время, когда продолжают бронировать майские праздники. Средиземное море в это время еще не сильно прогревается, и те, кто хочет купаться в теплой воде, обращают свои взоры южнее, например, в сторону Аравии или островов Индийского океана. В этом году у нас много интересных предложений по Эмиратам, поскольку у «Арт-Тур» собственный блок мест на всех (!) рейсах авиакомпании Emirates вплоть до 31 мая. Поверьте: у нас очень хорошие цены. Более того, примерно с середины мая многие отели в Эмиратах, Омане, Катаре, Бахрейне переходят на летние цены со скидками, а погода стоит прекрасная. А там и лето не за горами. Уже который год мы отмечаем рост летних продаж – изменение климата на планете смягчает традиционную летнюю жару Аравийского полуострова. К тому же тут кондиционируется всё: от автобусных остановок до грандиозных молов, охлаждаются не только бассейны, но и ведущие к ним дорожки! Бонус: летом в Дубае проходит огромный шопинг-фестиваль Summer Surprises, «Летние сюрпризы», то есть можно не только отдохнуть, но и сделать выгодные покупки, получая скидки и призы. Теперь давайте заглянем на полгода вперед. Уже сейчас, в тот момент, когда выйдет из печати этот номер журнала, можно бронировать осень. Она будет особенной для всего региона, потому что 20 октября в Дубае открывается всемирная выставка «Экспо-2020». Около двухсот стран-участниц устраивают грандиозное шоу достижений мирового народного хозяйства. Дубай почти наверняка переплюнет Милан, где это происходило пять лет назад. «Арт-Тур» является официальным тикетинг-партнером «Экспо-2020», и на нашем сайте туры можно бронировать вместе с билетами на эту выставку. Притом по очень доступной цене: билет на один день с посещением всех павильонов и мероприятий стоит 120 дирхам, чуть больше $30, а билет на три дня – 260 дирхам, около $70. Территория «Экспо» находится рядом с новым аэропортом Дубая Аль-Мактум, недалеко от района Джебель- Али, в отличной доступности от всех пляжных отелей Дубая и Абу-Даби. Наши замечательные агенты будут получать комиссию со всей стоимости пакета, включая билет, если его заказывают. Имеет смысл заранее гарантировать клиентам посещение «Экспо», спрос собирается быть очень большим. Бронировать билет в личном кабинете агенту можно так же легко, как экскурсию, трансфер или другую дополнительную услугу. - Расскажите о летней жизни океанского пространства... - При всей любви к Средиземноморью, которое продолжает быть актуальным, каждый год летом у нас увеличиваются продажи на острова Индийского океана, в первую очередь на Мальдивы. Особенно выгодно туда летать в июле-августе, когда на курортах Средиземного моря уже высокий сезон и цены там становятся сопоставимы с Мальдивами, точнее, наоборот. При этом уровень и степень удовлетворения тех, кто выбирает мальдивские отели, явно выше. Перевозчики, это в основном ближневосточные компании – Emirates, Qatar Airways, Etihad, Oman Air – тоже снижают цены на перелет, примерно до $450 туда и обратно. В этот период не редкость, когда Турция оказывается дороже Мальдивских островов! К островам примыкает африканский блок наших предложений. На этом континенте летом – сезон великой миграции животных, прежде всего в Кении и Танзании, и это зрелище на всю жизнь. В Африке особенно важно довериться квалифицированному туроператору, который может выстроить маршрут логистически верно, подобрать правильного проводника-рейнджера для сафари. У нас в компании есть такие специалисты, а многих рейнджеров мы знаем персонально. - Главный европейский пунктик? - Мейнстримные направления у «Арт-Тура» были и есть: очень приличные цены на Грецию, Турцию, Италию. Добавим новые интересные отели в Черногории, например. Но в центре внимания относительно спроса, я уверен, останется многолетний – и от слова «лето» тоже – хит: прокат речных судов для самостоятельной навигации по рекам и каналам в Европе – во Франции, Бельгии, Голландии, Англии, Шотландии, Италии. «Арт-Тур» уже пятый год является официальным представителем компании LeBoat – крупнейшего оператора по прокату речных судов для самостоятельной навигации, и ее продукт пользуется необыкновенным спросом. Без всяких лицензий и после небольшого инструктажа вы можете стать за штурвал небольшого кораблика и устроить превосходный тимбилдинг для семьи. Вы сами решаете, когда и куда отправиться, когда и где пришвартоваться. Единственные привязки –точка отправления и точка прибытия. Помимо необыкновенных впечатлений и красот, которых никогда не увидит сухопутный путешественник, это очень недорогой вариант, начиная примерно от 800 евро за неделю за весь корабль, на котором находятся два-три человека. Попробуйте разместить трех человек в отелях, скажем, Франции в июле-августе с тем же бюджетом и еще дать им транспортное средство! Топливо в зависимости от типа корабля может обойтись в 150–300 евро, что дешевле аренды автомобиля и бензина. Цены на страничке нашего сайта «Я – капитан» и на оригинальном ресурсе LeBoat’а идентичны, к тому же агенты получают комиссию от 10 до 12% и могут поделиться ею со своими постоянными клиентами. А то, что они придут еще раз, доказано годами. Пройдясь по воде, увидев замки, церкви, древние акведуки, посещая прекрасные кафешки и ресторанчики с аутентичной кухней, не особенно дорогие – никакого туристического питания! – люди обязательно захотят вернуться.

- Готовятся ли сюрпризы на МИТТе, как это мероприятие называют между своими? - Мы участвуем в этой выставке с первого ее дня. Чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что надо доверять тем, кто заслужил это доверие. «Арт-Тур» и MITT проверили свои отношения временем. Что касается агентов, которые к нам придут, то повторю: мы всегда обеспечим им пространство для заработка. Наша компания старается работать по тем направлениям и отелям, где существует комиссионный ресурс для турагента. Он позволяет ему продавать по ценам не дороже, а чаще дешевле, чем это доступно клиенту при самостоятельном бронировании. В любом случае мы гарантируем, что цена по нашим направлениям не будет превышать стоимость, которую клиент увидит на других сайтах. И в самые тяжелые времена, когда многие снижают комиссию, наша комиссия была и остается неизменной: от 10 до 12%. Заработок нашего агента – для нас в приоритете. Напомню также о традиционной акции «Арт-Тура» – «Золотой лихорадке», начислении одного грамма золота за каждое бронирование в отеле «пять звезд». Она заканчивается 31 мая, мы все посчитаем, подведем итоги и в этот раз отвезем лучших двадцать агентов в такое место, где никто еще не бывал в рекламных турах из России! Куда поедем – пока секрет, но незабываемые впечатления гарантируем! Еще тридцать агентов, отличившихся в продажах, получат возможность провести уикенд в лучших отелях по нашим направлениям, а также получат подарочные ваучеры, которые смогут использовать в рамках наших рекламных туров.

